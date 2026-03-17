原生淨透肌是甚麼？化妝師公開春夏妝容關鍵 打造職場理想妝容

【職場彩妝推薦/職場妝容推薦】對於OL女生而言，乍暖還寒的初春氣溫，加上長時間受到室內辦公室的空調夾擊，容易令底妝出現卡粉、浮粉和斑駁等問題。想打造貼服底妝，今次「01女生」就邀請了來自shu uemura 植村秀國際首席化妝師Gabe Ku，與大家分享職場彩妝生存術以及春夏妝容的關鍵！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品種類、著色度、持妝度推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

春夏妝容的關鍵是？

今年春夏妝容核心是強調輕盈剔透感及氣息感，主打「原生低飽和」及「健康精緻」，整體妝容偏向低飽和、淡雅粉色調，以及柔霧、微光澤的底妝。

其中妝容的至勝關鍵在於底妝，均勻剔透的「淨透肌」不可或缺，重點是從肌膚底層透出的自然、健康光澤，才能塑造無粉感的原生感妝容。

Gabe建議春夏選購底妝時，大家可以入手具有護膚成份的底妝產品，或具柔霧微光澤妝感的粉底液，從而塑造最真實自然嘅原生感（圖片由受訪者提供）

公開春夏上妝手法秘訣！

想塑造春夏關鍵的「淨透肌」底妝，妝前清潔及護理同樣重要，要讓皮膚達致水油平衡狀態，後續上妝才會貼服。大家可以選擇多功能產品，例如防曬、隔離或調色多合一的底霜，減低皮膚負擔同時舒適又持妝。 另外，因為皮膚狀態每日都有機會轉變，Gabe建議大家常備兩支不同質感的粉底，能夠因應當日皮膚狀態去選擇合適的質感上妝。

上妝方面，Gabe建議大家利用「1+1調色法」，先以米色或粉色調底霜均勻整體膚色，再用紫色或藍色調底霜局部微調提亮，最後於局部需要修飾的地方添加具持妝功能的粉底液，減低妝容粉感之餘，又能均勻及提升皮膚的透明感。

Gabe提醒大家需要因應皮膚狀態選擇合適的彩妝質感，即使在同一個季節，皮膚狀態每日亦有機會轉變，建議常備兩支不同質感粉底（保濕及清爽）口，底妝才可以保持貼服、穩定（圖片由受訪者提供）

如何打造不出錯的春夏妝容？

想打造不出錯的春夏妝容，大家可以選用保濕與持妝力強的產品，利用輕柔微閃光眼妝，大範圍清透胭脂以及微光唇，打造溫柔且精緻的時尚妝感。

要展現專業又氣質滿分的工作形象，關鍵在於「自信」與「醒神」，十分推薦妝感輕薄但精緻、感覺乾淨自然的淨透底妝，可以輕鬆應付長時間空調的工作環境，以及減輕頻密補妝對皮膚的負擔。

若約會的話，建議以「温柔」與「氣息感」作為核心元素，可以利用微光肌底妝，配合面頰大範圍的微粉調液體胭脂，以光澤感提升整體的元氣、氣息感，塑造出讓人想親近的溫柔魅力。

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