2026調色防曬推薦｜輕鬆營造偽素顏：SK-II 修正膚色、ELIXIR提亮

【2026有色防曬推薦｜調色防曬】在夏天每天都需要做足防曬，以阻止紫外線帶來的傷害。對於愛美女生來說，更是不能錯過結合了防曬與均勻膚質的雙重功效的「調色防曬」，有時偷懶不想塗上粉底，它也能帶來快速提亮和潤色的效果，是偽素顏必備！這次「01女生」精選了多款妝前防曬霜，包括SK-II、ANESSA、ELIXIR等，每一款都含有調色功效，很適合追求輕妝感的女生。



2026有色防曬推薦｜1. SK-II 光蘊輕透全效CC霜（防曬小白球）SPF 50+/ PA ++++ 調色綠 HK$490

SK-II 超人氣光蘊輕透全效CC霜，集5大功效，包括：防曬、底妝​、保濕、提亮及緊緻，為肌膚帶來全日猶如原生好肌膚。目前共推出4款色調，分別是透明色、自然膚色、玫瑰粉色及調色綠，滿足女生們不同需求。其中「調色綠」是今年（2026年）全新推出，可有效遮蓋泛紅、提亮膚色、保濕滋潤，還能針對臉部明顯泛紅問題，即時修正膚色，保濕滋潤，為肌膚帶來全天煥亮光彩。

2026有色防曬推薦｜1. SK-II 光蘊輕透全效CC霜（防曬小白球）SPF 50+/ PA ++++ 調色綠 HK$490（品牌提供）

2026有色防曬推薦｜2. ANESSA 亮白調色日常防曬SPF50+ PA++++ 90g HK$198

ANESSA 所推出的亮白調色日常防曬，質感輕透，配有薰衣草色調，可即時袪黃提亮。防曬霜更特別添加日本厚生省認證高效亮白成分「m‑傳明酸」，比維他命 C更高效溫和，能從真皮層抑制黑色素形成，預防色斑。

2026有色防曬推薦｜2. ANESSA 亮白調色日常防曬SPF50+ PA++++ 90g HK$198（品牌提供）

2026有色防曬推薦｜3. ELIXIR 膠原提亮妝前防曬底霜（杏桃色）SPF50+ PA++++ 35g HK$255

ELIXIR 所推出的杏桃色膠原提亮妝前防曬底霜，結合3大概念，分別是膠原自生、防曬以及持妝，全面滿足日常護膚與美妝需求。防曬底霜更特別添加嶄新雙重亮白成分——維他命C衍生物，可改善女生們最在意的色斑與暗沉問題，隨時散發自然透亮好氣色。

2026有色防曬推薦｜3. ELIXIR 膠原提亮妝前防曬底霜（杏桃色）SPF50+ PA++++ 35g HK$255

2026有色防曬推薦｜4. SUNPLAY 醫學修護防曬精華（自然色）SPF50+/PA++++ 40g HK$209

SUNPLAY 的醫學修護防曬精華，採用溫和純物理防曬配方，於肌膚表面直接反射 UV，全波段防禦紫外線，防曬成分不滲入肌底，減少高敏時期受刺激出現「反黑」現象及不適反應。其中自然色，可打造輕妝感，自然修飾膚色不均，輕遮泛紅瑕疵。

2026有色防曬推薦｜4. SUNPLAY 醫學修護防曬精華（自然色）SPF50+/PA++++ 40g HK$209

2026有色防曬推薦｜5. ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳（紫陽明妍）Chiikawa 限定包裝 40g SPF50+ PA++++ HK$149

ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳，採用海洋友善配方，極效防水，並有著日間摩擦不易脫落的抗摩擦功能以及可抗汗水不易脫落，長時間穩固保護肌膚。而其中「紫陽明妍」色調的防曬乳，可修正暗沉和毛孔，做到零底妝也能營造透明感的乾淨透亮肌膚質感。

2026有色防曬推薦｜5. ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳（紫陽明妍）Chiikawa 限定包裝 40g SPF50+ PA++++ HK$149

2026有色防曬推薦｜6. THE WHOO 奢耀透亮無瑕精華妝前乳（粉色）SPF50+ PA++++ 30ml HK$410

THE WHOO 所推出的奢耀透亮無瑕精華妝前乳﹐集提亮、修飾、防曬三重功效於一身，配方富含70%以上的護膚成份，可在打造透亮底妝同時滋養肌膚，讓肌膚看似素顏卻無瑕如玉。其中粉色的精華妝前乳，有助調和並提亮膚色，為蒼白或缺乏血色的肌膚注入柔和、自然氣色，帶來亮澤光采。