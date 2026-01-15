消委會足部護理霜測試｜真人實測10款產品：SABON、Derma:B獲5星

消委會足部護理霜測試｜於天氣乾燥的冬季，除了做好面部和身體的滋潤保濕外，足部也不能忽略。市面上有不少足部護理霜，但要如何選擇呢？消委會邀請了超過160位亞洲女性進行長達28日的實測，測試涵蓋10款足部護理霜樣本，就各款足部護理霜樣本的保濕效能進行評估；另外亦就產品的成分安全進行檢測。結果顯示，持續使用各款樣本均可達到不錯的保濕效果，其中2款產品總評獲5星。



消委會足部護理霜測試，測試涵蓋10款足部護理霜樣本（圖片來源：消委會）

消委會｜足部護理霜保濕效能試驗和評審方法

參與是次試驗的亞洲女性年齡介乎40至50歲，健康狀況良好，試用者雙足指定範圍的皮膚狀況，須符合實驗室內部要求，腳踭和腳底有明顯的乾燥、輕微龜裂，或有白色鱗屑，但不可有顯眼的傷口或流血情況，而且雙足腳踭範圍的皮膚水分含量亦要相若。

試用過程中，試用者並不會知悉所用足部護理霜樣本的品牌或型號。足部護理霜每次用量約為0.5克，直徑相等於港幣5毫子的分量，使用者需將足部護理霜樣本塗於一邊腳的腳踭和腳底等位置，隨後按摩30秒以促進皮膚的吸收，然後供評估和比較各款足部護理霜的保濕效能。

消委會足部護理霜測試，4款產品使用28日後，皮膚水分含量達70%以上（圖片來源：消委會）

消委會｜半數產品使用14日後 皮膚水分含量提升超過50%

試驗結果顯示，5款足部樣本在連續使用14日後，皮膚水分含量已平均提升超過50%，分別是SABON、DR. Scholl、ORIGINS、安潔 Aiken以及Bady Foot，保濕度表現不錯。

消委會｜4款產品使用28日後 皮膚水分含量達70%以上

在連續使用28日後，整體產品保濕表現理想。其中SABON、Derma:B、DR. Scholl和ORIGINS的保濕效果尤為突出，既能於第一個試驗階段（使用14日後）顯著提升腳踭皮膚的水分含量，平均改善幅度超過40%；及後於第二個試驗階段（使用28日後）仍能進一步提升皮膚的水分含量，改善幅度達70%以上，持續有效改善足部皮膚的乾燥情況。

SABON 特潤足部護理霜Rich Foot Cream，和Derma:B Urea 9.8 Foot Cream 9.8% urea，總評獲5星（圖片來源：消委會）

消委會｜SABON 及Derma:B 總評獲5星

當中SABON 特潤足部護理霜Rich Foot Cream，和Derma:B Urea 9.8 Foot Cream 9.8% urea，總評獲5星。兩款產品除了於試驗中能有效改善足部皮膚的乾燥情況外，在消委會的可致敏防腐劑含量以及香料致敏物含量測試中，都獲得5星。兩款產品各方面表現都是最佳，使得總評獲5星。

SABON 特潤足部護理霜Rich Foot Cream 產品詳情

適用於：所有肌膚類型，包括乾性及極乾肌膚

聲稱來源地：以色列

大約零售價：HK$260

聲稱重量/容量：150毫升

以每次使用2毫升計算每次費用：HK$3.5



Derma:B Urea 9.8 Foot Cream（9.8% urea）產品詳情

適用於：足部範圍、龜裂和粗糙的足部

聲稱來源地：韓國

大約零售價：HK$88

聲稱重量/容量：80毫升

以每次使用2毫升計算每次費用：HK$2.2

