聖誕彩妝2025｜冬日美妝速遞:CHANEL超美繁星意象 植村秀夢幻聯乘

【冬日彩妝推介/秋冬美妝推薦/美容情報】來到年尾，冬日氣氛日漸濃厚，不少品牌都紛紛推出包裝精美的冬日系列，加上限定圖案或圖騰，讓大家率先步入令人期待的聖誕節，以下將為大家收集了今年值得收藏或送禮的冬日美妝。



冬日美妝推薦2025｜RMK Holiday Collection 2025

RMK今年選擇融合異國風情，以遠方國度最遙遠的季節誕生的樂觀、大膽色彩的對比作為假日系列靈感。透過充滿土壤色調配合幻彩包裝，展現出營造專屬於自己的幸福時光。

冬日美妝推薦2025｜RMK Holiday Collection 2025（品牌提供）

冬日美妝推薦2025｜SUQQU 2025 冬季彩妝系列《霜華美學》

提起寒冬，必不可少的是白雪紛飛的情景，今季SUQQU以夢幻靜謐的冬日之美為靈感， 將冬日色調化成細膩的珠光，配合宛如霜華下微透的綠意，展現出冬日氛圍：霜華在陽光下的熠熠生輝，在清冷中點亮一抹幽靜的光芒感覺。

冬日美妝推薦2025｜ SUQQU 2025 冬季彩妝系列《霜華美學》（品牌提供）

冬日美妝推薦2025｜SHU UEMURA 植村秀x Final Fantasy XIV 25th Anniversary Holiday Collection

植村秀每季推出的聯乘系列都令人心動不已，今次更聯乘經典的遊戲FINAL FANTASY XIV Online《 最終幻想FF14》，以當中的兩大元素 – 世界守護神「母水晶」與最可愛的吉祥物「莫古利」為靈感，打造出夢幻天藍色調的假日系列。

冬日美妝推薦2025｜JILL STUART Ribbon Fashion Show Series 2025

提到近年大熱元素，少女元素絕對佔一席地。 JILL STUART 今年採用可愛浪漫風格包裝，粉色與立體蝴蝶結互相交織，相當賞心悅目。系列包括限量版液體唇膏 、眼影盤、粉餅與眼線液等，每款單品自帶甜美花香香氣，令整個使用體驗更添心動與完整性。

冬日美妝推薦2025｜ JILL STUART Ribbon Fashion Show Series 2025（ JILL STUART官網）

冬日美妝推薦2025｜CHANEL 2025節日彩妝系列

今次CHANEL 彩妝工作室與CHANEL COMETES COLLECTIVE 創意彩妝專家藝術團隊成員Cécile Paravina攜手合作，捕捉晚空中的繁星意象，打造出2025節日彩妝系列。眼影盤與光影粉上的壓紋圖案，更包括如獅子、山茶花、彗星、麥穗和珍珠等多種經典元素，十分值得收藏。

冬日美妝推薦2025｜THREE 25th Anniversary 「Whispering Hope & Love」Holiday Collection 2025

THREE今季以霓虹燈與城市光暈為靈感，將溫暖的光芒化作彩妝色調，柔滑的緞面質感配合亮片金屬金澤，打造出輕透且像光線般的單品。

冬日美妝推薦2025｜MAQUILLAGE Bloom Collection AW 2025

MAQUILLAGE以「綻放未來」為主題，將不同光澤幻化成限定彩妝單品，而人氣眼影盤和唇膏上更有大理石圖案，令整個感覺更添奢華。