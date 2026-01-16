情人節妝容必學｜化妝師分享3個要注意的地方：增加甜蜜戀愛氣息

情人節妝容必學｜想為約會當日增加甜蜜戀愛氣息，除了用心預備約會小細節外，在穿搭和在妝容上做一些小改變，也是許多女生約會前會悄悄準備的！這次「01女生」邀請到專業化妝師Hay Li為大家助攻，分享一些情人節妝容要注意和避免的地方，讓女生們更易營造出充滿戀愛感的妝容！



冬日情人節固然浪漫，但空氣濕度低，底妝容易因乾燥天氣出現浮粉或斑駁問題。化妝師Hay Li 教大家可以用保濕噴霧輕輕噴一噴面部，再用濕潤的美妝蛋輕輕按壓，幫助底妝同肌膚融合。但要記得避免用手搓，這樣妝容才會更貼服。

為了營造浪漫氛圍，女生們在挑選彩妝時都偏向粉嫩色調。但Hay Li 提醒大家如果全臉都是粉色會顯得單調，建議以粉色做主色，配合中性色或者裸色調眼影，可讓妝容更有層次感。而眉毛和眼線部分可以畫得清晰些，唇色可以選擇帶橘調或者莓果色，令妝容自然又立體。

在化妝時總想着把臉上瑕疵遮起來，很容易變成厚底妝和過度遮瑕，使妝感有「假面具」感。Hay Li指情人節妝最重要是自然透亮，不需要遮得太密，可局部遮瑕。此外眼妝和唇妝要注意平衡，避免爭搶焦點，重點在於突出其中一個部分，會更易營造出自然的浪漫氛圍。