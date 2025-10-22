保濕護膚｜7個習慣或致肌膚水分流失！皮膚科醫生推薦3類保濕成分

保濕護膚｜肌膚缺水不容忽視，不僅或會影響抵禦力，以致敏感紅腫或暗瘡，同時令肌膚枯黃無神，看來衰老。因此需要做足保濕，養和醫院皮膚科醫生陳俊彥醫生（Johnny Chan）向「01女生」分享日常保濕護膚知識，到底有哪些錯誤習慣，會導致肌膚水分流失呢？



7個習慣或致肌膚水分流失！

雖然做足護膚程序，但有些錯誤的生活習慣，卻會令肌膚水分在無形中流失。Johnny列舉缺乏睡眠、捱夜或壓力過大，都易引致肌膚缺水，「這容易引致皮膚炎發作，導致表皮屏障功能因炎症受損，減低表皮的阻塞能力，從而流失水分。」他亦提到，用過熱的水洗面、使用過度酸性或鹼性的清潔或護膚品、長時間逗留室內冷氣中及不定時塗護膚膏等，都會引致皮膚表面乾燥，容易引起敏感。

7個習慣或致肌膚水分流失！(freepik)

肌膚缺水會致毛孔粗大？

肌膚水分與毛孔息息相關，如果缺少肌膚水分，有說會導致毛孔粗大？Johnny解釋，如果皮膚及保濕的護膚習慣正確和充分，可以減少肌膚因乾燥而產生過多油脂的情況，減少形成個別暗瘡，並減少部份毛孔因油脂分泌過剩而變粗大的問題。

肌膚缺水不容忽視。(freepik)

3類有效保濕成分推薦

對於有效的保濕成分，Johnny認為可分為三類，「第一，直接含有水分或脂質的成分，可直接補充皮膚表面水分及油脂，例如水分乳霜和甘油；第二，在皮膚表面形成屏障的護膚成分，可以減少水分蒸發、保留水份，例如凡士林；第三，一些含有保濕因子的物質，例如神經酰胺等成分，可以鎖住水分，增強保濕的效果。」