2026春夏唇膏推薦｜跟著2大唇妝趨勢＋推薦：CT、植村秀、fresh

【2026春夏流行唇色｜唇膏推薦】在春夏挑選唇膏時，都會傾向質感輕薄和有光澤的唇妝，以展現季節的活力。同時今季的彩妝趨勢重點之一，是放在唇妝上，在選擇唇膏時不妨可以留意下！以下將分享今季的唇妝趨勢，以及精選品牌的最新唇部產品，包括CHARLOTTE TILBURY、shu uemura、fresh等，都是很適合今個春夏季。



2026年春夏彩妝5大趨勢｜溫柔與未來感並存：焦點放在唇妝

2026唇妝趨勢-「水光玻璃唇」

2026年春夏季的唇妝趨勢，將會是「水光玻璃唇」，猶如唇上裹了一層透明蜜糖，視覺上營造出嘟嘟唇的效果。在產品選擇上，可留意高亮澤、濕潤的質地，更易打造出果凍般透亮及豐盈妝效。同時要留意溫差顯著，唇部容易乾裂，可以選擇具保濕功效的唇膏。

2026唇色趨勢-「煙粉色」

春夏季的妝容更追求輕盈與細膩，其中煙粉色是可以多加留意的色調，可營造出芭蕾粉色的浪漫。煙粉色有著朦朧的高級感，保留了粉色的甜膩，同時多了微煙燻感，整體既柔和又有輕熟感。

2026春夏季唇膏推薦

2026春夏唇膏推薦1. CHARLOTTE TILBURY 夢幻嫩光精華唇膏-PILLOW TALK MEDIUM 夢幻裸粉 HK$300

CHARLOTTE TILBURY全新推出的夢幻嫩光精華唇膏，一支兼具唇膏的潤色效果、護唇蜜的滋養呵護、唇釉的立體豐盈。採用品牌獨創的pH智能校色技術，能隨著雙唇的天然化學反應產生魔法般的感溫變化，喚現專屬於每個人的原生自然氣色。其中色號「PILLOW TALK MEDIUM」是日常百搭不挑人的中性冷調玫瑰色，色調猶如甜蜜初吻般動人，賦予雙唇花蕾般柔軟嫩感。

2026春夏唇膏推薦1. CHARLOTTE TILBURY 夢幻嫩光精華唇膏-PILLOW TALK MEDIUM 夢幻裸粉 HK$300（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦2. 植村秀shu uemura 絹感潤護水光精華唇油- Pink Glaze 粉果凍 HK$330

shu uemura所推出的絹感潤護水光精華唇油，結合高折光油成分，透過光線的折射與反射原理，提供豐唇效果。配方添加山茶花油 (Tsubaki oil)、荷荷巴籽油、白芒花籽油及色澤護理複合成分，舒適無重修護並即時呵護雙唇，使唇部保持平滑、唇色明亮。其中色號「Pink Glaze」可為雙唇帶來活力四射的迷人唇妝，同時能保持雙唇的自然質感。

2026春夏唇膏推薦2. 植村秀shu uemura 絹感潤護水光精華唇油- Pink Glaze 粉果凍（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦3. fresh 黃糖潤色唇部護理霜-沁爽西瓜 Watermelon Rind HK$210

fresh的多款護唇產品，一直是備受大眾喜愛。這款最新的黃糖潤色唇部護理霜，有著超透潤奶油質感，融入夏日水果香氣，只需輕輕一抹，即時為雙唇注入果汁般的豐盈水潤感，舒適潤澤。其中色號「沁爽西瓜」，有著柔和淡粉色，抹上即散發甜美氣息，同時強化唇部屏障，提供深層保濕修護，紓緩乾燥雙唇。

2026春夏唇膏推薦3. fresh 黃糖潤色唇部護理霜-沁爽西瓜 Watermelon Rind（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦4. PAUL & JOE BEAUTÉ 豐盈水漾唇蜜 - 07Cherry Melt 櫻桃果汁 HK$220

PAUL & JOE BEAUTÉ 的人氣豐盈水漾唇蜜，3款最新色調都是以新鮮水果與花卉的鮮豔色彩為靈感，色澤清晰飽和，可為明媚的笑容提升吸引力。唇蜜高光澤且質地輕盈柔軟，營造出立體豐盈的視覺效果。同時添加橙花蜜、透明質酸與潤膚劑等保濕成分，兼顧亮澤妝感與護唇功能。

2026春夏唇膏推薦4. PAUL & JOE BEAUTÉ 豐盈水漾唇蜜 - 07Cherry Melt 櫻桃果汁（品牌提供）

2026春夏唇膏推薦5. fwee 3D透明水晶唇釉-01SWEETIE DEW HK$118

fwee所推出的3D透明水晶唇彩，可打造明亮飽滿的水晶唇妝，是韓國女生化妝袋必收之物。唇釉 使用雙重植物來源複合配方深層滋潤雙唇，內含低分子膠原蛋白，一抹即感柔滑細緻，從早到晚持續保濕滋潤。質感介於高保濕唇蜜與輕盈唇釉之間，不黏膩且能柔和修飾唇紋，呈現立體飽滿的「水晶唇」效果。