撰文： 梁秀雅 最後更新日期： 2021-05-17 17:00

周慧敏凍齡保養｜周慧敏被封為90年代的「玉女掌門人」，清純形象深入民心，出道35年，歲月並沒在她臉上多留痕跡。近日她在社交平台釋出多張近照，凍齡美貌再獲網民大讚，「玉女掌門人」早已成為「凍齡女神」，其凍齡之道更是每次接受傳媒訪問時，必談的話題，其心得更叫女生覺悟，保養如生活，從簡有態度，放下不放縱，一切由內而外。

周慧敏近日釋出照片，凍齡美貌再獲網民大讚。（Vivianchowwaiman@IG）

作為90年代的「玉女掌門人」，周慧敏即使已年屆53歲，外表及身形與18歲出道時沒太大分別，別以為她的保養步驟繁複嚴謹，其實非常簡單隨心﹗她坦言從不戒口，愛吃咖啡蛋卷、雪糕、辣魷魚、薯片等，更表示每天都要吃零食；她亦沒有「美容覺」的習慣，每晚凌晨3、4時才睡，沒工作時，翌日睡到中午才起床，最重要找到自己的生活方式。

周慧敏現年53歲，外表及身形與18歲出道時沒太大分別。（Vivianchowwaiman@IG）

▼▼▼【按圖看】周慧敏出道35年的舊照，形象清純，一直保留長黑直髮，外表跟現在分別不大▼▼▼

吃愛吃的，按喜歡的作息節奏，周慧敏認為能自在地生活，也是保養的一種。內在情緒會影響外在，周慧敏自言性格倔強，容易緊張，隨成長學習放下執著，會盡量遠離負能量，生活多忙碌也要吸收正能量，調整自己繼續努力。美麗是內而外，心境平和也是抗衰老的秘訣。

▼▼▼【按圖看】周慧敏6招內外保養秘訣，就算隨心吃喝作息，也會作出相應調節平衡，吃生冷食物後必喝這東西﹗她又會如何吸收正能量？▼▼▼

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資料來源：Vogue Taiwan、三立iNEWS

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