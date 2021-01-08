黑頭及粉刺可能是愛美人士的「頭號天敵」，就算清理完一次後，沒過多久又再統統冒出來，絕對是一場長久的「搏鬥」。若貪一時方便用手擠黑頭，不但會傷害皮膚，容易這成皮膚發炎及感染，嚴重的話甚至更會毀容?！

不少人都有粉刺及黑頭問題，不慎處理亂擠的話後果可大可小！（innisfreeofficial@IG）

17歲菲律賓美少女用手擠黑頭粉刺 慘變毀容「面目全非」

一名菲律賓17歲少女瑪麗（Mary Ann Regacho）一年前誕下男嬰後，鼻頭冒出頑固黑頭。一開始她不以為意，以為只是單純生黑頭粉刺，所以徒手擠出「黑頭」。怎料其後臉部開始劇痛，亦出現嚴重腫脹，最後更不受控地「如吹氣球般腫脹」。該名少女表示一開始以為只是普通黑頭，沒想到用手擠之後會誘發如此怪病。

瑪麗原本長相甜美可人。（The OverSeaTV@YouTube）

▼▼▼【黑頭千萬不可亂擠！菲律賓少女「擠黑頭」慘變毀容！(小心慎入)】▼▼▼

因擠黑頭而誘發怪病，本是眉清目秀的美少女卻慘遭毀容，腫脹情況蔓延至眼睛、鼻樑、額頭和臉頰，視力也因此受到影響。據悉瑪麗曾嘗試用草藥治療卻無果，她的丈夫花光積蓄帶她去醫院進行檢查，但是醫院設備不足難以診斷怪病，生活拮据的他們不得不拍攝影片向外界求助，瑪麗沮喪地表示：「它使我無法入睡，非常難受。我已試過一切方法，但都沒有用，我覺得我的臉以後都不會回復像從前一樣了。」

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5個去除黑頭粉刺的溫和方法

許多人喜歡用手擠壓黑頭粉刺，覺得簡單又方便，但若雙手不清潔乾淨，很容易造成細菌感染，另外徒手擠壓不僅無法全面清除黑頭粉刺，還可能因施力過度導致發炎，讓毛孔更粗大、形成痘痘、留疤等，造成更嚴重的後果！

想要去除煩人黑頭，很多女士都會第一時間用手擠，後果得不償失！（kevin laminto/Unsplash）

事實上，當毛囊開口過度角化或者皮脂腺分泌旺盛，毛孔堵塞就會產生黑頭粉刺，因此可以說黑頭粉刺是人體正常代謝物，不可能完全消除。不過用溫和且正確的方法，可以幫助我們盡量減少黑頭及粉刺問題，改善「士多啤梨鼻」及粗大毛孔！

▼▼▼【5種溫和去除黑頭粉刺的方法，戒掉「壞習慣」對皮膚更有幫助?】▼▼▼

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