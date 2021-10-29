減壓CBD｜護膚咖啡蛋糕4大CBD特色體驗　High Tea+SPA療癒感倍增!

減壓新寵CBD（Cannabidiol，大麻二酚）襲港，市面紛紛湧現加入CBD成分的咖啡、啤酒和朱古力等產品，最近還有以CBD為主打的SPA和下午茶，即看最新推介，感受療癒力量。



CBD大麻二酚，是由大麻植物提煉而成的一種大麻素，是大麻的主要非精神科成分，沒有毒性及精神活性作用，不屬危險藥物，卻具多種藥理作用，有助鬆弛神經，紓緩身心，安眠減壓的效果。

亞洲首間CBD SPA二酚公館

很多女生都喜歡按摩紓壓，若加上CBD按摩你又試過嗎？位於上環的二酚公館是全亞洲首間結合CBD的SPA，所有按摩油均加入CBD成分，配合香薰推油按摩或熱石按摩，有助雙倍紓緩肌肉繃緊和精神壓力。

二酚公館是全亞洲首間結合CBD的SPA。（cannable__@IG）

二酚公館提供四種身體按摩療程，分別有經絡推拿、淋巴排毒和加速血液循環等功效，價格由$550起；店舖還售賣CBD產品例如手工啤、糖果、香薰蠟燭甚至CBD辣椒油，全方位放鬆減壓！

按圖看「二酚公館」CBD SPA及產品：

二酚公館

地址：上環新街市街34號安東樓

電話：91609871

營業時間：每日11:00-20:00



CBD「仙子樂園」下午茶

除了按摩，精緻可口的甜點也能療癒身心！DK Cuppa Tea推出含CBD元素的「仙子樂園」下午茶，光是看到精緻的天使主題甜品，再呷一口CBD有機花果茶，已經令人心情愉悅！

下午茶重點推介超香濃的法國CBD朱古力蛋糕，當中的CBD與可可成分有助加倍撫慰心靈，享受一個療癒下午，鹹點方面則有新豬肉牛角包和蝴蝶飛舞杯，前者使用純素新豬肉，不含飽和脂肪及膽固醇，為味蕾帶來清新滋味。堂食每人$298，另收加一服務費。

按圖看「仙子樂園」CBD下午茶有什麼選擇？

DK Cuppa Tea

地址：香港上環新街市街19號地下

電話：2386 3588

營業時間：每日11:30-20:30



香港首間CBD主題咖啡店Found

上年開業的Found是香港首間CBD主題咖啡店，除了供應CBD咖啡和輕食，亦寄賣不同CBD品牌的產品，由冷泡茶、手工啤、護膚品、零食和寵物用品都應有盡有，店員還會為你推介合適的CBD產品，讓初嘗CBD的新手都可找到自己合適的配方。最近Found還登陸K11 Art Mall，九龍的朋友想試CBD就更方便啦！

按圖看「CBD主題咖啡店Found」有哪些推介？

Found

地址：上環大安臺8號地下A號舖

電話：52882281

營業時間：每日11:00-18:00



同場加映：Art Piece設CBD美容專區

集國際美妝品牌的平台Art Piece也趕上CBD熱潮！CBD不只可減壓，還可改善焦慮和失眠，應用於護膚上亦可減低濕疹和炎症敏感的出現，Art Piece銅鑼灣店因此開設CBD品牌生活專區，大家可在此揀選適合自己的CBD產品，享受放鬆療癒的護膚me time。

Art Piece銅鑼灣店開設CBD品牌生活專區。（Art Piece）

Art Piece CBD生活專區

地址：銅鑼灣勿地臣街3號

電話：26988910

營業時間：每日10:00-22:00

