台灣Urcosme百元美妝10大排行榜　 Daiso$10好物上榜用家點評？

撰文： 林珈希 最後更新日期： 2021-05-14 20:00

Daiso｜美妝產品揀專櫃品牌還是開架品牌？市面上不少開架品牌，價錢親民，性價比高。台灣Urcosme公布2021年人氣「百元彩妝」排行榜，上榜包括Daiso 一件$10美妝好物。

開架品牌也有好物。（watsonstaiwan@instagram）

台灣Urcosme 10大美妝排行榜 $100以下入手

價格親民的美妝又性價比高，市場上選擇不少，如韓牌Etude House、innisfree，而專櫃品牌也有推出副線，方便大家以實惠價錢入手。

台灣美妝網站Urcosme整合人氣的「百元彩妝」排行榜（截至2021/5/10），上榜的Etude House 柔滑精細眉筆、neuve 清爽吸油蜜粉，均曾獲選年度「Urcosme美妝大賞」的頭三甲，可見有質素保證。

排行榜以台幣百元為評審基礎，換算約港幣$30以下，部份上榜產品香有售，價錢雖然比起在台灣當地零售價高，但也只是$100港幣以內可入手，屬高性價比之選。

▼▼▼眼影、眉筆、粉餅樣樣有，最吸引當中包括Daiso的$10美妝好物； 按圖即看台灣美妝網站Urcosme「10大百元彩妝排行榜」，入手前也可參考用家評價▼▼▼

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▼▼▼同場加映：夏天戶外活動增加，皮膚長期曝露在紫外線下，女生便忙着美白，市面美白產品眾多，到底護膚品好，還是食健康產品？不妨參考台灣美妝網站Urcosme「10大美白產品排行榜」（延伸閱讀）▼▼▼

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