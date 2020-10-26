【美白牙齒】木村光希黃牙毀女神形象　每日$1家用LED藍光去牙漬

女生笑得好看可以加分，但若牙齒「黃紺紺」便倒扣1000分了！就像星二代木村光希雖繼承木村拓哉的超強顏值，精緻面孔和超模身材令人矚目，但剛出道時沒有護理好牙齒，一笑便嚇倒網民粉絲——偏深色的牙齒和微哨牙與這可人兒成了巨大落差！

木村光希憑著絕美外表登上國際舞台，但初出道的她被觀眾批評牙齒太黃。（love_cocomi_koki@IG）

暗瘡雀斑可用遮瑕，唇色深也可用唇膏上色，但牙齒黃就無法靠化妝了，以下有幾款常見美白牙齒方法，立即看看它們的特點吧。

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韓國大熱藍光LED牙刷+美白牙膏

目前藍光療程是最有效的美白牙齒方法，可惜專業牙醫診所每次索價$2,000-$4,000，令小資女望門輕嘆；同時市面有一些提供藍光美齒療程的美容院，可惜質素參差，甚至有機會損害牙齒琺瑯質，大家應小心選擇。

其實現時也有不少家用藍光美齒產品，比如很多韓國藝人都推介的[E:FLASH]ME FLASH美白潔牙套裝，它是由美白牙膏和一支可釋出藍光LED的牙刷組成，牙刷採用0.1mm極幼細抗菌纖維刷毛，當中的藍光LED可激活專用牙膏內的美白劑，有效去牙漬除口氣，只要每日早晚刷3分鐘，一星期後便會看到明顯改變。

ME FLASH 潔牙美白套裝 (藍光LED牙刷 + 專用美白牙膏150G)

這款結合藍光的牙刷使用方便，而且無需叉電，電量能用足9個月，以$329來計，每天只需$1.3便可享受家用藍光美齒效果！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/10/26）

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