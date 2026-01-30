節日美妝開箱｜美妝新品率先看：CDP情人節限定、RMK富新年氣息

【情人節美妝2026/新年美妝2026/Beauty Unbox】踏入新一年，農曆新年與情人節的步伐相近，各大美妝品牌亦相應推出喜慶又充滿祝福的節日系列或美妝新品，由包裝到內容物都相當吸引，今次「01女生」就為大家率先開箱Clé de Peau Beauté、shu uemura、Bobbi Brown、SUQQU、RMK（品牌不分先後）等節日美妝，接下來的情人節或新年禮物亦不妨參考入手！



節日美妝開箱！多款美妝新品率先看（李樂瑤 攝）

節日美妝開箱2026｜ Bobbi Brown「金駿雅影」新年系列

今年是充滿活力的馬年，不少包裝亦展現出自由且好動的駿馬圖案。Bobbi Brown以剪紙藝術為靈感，配合富貴的耀眼紅金色調，打造出充滿節慶氣氛的「金駿雅影」新年系列。

這款經典的大地色調眼影盤，四色相當實用，加上華麗外盒，3D的駿馬配合花形圖騰，加上紅金配色，集充滿幸運、富貴與繁華氣息於一身，無論是收藏或日常使用都令人心情優越。

節日美妝開箱2026｜ RMK Velvet Sheen Lip Color 絲絨柔彩唇膏

對於乾唇女生而言，絲絨質地唇膏總會容易顯露唇紋。RMK這款首次採用的膏狀油成分，膏體能夠隨著唇部溫度柔軟融化，打造水潤且飽和色澤，加上金色管身配以可換式唇膏設計，環保與時尚兼備！

節日美妝開箱2026｜ Clé de Peau Beauté 情人節限定系列2026

早於日本率先發售的Clé de Peau Beauté情人節限定系列，終於來到香港了！今次以蝴蝶與花卉的曼妙姿態，以蝶語之愛展現出品牌對美麗與光采的追求，讓大家可以掌握自信與優雅的「鑰匙」。

節日美妝開箱2026｜ Clé de Peau Beauté 情人節限定系列2026（李樂瑤 攝）

Clé de Peau Beauté的粉底產品的呼聲之高，相信不容多說。這款主打自然輕薄妝效的氣墊粉底，當中的光感掌控技術及大馬士革玫瑰精華能夠讓妝容愈夜愈美麗，散發有如鑽石般的光澤感，藍金色調外盒點綴心型花環與蝴蝶輕舞的姿態，讓每次使用都能映照自信與優雅感！

節日美妝開箱2026｜情人節美妝1. Clé de Peau Beauté 鑽光透薄修護氣墊粉底 （李樂瑤 攝）

提到情人節妝容，當然不少得能夠展現性格、點綴妝容的唇妝！唇膏外觀融入靈動蝶影與柔美花語元素，無論是啞光或水潤質地，當中的Light-Empowering Enhancer賦活光感技術配合透明色素因子，均能夠打造輕盈絲滑同時濃郁色彩的妝效。

節日美妝開箱2026｜情人節美妝2＆3. Clé de Peau Beauté 經典柔亮唇膏 ＃5、Clé de Peau Beauté 啞緻柔滑唇膏 ＃111（李樂瑤 攝）

節日美妝開箱2026｜shu uemura 春日系列「springful beats」

雖然shu uemura沒有特意推出情人節系列，不過這個充滿甜美感的春日系列，相當適合打造約會妝容。今次shu uemura以彩妝表達春日聲音的旅程，以初芽萌動到繁花盛放的過程為靈感，打造出充滿鮮活色彩的春日系列。

節日美妝開箱2026｜shu uemura 春日系列「springful beats」 （李樂瑤 攝）

看似平實的黑色外盒包裝下，內含四款充滿玩味的霓虹粉紅色調，加上細閃光澤感，偏暖色調相當適合亞洲女生使用，層疊塗抹亦不會顯眼腫，隨便搭配亦不易出錯，能自由展現個人風格。

節日美妝開箱2026｜春日美妝1. shu uemura Eyes Sculpt Ashy Rose 限定立體四色眼影組合（李樂瑤 攝）

想要滋潤同時又不偏好黏稠感的話，用上這款顯色同時保有輕盈感的絹感潤護水光星閃唇膏就最好不過，當中有94% 護唇基底成分，十分合適乾唇女生使用！今次新推出的三種新色調，偏裸色調，能輕易打造自然清新的妝容。

節日美妝開箱2026｜春日美妝2. shu uemura Kinu Care Nude 絹感潤護水光星閃唇膏 #PK 375 Electric Pink 、＃BG 978 Beige Tempo 、＃RD 168 Ruby Beat（李樂瑤 攝）

前年推出後，旋即引起不少討論度的「果凍唇釉」，當中蘊含74%護唇精華，油水混合技術能夠護唇、修護唇紋同時爲雙唇帶來持久的水潤舒適感。今次新加入的兩款鮮活色調，充滿春日甦醒的活力感。

節日美妝開箱2026｜春日美妝3. shu uemura Kinu Care Glow Up 絹感潤護水光唇釉 ＃PK 377、＃PK 343（李樂瑤 攝）

節日美妝開箱2026｜SUQQU 2026春季彩妝限定系列《櫻梅桃李》

百花齊放的春日景象，除了代表生機盎然的訊號，更令人心曠神怡。SUQQU今個春日系列，以百花齊放的自然景致為靈感，打造出多款具透明感的水潤、柔和色彩。

節日美妝開箱2026｜SUQQU 2026春季彩妝限定系列《櫻梅桃李》 （李樂瑤 攝）

這款全珠光色澤的四色眼彩盤，以四款不同花材：桃花、梅花、櫻花與李花為靈感，打造出變幻且鮮艷的色彩色調。雖然是珠光材質，顯色同時不會過於難襯，疊加亦可自由展現清透或對比明顯的濃妝。

節日美妝開箱2026｜春日美妝4. 晶采盈緻眼彩盤 #151 花盛 HANAZAKARI HK$500 （李樂瑤 攝）

為了呼應春日主題而打造的限定色彩#101 夢見艶，漸層色調相當具夢幻感，當中由能增添血色感的粉紅色調與閃爍珠光的藍色調所組成，雙色打亮的組合能夠打造不一樣的立體感，轉動間亦透露出具透明感的光澤與好氣息。

節日美妝開箱2026｜春日美妝5. 晶采韻妍亮采粉餅 #101 夢見艶 -YUMEMITSUYA HK$420 （李樂瑤 攝）

這款全新推出的面部顏彩液，具有6種不同柔和色彩，質地輕柔好推，能夠輕鬆與肌膚完美融合，打造出淡雅而富自然光澤妝感，無論作為胭脂液或提亮色都十分適合。