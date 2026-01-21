2026情人節限定美妝｜情人節限定產品攻略：YSL、SUQQU、Lush

【情人節禮物/情人節限定美妝2026】不知不覺情人節的步伐已漸近，不少品牌亦乘機打造出浪漫又令人心動的情人節限量系列，由色調到包裝都滿載甜密確幸，無論是買來展示愛意、犒賞自己， 這些充滿粉紅愛意的作品都十分值得收藏，以下將為你集結了必入手的情人節限定美妝推薦！



2026情人節限定美妝｜YSL BEAUTY 2026 情人節限定系列「粉星辰限定」

提到情人節當然不少得充滿戀愛氣息的粉色調，今次YSL BEAUTY將「粉金星芒」注入多款皇牌美妝，如明彩輕透亮肌氣墊粉底、高訂皮革四色眼影盒、情迷亮彩潤唇膏、情迷凝亮唇蜜與絕色時尚啞緻唇膏等，外觀披上銀色至玫瑰金的漸層配色，禮盒亦以淡粉紅背景色配以心形紅色閃粉圖案，由內到外都充滿浪漫儀式感。

2026情人節限定美妝｜ SNIDEL BEAUTY 情人節系列2026「Pâtisserie Privée 」（品牌提供）

2026情人節限定美妝｜ SNIDEL BEAUTY 情人節系列2026「Pâtisserie Privée 」

以甜點來形容愛戀酸甜感覺就再也合適不過，日本品牌SNIDEL BEAUTY則以可愛的櫻桃和奶油圓點包裝，打造出有如精緻甜點的套裝，系列包括四色眼影胭脂盤、Rouge Couture唇膏、唇釉、化妝掃套裝，另外更有大熱的配飾Charm櫻桃心形吊墜，讓大家自主決定可愛感的位置！

2026情人節限定美妝｜ SNIDEL BEAUTY 情人節系列2026「Pâtisserie Privée 」

2026情人節限定美妝｜ Lush 2026 年情人節限定系列

除了美妝品外，個人護理亦有推出相應的限定系列，讓香甜魅力充斥生活。LUSH今年打造了多款獨特香氣，由玫瑰、櫻桃、朱古力、奶油布丁、香蕉麵包到性感花香都有。除了馥郁芬芳，今年的全新產品包括心心相印浴鹽、情意綿綿洗面膏、櫻桃泡泡糖護唇油等。

2026情人節限定美妝｜ ettusais 全新限量春季彩妝2026

能夠為冬日增添暖意，除了是盛雪之際的一杯溫暖熱飲，又或者是充滿愛意的擁抱。 ettusais打造出充滿春日氣息的限定單品，如玫瑰粉色蜜粉、束感睫毛膏、眉筆與眼影盤等，輕鬆打造天然好氣息。

2026情人節限定美妝｜ shu uemura「springful beats 春日系列」

要打造甜美感的約會妝容，讓人心動的粉紅色調絕對少不免。 shu uemura以春日聲音的旅程為靈感，以彩妝表達初芽萌動到繁花盛放的旅程，打造出充滿鮮活色彩的春日驚喜風格，其中充滿閃耀細節的限定立體眼影組合與兩款crushed gem 鑽光單色眼影更是不容錯過的單品。

2026情人節限定美妝｜ shu uemura「springful beats 春日系列」（品牌提供）

2026情人節限定美妝｜ SUQQU 2026春季彩妝限定系列「櫻梅桃李」

SUQQU以百花齊放的自然景致為靈感，將具透明感、水潤且能夠互相融合的色澤，打造出擁有多款柔和色彩的春日系列。今次除了有全新的面部顏彩液，晶采單色眼影以及晶彩盈緻眼彩盤、晶彩韻妍亮采粉餅等都注入春日限定色彩，由淡雅的柔紫色、春日必備的櫻粉色、充滿活力的蜜桃色到鮮艷的杏朱色或對比明顯的柔彩色都有，讓大家可以盡情選擇合適的幸福色彩，展現個人之美。