2021粉底液11款推薦清單　LANCOME、NARS、MAC夠遮瑕又薄透

轉天氣正是粉底液需要換季的時節，各大專櫃品牌早已蓄勢待發，TOM FORD、LANCOME、M.A.C、NARS、MAKE UP FOR EVER、歌劇魅影、CLÉ DE PEAU、CLINIQUE⋯⋯等專櫃新品一次出列，呼應疫情，今年的粉底液都強調輕透感，擦在臉上彷彿一層薄紗、透到肌膚能呼吸，又夠遮瑕且能應付高溫，一整天不脫妝。



以下是2021年必試的粉底液新品清單，入手前必看。

想高遮瑕又不厚重？推介11款粉底液！LANCOME、M.A.C、NARS全部有份（點圖放大閱讀）▼▼▼

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1. TOM FORD 柔霧無痕粉底液30ml（全25色）$765

還記得當年TOM FORD登台開賣，大家有多驚艷他的圓管粉底液，號稱女星在紅毯上皮膚發光的秘密武器，這款圓管粉底在2021年全新進化，特殊的「訂製柔焦粉體」打造薄透空氣感同時又有中高遮瑕度的底妝。

為力抗亞洲潮濕悶熱易脫妝天氣，TOM FORD注入滿滿玻尿酸成分，讓肌膚邊上妝邊補水，粉體緊貼；搭配高比例防水抗氧維他命C、維他命E以及咖啡因成分，輕鬆抵禦夏日炎熱潮濕悶熱，打造24小時全日不脫妝。

2.NARS 柔霧完美粉底液45ml（全19色）$400

不少人喜歡霧面底妝，在炎熱氣候下依然能看起來清新如朝霧，NARS順應推出品牌有史以來最霧的粉底液，且霧之外、還主打0.01極薄的妝感，所以，實際摸到產品，會發現它的質地與其說是液，更像是凝露，畫在臉上超水感，但幾秒過後完全貼膚，輕盈毫不厚重，絕對是值得參考的底妝選擇。

另外，這款粉底還加入獨家「星級控油粉末」和「抗氧化複合物」，能有效吸附油脂，維持一整天的極美霧光。

3.MAKE UP FOR EVER WATERTONE 無重淨肌粉底40ml（全12色）$320

針對油性膚質、喜愛自然清透底妝，不喜歡厚膩質地的消費者，MAKE UP FOR EVER推出全新水肌光粉底液，高達78%的綠茶水配方，光是把產品拿在手上稍微搖晃就能聽到水聲（所以，水肌光粉底液每次使用前都要先SHAKE）。

粉底液擦起非常水感清透性，為肌膚帶來自然明亮感。容易流汗、喜歡戶外活動及健身運動者也很推薦這款，能修飾膚色但又不會感到妝感重。

4.M.A.C 專業輕氧零瑕水粉餅10g（全12色）$370

水粉餅說穿了就像水凝霜的質地，但M.A.C這款承襲超持妝家族的長效持妝特性，特別適合炎熱氣候！專利粉體轉換科技，讓綿密的粉底乳霜接觸肌膚瞬間，轉換成輕盈無感的柔焦粉體，上完妝就像套上柔焦濾鏡，拍照再也不用開美肌。粉底內搭載37%水精華配方，親膚不卡紋，完美修飾瑕疵。

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5.KRYOLAN歌劇魅影 超濾鏡粉底液30ml（全5色）$419 *台灣地區發售

相當低調的歌劇魅影，擁有德國嚴謹血統，久久才推一次新品但支支值得期待，這款「超濾鏡10K粉底液」有別於一般粉底採用球形粉體，以獨家科技打造鑽石面粉體，可完美多均勻漫射360度光源，靠光隱形細紋和斑點，整臉上完散發出天鵝絨般的啞光柔焦效果。

