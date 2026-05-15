法國5月美妝｜編輯分享法式妝容關鍵＋愛用彩妝:營造不費力的優雅

【法國5月｜法國美妝推薦】走在法國街頭，總能看到法國女生們於舉手投足間散發出的自信與從容，部分源自於她們將化妝視為突顯優點，而非隱藏瑕疵，有著一套屬於她們的「法式妝容」。這次「01女生」編輯部分享了自己的法妝妝容關鍵，以及愛用好物。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出價錢、實用度、推薦度等，幫助大家在入手前了解更多，密切留意「01女生」！

「01女生」編輯部分享了自己的法妝妝容關鍵，以及愛用好物（黃寶瑩 攝）

高級編輯 張懿慧：不經意的優雅

高級編輯 張懿慧：不經意的優雅

法式妝容的精髓在於不經意的優雅，強調保留皮膚真實質感的同時，透出自然光澤。踏入炎夏，最怕脫妝斑駁，更傾向將妝容重點轉移至局部修飾，遮蓋黑眼圈、鼻翼泛紅或暗沉痘印，營造出一種「看似沒化妝，皮膚卻極好」的法式裸妝感。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN雙效粉底遮瑕霜 (連掃頭)（黃寶瑩 攝）

我的法式妝容關鍵是：

不求完美覆蓋，只需精準修飾 高級編輯 張懿慧

對比用手指點塗，這款遮瑕霜自帶掃頭，能精準觸及眼角或鼻翼等細微位置，加上質地輕盈易推，遮瑕度可隨意叠加，能瞬間與肌膚融合。平日趕出門或出外補妝時，輕輕一抹即可均勻上色，是上班族手袋裡必備的好物。

編輯 許秀麗：畫出俐落知性唇妝

編輯 許秀麗：畫出俐落知性唇妝

以往使用霧面唇膏，總會擔心顯唇紋，以及因滋潤度不足使唇妝出現顏色不均的狀況，但GIVENCHY的這款唇膏完全沒有這個問題。唇膏採用了護膚成分的配方，保濕度是足夠的，而且顯色度高，很適合用作打造俐落知性妝容。

GIVENCHY Le Rouge Velvet Matte高訂絲霧唇膏 P227 HK$360（黃寶瑩 攝）

我的法式妝容關鍵：

不顯老氣感的紅唇 編輯 許秀麗

這次妝容筆者選了色號P227，是一款帶灰粉色調的紅色唇膏，沒有紅色唇膏的老氣感，同時保留了紅唇的知性優雅和顯白的特色。此外這款唇膏的持妝度很優秀，即使紙巾按壓也沒有掉色，所以卸妝時一定要用眼唇卸妝液才能完全卸除。

編輯 朱加曦：effortless chic的法式美學

編輯 朱加曦：effortless chic的法式美學

論數一數二的法國品牌，Hermès必是其一，無論時尚或美妝，都貫徹effortless chic的法式美學。早前推出的粉底液，呼應唇膏的包裝設計，以磨砂和通透質感、黑白色調，以及圓柱體和方柱體的輪廓，盡顯對比的玩味心思，配搭頂部的厚實金屬標誌，營造出與別不同的高級感覺。

Hermès Luminous Matte Skincare Foundation #17w Vanille HK$1,120（黃寶瑩 攝）

我的法式妝容關鍵：

從遮瑕、勻膚和立體底妝著手，其他以淡雅與個性為主。 編輯 朱加曦

粉底質感輕盈透薄，容易推勻全面，有助修飾面部小瑕疵；如果想遮痘痘的話，可用疊層方式塗抹，以達致更好的遮瑕功效，並不具焗促感。粉底液採用82%護膚成分為基底，在化妝同時幫助保濕，而且幫助抗氧化、重拾肌膚彈性，更喜歡它散發的香氣，淡雅花香洋溢南法花田氣息。

編輯 許秀麗：充滿活力的5月妝容

編輯 許秀麗：充滿活力的5月妝容

胭脂是好氣色的關鍵！Laura Mercier的這款雙效胭脂，一盒就有啞光及珠光雙種妝效。啞光的胭脂可營造肌膚透明感，打造通透霧光妝效；珠光的胭脂則可增強光澤感，營造澎潤亮肌效果；更可混合使用快速帶來透嫩的妝效。

Laura Mercier 透顏柔焦雙效胭脂 APRICOT HK$335（黃寶瑩 攝）

我的法式妝容關鍵：

整個妝容色調一致！ 編輯 許秀麗

其中色調「APRICOT」是一款蜜桃及珊瑚色調的胭脂，顏色偏向暖色。這款色調的胭脂充滿活力且百搭，適合營造溫暖健康的肌膚紅潤感，非常適合夏天使用。而且這款胭脂還可當作眼影及提亮使用，讓整個妝容的色調更一致。