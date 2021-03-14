清潔面膜實試1年用後心得｜GLAMGLOW有效去黑頭　LUSH吸油去角質

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-03-14 18:00

清潔面膜｜戴口罩成了日常，油脂分泌失衡，相信許多人都出現了暗瘡、暗粒等問題，除了平日要留意去角質層，深層清潔也十分重要，定時去黑頭粉刺，改善並防止暗瘡出現。 綜合網絡人氣與筆者經驗，今次便分享了GLAMGLOW、ORIGINS與LUSH的清潔面膜的用後感。

在Glamglow、Origins與Lush當中，哪一款最好用？（林珈希攝）

記者實試逾1年 精選3款人氣清潔面膜

無論有否受暗瘡、暗粒困擾的人，深層清潔面膜也需要長備在家中，這樣就算不去美容院做保養，一樣確保面部清潔。選用清潔面膜並非感受到皮膚繃緊、清爽便正確，能去除油脂污垢之餘，又能保持皮膚一定水分，且令後續的產品更易吸收，才方為護膚之道。

Glamglow SuperMud Clearing Treatment 無瑕淨透深層清潔面膜（林珈希攝）

Glamglow SuperMud Clearing Treatment（無瑕淨透深層清潔面膜）

相信許多女生都在社交媒體上看過Glamglow的廣告，每位用家把清潔面膜塗上臉後，都會出現一點點的「黑點」，猶如毛孔中的油脂污垢被「抽了」出來。筆者也被廣告效果吸引，好奇是否真有此效。Glamglow面膜不算十分便宜，最後趁優惠期購入。

▼▼▼Glamglow SuperMud廣告是否真實？（按圖即看）記者實試Glamglow SuperMud結果、用後感▼▼▼

Origins CLEAR IMPROVEMENT™ Charcoal Honey Mask 竹炭蜂蜜面膜（林珈希攝）

Origins CLEAR IMPROVEMENT™ Charcoal Honey Mask（竹炭蜂蜜面膜）

筆者對Origins的Cream Mask向來都頗有好感，但對人氣產品「活性炭面膜」感覺一般，在筆者臉上看不到驚人的清潔功能，反而Origins數年前推出的加入蜂蜜的竹炭面膜令我對品牌的清潔面膜改觀，是一年四季都適合使用的清潔面膜，更得筆者歡心。

▼▼▼Origins竹炭蜂蜜面膜比活性炭面膜好？（按圖即看）Origins面膜記者用後感與價錢▼▼▼

Lush Mask Of Magnaminty 薄荷清爽面膜（林珈希攝）

Lush Mask Of Magnaminty（薄荷清爽面膜）

經過Lush的店舖總被她的香氣吸引，品牌主打天然、新鮮，推廣純素及零殘忍理念，100% 素食者適用，但主打「天然」，感覺便是護膚功效較「慢」，因為沒有太多化學物輔助之下，效果自然不及其他產品即時見效，到底Lush Mask Of Magnaminty薄荷清爽面膜可否打破這既定形象？

▼▼▼Lush Mask Of Magnaminty適合全身使用，按圖即看記者用後感與價錢▼▼▼

▼▼▼同場加映：在準備轉季之際，不如看看擁有超過4萬名用戶的韓國美妝平台Glowpick最新面膜排行榜（截至2021/3/2），與真實韓國用家又有何評價？（延伸閱讀）▼▼▼

+ 34 + 34 + 34

▼▼▼同場加映：韓國 2020 Glowpick 美容大獎第10 - １位，新冠肺炎令化妝品需求大減？（延伸閱讀）▼▼▼