另外，這款粉底也對環境與生態友善，採用Vegan素材製作且添加保養油成分，上妝觸感滑潤柔順。讓妝感更均勻服貼、細緻無痕。

6. CLÉ DE PEAU 鑽光透薄修護粉底液35ml（全9色）$1050

身為頂級保養品牌，肌膚之鑰的底妝一直主打「上妝即保養」的概念，去年7月上市的恆「霧」光采粉凝露就是適合20至30世代的輕養膚粉底，夠保濕又不會太滋潤，加上霧面質地一推出就吸引不少油性肌的美妝控入手。今年肌膚之鑰推出同系列「恆潤光采粉凝露（品牌暱稱鑽光粉底）」，同樣有養膚功效，但妝感是聚光，讓肌膚有如鑽石般璀璨閃亮，推薦給中性或乾性膚質。

7. Lancôme 零粉感超持久粉底棒9.5g（全6色）$475 *台灣地區發售

Lancôme的零粉感粉底棒一直是品牌的黑馬商品，當時上市並沒有花力氣宣傳卻賣翻天，賣到櫃櫃缺貨，其優點在於上妝方便，懶的時候，在臉上畫幾條，用海綿或手指推開，就能取代粉底，且妝感自然又具備遮瑕度、控油力，一整天下來幾乎不用補妝，持妝度高達7成，很多美妝部落客、美容編輯都私心大推薦。

2021年這支粉底棒再進化，新增後端「毛孔隱形刷」，橢圓切面能完美貼合五官，刷過去的質地宛如跟熨斗滑過一樣服貼、均勻、薄透，同時讓毛孔瞬間神隱，搭配全新「珍珠吸油微粒」，可在出油處自動吸油，2.8秒讓T字部位不泛油光，當作補妝超方便。

8.THREE 柔光極致晶透粉凝霜30ml（全8色）$710

84％天然由來成分，PA++不含紫外線吸收劑、不含PARABEN(防腐劑)，全新底妝成分「柔光纖維」來自半透明纖維狀的植物，能在肌膚表現形成「纖維密網」，撫去肌膚凹凸紋理，打造感受不到毛孔的純淨透明妝感。

添加吸附皮脂粉體，能維持整日的完美妝容，富含9種植物油．油脂．植物萃取精華，包含了茶籽油、摩洛哥堅果油、荷荷巴油、乳油木果油、蜜蠟、辣木油脂、黃芩萃取精華、葡萄果實萃取精華、地榆萃取精華。

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9. CLINIQUE 勻淨科研亮白淡斑精華粉底液30ml（全6色）$350

超萌的蛋形設計讓不少女孩看到眼睛都亮了，添加維他命C極光亮白因子(UP302)，有助提亮膚色，可抗氧化與明亮肌膚，天天使用還可修正黑斑瑕疵，愈擦斑愈淡，品牌還喊出越常使用這款粉底，就越不需要遮瑕！清透的柔霧妝感防水、抗汗與抗潮濕，尤其適合油性肌膚。

10. GUERLAIN 祼光絲霧精華粉底液30ml（全10色）$490

嬌蘭明星粉底小燈泡推出微霧版本，延續質地滑順好推勻的特色，使肌膚維持不同光澤版的精緻優雅，遮瑕力高卻依舊輕薄不厚重，將毛孔、瑕疵一併淡化的同時，透出天然好膚質。

另外，這款粉底還有一個特色就是它的成份96%來自天然配方，塔拉膠及海洋紅藻萃取能保護肌膚免受環境影響，雪蓮果萃取中的「益生菌衍生物」，能修護肌膚，有效調理膚質，上妝之餘也能維持穩定膚況。

11. 雪花秀 緻美無瑕粉底液35ml（全10色）$560

在韓國一推出就立刻席捲韓國美妝論壇，其圓潤的瓶身搭配白色小巧瓶蓋，就如同珍珠般小巧優雅，也因此獲得「小珍珠粉底」的可愛暱稱，不只知名IG網紅更是人手一瓶，消費者的實測使用滿意度更是百分之百。

擅長「養膚」的雪花秀這次在粉底內添加3重養膚成分：梅花精萃、β-葡聚醣、品牌核心成分-滋陰養膚極萃，讓女性消費者在上妝時就像在保養。搭配最新透氣遮瑕科技(THRU AIR COVER Tech™)，使粉底液能夠維持長時間完美遮瑕卻更具輕薄感。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：2021粉底液新品推薦！夠遮瑕又薄透、還能不脫妝的必收清單。】