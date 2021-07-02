夏日護膚｜脫脂奶比全脂更易引發黑頭　避開5種食物告別草莓鼻

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-07-02 17:30

香港夏天悶熱難當，加上一整天都要戴口罩，比以往更易悶出黑頭粉刺，令人十分困擾！ 想肌膚保持白滑，除了要勤力清潔和保濕，內在調理也十分重要，以下幾款容易致敏引粉刺的食物，女生們最好少吃為妙！

夏天是黑頭粉刺的高峰期。（gettyimages）

奶製品易致黑頭

粉刺、黑頭和暗瘡的成因離不開水油不平衡、面部油脂分泌過多和皮膚敏感，因此大家最好避免進食高致敏和引發身體炎症的食物，例如奶製品和精製糖等，並注重內外保濕，多飲水來保持水油平衡，亦有助排毒去痘。

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粉刺拜拜！編輯推介小米黑頭儀

內部飲食調理非一朝一夕，有時有重要約會，草莓鼻和下巴粉刺都叫人十分苦惱！今次推介小米黑頭儀便可幫你即時還原白滑肌，它具有64kpa強吸力，只需在皮膚上輕吸打轉便用將黑頭粉刺連根拔起，並有去油作用，緊記用後敷上保濕面膜，加強收毛孔，效果更理想！

（產品資料及圖片皆以商品頁面為準，購買前請先詳閱相關資訊。價錢最後更新至2021/07/02）

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