秋冬妝容持久秘訣！化妝師教妝前正確保濕技巧+4大膚質選精華建議

【秋冬保濕】踏入乾燥的秋冬季，肌膚水分容易流失，不僅導致乾燥、脫皮，更直接影響妝容的貼服度與持久度。許多女生都希望在重要場合呈現水潤無瑕的妝感，但若忽略妝前保濕步驟，底妝便容易出現卡粉、浮妝等問題。「01女生」特別邀請化妝師 Mandy Yim，和大家分享妝前保濕及持妝貼士，和大家分享妝前保濕及持妝貼士，當中包括不同膚質揀選保濕精華種類技巧、保濕產品搭配美容儀的注意事項及乾燥天氣下正確的妝前打底步驟。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的保濕程度、黏膩程度、推薦程度與價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

不同膚質如何挑選妝前保濕精華？

妝前保濕精華的質地與成分選擇，對於皮膚狀態、妝容貼服度有著關鍵影響。Mandy建議大家宜選易於吸收的精華類型，避免化妝時出現起屑（俗稱擦子膠碎）的情況，常見4大膚質可按以下建議揀選合適的保濕精華。

4大膚質挑選妝前保濕精華建議 (freepik)

乾性肌膚：主要特徵是容易乾燥、脫皮和緊繃，建選用滋潤型保濕精華，例如含有玻尿酸、維他命B3/B5等成分。

油性肌膚：常見毛孔粗大、油脂分泌旺盛，適合選擇質地清爽、輕薄的保濕精華，含用綠茶葉、維他命C等成份。

混合性肌膚：部分區域偏油、部分區域偏乾燥，建議分區護理，乾燥區域可用滋潤型精華，油性區域則選擇清爽型，成分如神經醯胺、玻尿酸等。

敏感性肌膚：肌膚屏障較脆弱，容易泛紅、脫屑，應選用溫和修復配方，成分如神經醯胺、維他命B5及積雪草等，避免含有酒精、果酸等刺激性成分。

搭配美容儀注意事項

家用美容儀越趨普及，不少女生也是人手一部，Mandy表示正確搭配保濕精華才能發揮導入效果，同時減少對皮膚的負擔。

搭配美容儀的注意事項(freepik)

1）使用前，徹底清潔皮膚，確保無油脂殘留。

2）選用適合美容儀的導入精華或凝膠，應選擇水性、液體狀質地，避免使用過於濃稠或含油量高的產品。

3）遵照美容儀說明書，選擇合適模式並留意使用手法及時間，輕柔按摩，避免過度拉扯肌膚。

4）使用足夠份量的精華或凝膠，可減少機器與皮膚之間的摩擦。

5）完成後，抹去多餘精華或凝膠，繼續後續護膚流程。

6）切勿讓過多精華或凝膠殘留於皮膚表面，否則化妝時容易出現擦子膠碎，影響妝容持久。

秋冬季妝前打底的正確步驟

秋冬季妝前打底的正確步驟 (freepik AI 生成圖片)

乾燥天氣下，肌膚保濕、鎖水同樣重要！秋冬妝前打底的黃金步驟正確順序是：清潔 > 化妝水 > 精華 > 眼霜 > 乳液/面霜 > 防曬。Mandy特別提醒，濕度下降，皮膚容易缺水，大家必先了解自身膚質選擇合適的護膚品，而每一步之間需給予肌膚充足時間吸收，才能發揮保養品最大功效，同時避免後續底妝起屑或不貼服。