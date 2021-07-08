凍齡｜惠英紅61歲白滑肌靠青瓜糊敷面去眼紋　美白保濕好物只$5

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-07-08 18:00

由惠英紅、王浩信、袁偉豪、黃智雯主演的劇集《刑偵日記》剛開播便引起熱議。貴為「影后」的惠英紅再度以精湛演技贏來掌聲之外，觀眾更留意到已61歲的惠英紅，其肌膚不但看似白滑，更富有光澤彈性，惠英紅凍齡養肌有法，全靠她平日愛用馬蹄敷面保濕，惠英紅更自創多個低成本護膚方法，最平只需$5？

61歲的惠英紅曾三度奪得金像獎最佳女主角殊榮，雖然惠英紅在影圈打滾近40多年，亮麗成績亦有目共睹，但曾受過一次情傷的她，選擇寄情工作至今仍然孑然一身。沒有愛情滋潤的惠英紅，從事業上活出另一番本色來燃亮自己，無時無刻都散發自然魅力。

61歲的惠英紅曾三度奪得金像獎最佳女主角殊榮，她在演技上付出努力外，在皮膚保養上也花了不少的心機。(《刑偵日記》劇照)

惠英紅雖然貴為雙料影后，但她的護膚方法卻相當貼地，肌膚不但白滑更甚少皺紋，令不少網民讚賞她絲毫不像61歲。戲內戲外的惠英紅對事業與樣貌管理都貫徹盡善盡美的心態。

惠英紅提到豆腐是天然的美容神器，敷面不但有助保濕又可美白？（惠英紅＠小紅書）

惠英紅除堅持每日游泳、看電視亦會進行拉筋收緊肌肉、飲食以清淡健康為主，平日更用馬蹄敷臉改善痘痘肌、用紅茶包敷去黑眼圈；更愛用燕麥混合蜂蜜、牛奶變成糊狀的面膜敷臉15分鐘，達到去死皮角質，煥膚的功效。

不過最吸引的還是惠英紅自創只需$5的無添加豆腐面膜，步驟簡單先將豆腐捏碎，再把豆腐碎塗在臉上後，敷10-15分鐘後用清水洗掉，便有助抗皺、保濕。而想護膚成效高又低成本的話，即看以下惠英紅低成本護膚法的秘訣！

【按圖看】61歲惠英紅「5大凍齡不老護膚秘訣」，紅茶包敷眼去黑眼圈很有效；馬蹄敷臉消炎更去痘？▼▼▼

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