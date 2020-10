由Lily Collins主演的《Emily In Paris》自Netflix 上架便旋即成為城中熱話,Lily Collins在劇中大玩「時尚變裝」混搭出奢華優雅的品味,也難怪Lily Collins被譽為是「現代版柯德莉夏萍」,童星出身的Lily Collins現年雖已31歲,但她的肌膚亦如剛出道時一樣,原來私底下的Lily Collins也擁有一套自家「少女肌」保養秘訣,愛美的女生亦不妨參考一下!

《Emily In Paris》自Netflix 上架後,便成為很多人茶餘飯後的討論話題。(emilyinparis@IG)

由Lily Collins主演與首次監製的Netflix愛情劇《Emily In Paris》近日成為不少女生茶餘飯後的話題,劇集圍繞着Lily Collins在法國巴黎工作時所經歷的情與事,雖然評價好壞參半,甚至惹來法國人的差評,但劇集仍被外媒稱讚是《Sex and the City 2.0》。

現年31歲的Lily Collins在劇中結合時尚與奢華的妝容及穿搭,也為她帶來有增無減的討論度,但原來Lily Collins曾經歷過對自己沒有自信的階段,也討厭自己十分粗壯的眉毛,以往更因過度減肥而患上厭食症,後來的Lily Collins走出陰霾後便向人娓娓道來經歷,更分享一套自身「少女肌」的保養秘訣,維持她甜美如昔的美貌。

【按圖看】Lily Collins保養甜美樣貌的秘訣▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

Lily Collins一套的少女肌保養秘訣不時提到需要為皮膚提供足夠的水份,從而增強皮膚的鎖水能力,化妝水正是秘訣之一,她在美國版Vogue的《Beauty Secret》中透露美國經典品牌Thayers的化妝水正是她的愛用好物,售價不過$100。

Lily Collins平日愛用的化妝水出至美國經典品牌Thayers。(美國版Vogue《Beauty Secret》影片截圖)

化妝水是女生一年四季不可或缺的皮膚保養品,但坊間有眾多化妝水產品,不想購買雷品就要多參考用家評語,除參考Lily Collins,不妨參考日本女生愛用的美妝網站@Cosme,獲女生推薦的化妝水十大吧!

▼▼▼【按圖看】日本美妝網站@Cosme「化妝水」排行榜十大及用家評語(截至20/10/2020)▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

同場加映:

▼▼▼【按下圖看】日本知名藥妝的銷量排行榜也是具參考價值的指標—日本藥妝松本清熱賣面膜Top10 最平$2.2 no.1 3D設計勝在貼面▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

▼▼▼【按下圖看】日本藥妝店《Tomod's》推薦膚質保濕力不足,及狀況3) 水油失衡致浮粉時,適合使用的 6款秋冬換季保養好物(延伸閱讀)▼▼▼