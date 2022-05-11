SOGO Thankful Week 2022掃貨攻略　15款$500以下美妝套裝推介

【SOGO Thankful Week 2022／SOGO感謝祭2022】SOGO Thankful Week 2022現已率先於5月4日至5月17日期間舉行網上預購優惠，大量精選美妝套裝都以優惠價發售，當中更有不少化妝品及護膚品套裝只需HK$500以下就可以買到，例如有NARS、CLINIQUE、M.A.C、SHU UEMURA、TOM FORD等品牌。《01女生》以下就為大家精選了SOGO感謝祭2022網上預購HK$500以下的抵買優惠套裝，記得趁優惠掃貨！



SOGO感謝祭2022最新的美妝護膚品優惠：SOGO Thankful Week2022減價美妝！SKII 69折 CLARINS美胸套裝｜優惠持續更新

SOGO感謝祭2022最新的名牌優惠：SOGO感謝祭2022網店優惠手袋減價：Furla、Michael Kors低至$8XX

SOGO Thankful Week 2022│CLINIQUE - 皇牌天才黃油潔淨套裝 原價HK$621；優惠價HK$405

CLINIQUE的黃油一向都是品牌的皇牌產品，黃油潤膚霜，質地滋潤細滑，使皮膚柔軟細滑，適合非常乾燥皮膚、乾性皮膚、以及混合性皮膚使用。CLINIQUE 皇牌天才黃油潔淨套裝現由原價HK$621減至HK$405就可以入手。

Sogo Thankful Week 2022│CLINIQUE - 皇牌天才黃油潔淨套裝 原價HK$621；優惠價HK$405 升級特效潤膚露+ 125ml 洗面液 200ml 升級特效潤膚露+ 15ml 升級特效潤膚露+ 15ml 升級特效潤膚露+ 15ml 升級特效潤膚露+ 15ml

SOGO Thankful Week 2022│M.A.C - 妝前定妝噴霧組合 (原味 & 玫瑰味 ) 原價HK$815；優惠價HK$460

踏入夏天，定妝噴霧必不可少。M.A.C妝前定妝噴霧在妝前使用可有令肌膚保濕、舒緩的作用，而上完底妝後再用可令妝容長效保鮮達12小時。而SOGO的M.A.C妝前定妝噴霧套裝就可以優惠價HK$460一次入手原味及玫瑰味噴霧。

Sogo Thankful Week 2022│M.A.C - 妝前定妝噴霧組合 (原味 & 玫瑰味 ) 原價HK$815；優惠價HK$460 妝前定妝噴霧 100ml (原味) 妝前定妝噴霧 100ml (玫瑰味) 妝前定妝噴霧 100ml (原味) 妝前定妝噴霧 30ml

SOGO Thankful Week 2022│ESTÉE LAUDER 雅詩蘭黛 - Double Wear持久防曬粉底套裝 (1W1 Bone 色號) 原價HK$783；優惠價HK$420

Estée Lauder Double Wear持久防曬粉底採用全日持久及控油配方，提供半啞緻覆蓋，妝效均勻薄貼，可層疊遮瑕，保持底妝24小時持久貼服。SOGO限定優惠套裝除了粉底液外，天附有面膜、精華、及面霜。

Sogo Thankful Week 2022│ESTÉE LAUDER 雅詩蘭黛 - Double Wear持久防曬粉底套裝 (1W1 Bone 色號) 原價HK$783；優惠價HK$420 持久防曬粉底 SPF10 / PA++ 1W1 Bone 30ml 微精華原生導入面膜 1片 升級再生基因修復精華 7ml 升級新生活膚彈活面霜 5ml

SOGO感謝祭2022網上預購還有不少優惠套裝發售，例如SHU UEMURA卸妝油套裝HK$300、NARS胭脂套裝HK$310等，價錢十分優惠，以下就為大家精選了其他HK$500以下的美妝優惠套裝及價錢。

▼▼▼【按圖看】SOGO Thankful Week 2022│HK$500以下美妝優惠套裝及價錢▼▼▼

+ 7

（圖片及價錢只供參考，減價貨品數量有限售完即止。所有商品、價格及活動詳情，以官方資料為準。）