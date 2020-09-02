韓國女神宋慧喬每次出現新造型都會在網絡上引起熱話，最近她在Instagram上傳了新的廣告造型，再次為粉絲帶來了驚喜。

女神宋慧喬最近在IG上傳的新造型再次引起熱話，平常以淑女優雅風示人的她換上了可愛甜美的丸子頭。（kyo1122@IG）

不時都會轉換髮型的宋慧喬，這次帶來了「丸子頭」的新造型令人眼前一亮。38歲的宋慧喬綁起丸子頭後瞬間年輕10歲，就像20出頭的青春少艾，感覺青春可人。丸子頭就是有減齡又回春的神奇效果，難怪不少韓國女星例如IU、Jennie私下都喜歡以丸子頭示人。

眾多韓國女星私下都喜愛丸子頭，減齡又顯臉小：（按圖看更多女星示範）

長髮披肩雖然美麗，但是在炎炎夏日悶熱得難以忍受。長髮女生想從中解困，除了綁上最普遍的馬尾、辮子之外，如宋慧喬一樣綁上「丸子頭」更是時尚好看，而且操作簡單，即使是手殘女生也能快速學會，輕鬆出自然又減齡的丸子頭！韓式的丸子頭注重的是自然和毛流感，想要綁出充滿韓風的丸子頭一點都不難，以下就爲大家搜集了3個不同韓式丸子頭的綁法教學：

簡易入門版丸子頭

對於手殘女生來説，丸子頭的步驟越簡單就越好。這個簡易版的丸子頭最多只要5分鐘的時間就可以完成，是最基本的綁法。不過提提大家韓式丸子頭的重點並不是髮髻，而是髮際線、耳朵兩邊和頸邊要留有髮絲，並需要用到直髮夾處理。別小看這些微小的位置，有把髮絲夾彎和沒有夾彎對於修飾臉型可謂大有差別，所以這一步千萬不能省略。

按圖看「簡易入門版丸子頭」詳細綁法教學：

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復古頭飾+層次感丸子頭

第二個丸子頭綁法會比簡易版再多一點步驟，但是依然十分簡單，不但可以增加髮髻的細節位，相比起第一款丸子頭更有層次感，而且髮量少的女生更適合這個綁法，因爲這個版本的丸子頭比起第一款更加能打造出頭髮的蓬鬆和份量感。另外再配上今年流行的復古大腸髮圈裝飾，造型更加時尚。

按圖看「復古層次感丸子頭」詳細綁法教學：

古典知性低髮髻

近年在韓國也十分流行低髮髻的造型，不少韓國的女主角都紛紛以低髮髻示人，看似隨意慵懶的髮髻卻十分優雅，自然地流露出溫柔的氣質。低髮髻造型的配搭性很高，用來配襯不管是休閒風還是淑女風的衣著亦可。看起來像是隨便綁出來的低髮髻其實也需要一點技巧，才能營造出不經意的凌亂美，塑造出韓系低髮髻的美感。

按圖看「古典知性低髮髻」詳細綁法教學：