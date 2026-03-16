職場彩妝推薦｜編輯部公開辦公室必備美妝：JSM遮瑕、KANEBO粉餅

【職場彩妝推薦/職場妝容推薦】無論你是職場新鮮人、中級成年人或是日理萬機的高層，想展現自然、得體的工作形象，除了選擇合適的穿搭，職場妝容亦是不容小看的一環，提升自信之餘，更能增加親和力。今次「01女生」編輯部分享了自己的辦公室底妝關鍵，品牌包括Chantecaille、Huda Beauty、KANEBO、JUNGSAEMMOOL（排名不分先後），一起看看美編們辦公室必備美妝是甚麼吧！

(黃寶瑩 攝)



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品種類、著色度、持妝度推薦程度與價錢等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

今次「01女生」編輯部分享了4款職場彩妝好物 (黃寶瑩 攝)

高級編輯 張懿慧：「會呼吸的底妝」

高級編輯 張懿慧：「會呼吸的底妝」

對於每日要趕時間出門的上班族而言，妝容講求「快、靚、正」，主打簡單整潔又有精神。一個妝感輕盈、具備高遮瑕力及持久度的底妝產品，早已成為手袋內必備日用品之一。

高級編輯 張懿慧：「會呼吸的底妝」(黃寶瑩 攝)

你最重視的底妝關鍵是....？

每天最少帶妝十小時，薄透又服貼的妝感是必須 ! 高級編輯 張懿慧

KANEBO MELTY FEEL WEAR II 輕透柔潤粉餅 HK$360 (黃寶瑩 攝)

踏入悶熱的春夏季，最怕脫妝和油光滿面，KANEBO這款粉餅完全顛覆過去對粉餅容易顯乾紋、毛孔的印象。它質地透薄清爽，隨手一掃便能呈現透亮感，舒適得如同第二層肌膚般自在。即使反覆補妝，妝感亦無厚重感，輕便小巧的設計，十分便攜。

編輯 李樂瑤：「用對遮瑕就能展現理想的肌膚狀態」

編輯 李樂瑤：「用對遮瑕就能展現理想的肌膚狀態」

濕熱悶焗的初春，加上忙碌生活，容易令皮膚狀況變差，暗瘡、泛紅、黑眼圈等問題避無可避，這時就需要適時選擇一些日子只用遮瑕以及防曬，打造基礎妝容，讓皮膚抖抖氣。

編輯 李樂瑤：「用對遮瑕就能展現理想的肌膚狀態」(黃寶瑩 攝)

你最重視的底妝關鍵是...？

理想底妝是展現自然、無瑕的光澤肌膚 編輯 李樂瑤

JUNGSAEMMOOL專業調色遮瑕盤(混色) HK$266 (黃寶瑩 攝)

如果同樣有多樣遮瑕需求，多色合一、能夠自主調色的遮瑕盤相信能讓你感到驚艷。JSM這款6色遮瑕盤，由調色到提亮都照顧到，唯一可惜的是官網看似已將產品下架。

當中低飽和、自然的色調相當貼合亞洲人使用，奶油幼滑質地，輕輕一推即能與底妝自然融合，完全解決了未能遮好瑕疵的日常煩惱，再也不用多重遮瑕產品，試遍了調色、遮瑕膏和提亮粉，仍不知道是產品配合不當，還是懷疑自己的手法出錯的困窘。

編輯 朱加曦：「時尚美妝兼具」

長時間工作肌膚缺水泛油，加上常有托頭、揉眼的動作，底妝容易被弄花。但如果底妝拍太多蜜粉，亦會導致卡粉，因此在選擇化妝品時，都會傾向控油輕透的款式。

時尚美妝兼具 (黃寶瑩 攝)

你最重視的底妝關鍵是...？

不浮粉、顯精神氣息 編輯 朱加曦

Huda Beauty Easy Bake Pressed Powder Phone Grip US$31（約HK$242） (黃寶瑩 攝)

Huda Beauty粉餅的粉質細緻、不厚重，輕塗已有焦柔霧面感覺，加上這款帶粉嫩色調，適合在蘋果肌上補塗一點，締造精神面色。最重要的是長時間控油，加上方便攜帶的phone grip設計，隨時都能維持底妝，實現時尚與美妝兼具。

編輯 許秀麗：「妝感自然輕透 省了不少上妝時間」

編輯 許秀麗：「妝感自然輕透 省了不少上妝時間」

編輯 許秀麗：「妝感自然輕透 省了不少上妝時間」 (黃寶瑩 攝)

在踏入3月初，筆者就將底妝產品改用了Chantecaille的輕底霜，妝感更自然輕透，且水潤易推，省了不少上妝時間。底霜提供自然的遮瑕度，但較深色的瑕疵或黑眼圈仍需另外疊加遮瑕產品，但對日常妝容來說是足夠的！

你最重視的底妝關鍵是...？

底妝必須是自然輕透，達不到零瑕疵也可接受，最重要是保留原生紋理的真實感 編輯 許秀麗

Chantecaille Just Skin第二代自然肌膚輕底霜 HK$620 (黃寶瑩 攝)

此外非常喜歡此品牌的產品，大多是採用高效植物成分，且不經動物測試、無麩質以及純素，使用時不用擔心會過敏或刺激。而且有著高保濕度及護膚功效，減低每日長時間持妝對肌膚的負擔。