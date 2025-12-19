Olive Young 2025 榜單公開！韓國旅行美妝指南：卸妝油多年獲獎

Olive Young 2025年度大賞榜單｜提到每次去到韓國旅行必逛的地方，「Olive Young」相信是不少女生們的答案！近日Olive Young公布了2025 年度大賞結果，這次評選分為四大類別：最佳人氣商品、潛力新秀、新星產品及其他，涵蓋各大品類，包括護膚、美妝、頭髮護理等，都是過去超人氣的產品。一起來看看這份人氣指南，下次去韓國旅行時可以留意一下。



Olive Young 2025 最佳人氣商品：Round Lab 樺樹汁保濕防曬

Round Lab樺樹汁保濕防曬霜，一直是韓國熱賣的防曬產品，蘊含來自白樺樹的汁液提取物和玻尿酸，並加入 74 種來自獨島的深海礦物質，提供SPF50+ PA++++強效防曬同時可深層保濕。質地輕盈不油膩，採用香料配方，適合所有膚質。

Olive Young 2025 最佳人氣商品：Round Lab 樺樹汁保濕防曬（IG@round.lab）

Olive Young 2025最佳人氣商品：VT Reedle Shot 100 精華

VT Reedle Shot 100 精華採用創新微針技術，利用比毛孔還細的CICA REEDLE™微針，結合高效滲透配方，如積雪草、玻尿酸等成分深入肌底，促進膠原蛋白生成，幫助吸收後續護膚品。有助改善毛孔、紋理粗糙、暗沉、彈性不足等問題，讓肌膚更光滑，是一款溫和的入門級微針精華。

Olive Young 2025最佳人氣商品：VT Reedle Shot 100 精華（IG@vtcosmetics_hongkong）

Olive Young 2025最佳人氣商品：SKIN1004 積雪草玻尿酸防曬

SKIN1004 馬達加斯加積雪草玻尿酸防曬，採用創新的水感科技，讓防曬質感變得輕盈，抹開時如水般清爽，卻能形成持久防護膜。這款防曬的所有成分都經過嚴格篩選，確保對海洋生態零傷害。

Olive Young 2025最佳人氣商品：SKIN1004 積雪草玻尿酸防曬（IG@skin1004official）

Olive Young 2025最佳人氣商品：UNOVE 深層修護護髮精華 EX

UNOVE的深層修護護髮精華EX，是韓國人氣的護髮產品，專為燙染、漂髮等受損髮質設計。護髮精華富含Keratin-PF 30,000ppm 高濃度修護成分，配合蛋白與滋潤配方，可修補受損角質層，使頭髮回復柔順光澤。

Olive Young 2025最佳人氣商品：UNOVE 深層修護護髮精華 EX（IG@unove.kr）

最佳人氣商品：MEDIHEAL 積雪草修護棉片

MEDIHEAL的積雪草修護棉片，是近年大熱的爽膚棉片，有效舒緩鎮定、修護肌膚屏障、改善泛紅痘痘與淡化瑕疵暗沉。棉片含有雙倍積雪草萃取成分，透過特殊技術將分子微米化，使肌膚更容易吸收，能快速滲透，溫和調理敏感肌、痘痘肌與粗糙肌膚。

最佳人氣商品：MEDIHEAL 積雪草修護棉片（IG@mediheal_official）

Olive Young 2025「最佳卸妝」：ma：nyo魔女工廠 純淨精華卸妝油

ma：nyo魔女工廠 純淨精華卸妝油在韓國OLIVE YOUNG連續多年獲獎，口碑很好。卸妝油質感溫和清爽、清潔力強、卸後不黏膩保濕，能徹底卸除防水彩妝和溶解黑頭粉刺，適合各種膚質。

Olive Young 2025「最佳卸妝」：ma：nyo魔女工廠 純淨精華卸妝油 （IG@manyoglobal）

Olive Young 2025「最佳化妝水」：Anua魚腥草舒緩77化妝水

Anua魚腥草77%化妝水，在韓國是大熱的明星產品，以其高濃度魚腥草萃取物聞名，非常適合敏感泛紅、長痘痘粉刺的肌膚。化妝水質地清爽，能有效鎮靜舒緩、穩定膚況、調理油水平衡，更可用作濕敷，使皮膚變得更穩定，泛紅和出油減少。

Olive Young 2025「最佳化妝水」：Anua魚腥草舒緩77化妝水（Anua）

Olive Young 2025「最佳面膜」：Mediheal 面膜

Mediheal 所推出的面膜，以高性價比值和針對性功效著稱。其中茶樹系列 (Teatree) 適合鎮靜痘痘、玻尿酸系列 (Hyaluronate) 強效保濕，積雪草系列 (Madecassoside) 舒緩修復敏感肌，適合日常補水、急救，讓肌膚水嫩有彈性，許多女生會回購的面膜。

Olive Young 2025「最佳面膜」：Mediheal 面膜（IG@mediheal_official）

Olive Young 2025「最佳護唇膏」：Torriden 固體神經醯胺唇部精華

Torriden的固體神經醯胺唇部精華，評價非常高的產品。唇部精華的保濕修護力強，能迅速舒緩乾裂死皮，打造水潤嘟嘟唇與玻璃唇效果，尤其適合乾燥唇使用是韓國大熱的明星護唇產品。

（IG@torriden_hongkong）

Olive Young 2025「最佳美容儀器」：Medicube AGE-R Booster Pro多功能美容儀

Medicube AGE-R Booster Pro多功能美容儀，是由韓國女團IVE成員張員瑛擔任代言人，在韓國人氣非常高。這款是六合一多功能家用美容儀，結合了導入 (Booster Mode)、微電流緊緻 (MC Mode)、EMS提拉 (EMS Mode)、毛孔管理 (ATS Mode)，以及聲波震動和多種LED光療，能深層導入護膚品、促進膠原蛋白增生、改善輪廓、緊緻毛孔、提亮膚色，而且能搭配App客製化護理計畫，提供全面專業級的居家護膚體驗。