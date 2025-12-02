蘇丹紅是甚麼？近百美妝驚傳含致癌物：注意3成分、預防接觸方法

蘇丹紅事件｜近日台灣爆出「蘇丹紅」風暴，由食品安全蔓延至護膚及化妝品，涉及多個知名美妝品牌，逾百款產品在名單中，人人自危。同時間也有人疑惑「蘇丹紅」到底是甚麼？蘇丹紅的危險性？以及如何避免接觸含有蘇丹紅的化妝品及護膚品。



蘇丹紅是甚麼？是一種人工合成的工業染色劑（FREEPIK）

蘇丹紅是甚麼？

蘇丹紅（Sudan Red）是一種人工合成的工業染色劑，主要用作汽油、機油、蠟等工業產品的著色，有著色力強、油溶性高以及不易褪色的特性，同時成本低。

早已被多國列為禁止在食品中添加的成分，但儘管如此，於全球有不法商人將其非法添加於辣椒粉、飼料等食品中，導致食安問題。亦因蘇丹紅可使產品顏色鮮豔，添加至美妝產品中，以降低成本。

蘇丹紅的危險性，長期或過量食用可能導致肝腎功能受損、皮膚過敏（FREEPIK）

蘇丹紅的危險性

蘇丹紅是絕不能食用以及接觸皮膚，這種染料成分早已被國際癌症研究組織（IARC）列為第三級致癌物，對人體健康仍有潛在風險。長期或過量食用可能導致肝腎功能受損、皮膚過敏，並有潛在致癌的風險。同時蘇丹紅也是強烈過敏原，可能造成紅腫、痕癢、刺痛、過敏性皮膚炎等反應。

檢查護膚品3成分（FREEPIK）

檢查護膚品3成分

大家可檢查正使用的化妝品及護膚品，是否「同時」含有以下這3個成分。如含有則極大機率含有蘇丹紅：

1. Eclipta Prostrata Extract（鱧腸萃取物）

2. Melia Azadirachta Leaf Extract（印度楝葉萃取物）

3. Moringa Oleifera Seed Oil（辣木籽油）



如何避免接觸蘇丹紅？建議選購信譽良好的品牌、產品成分標示清楚、避開來路不明和價格異常低廉的商品（FREEPIK）

如何避免接觸蘇丹紅

面對琳琅滿目的美妝，要避免接觸含有蘇丹紅成分的化妝品或護膚品，建議選購信譽良好的品牌、產品成分標示清楚、避開來歷不明和價格異常低廉的商品。

1. 選擇值得信賴品牌：信譽良好，同時品牌及產品證書齊全，可讓人放心購買。

2. 注意成分標示：優先選擇產品成分來源清晰，產品有完整的成分表，且標示清楚每一種成分，要避免購買成分不明的商品。

3. 留意標示「純天然」但顏色鮮艷持久：假如聲稱純天然但顏色持久鮮艷，需要特別小心。

假如不慎使用

1. 立即停止使用，避免過多接觸。

2. 應立即以清水徹底清洗該使用部位，特別是臉部及唇部，減少殘留機會。

3. 若出現皮膚紅腫、過敏、痕癢等症狀，應盡快諮詢皮膚專科醫生，同時主動告知曾接觸的產品情況。

