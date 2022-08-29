47歲謝金燕大曬結實腹肌　公開飲食餐單、日食8隻蛋維持24吋腰？

【謝金燕｜減肥】台灣女歌手謝金燕早前（20日）於高雄舉辦演唱會，並以性感造型炒熱現場。身高170厘米的謝金燕，擁有一雙令人羨慕的長腿，雖然已踏入47歲，身材依然保持健美。謝金燕日前於Instagram分享體重只得46公斤，並於限時動態公開24吋腰圍，讓不少人對她的保養術感驚嘆。謝金燕亦不私藏減肥方法，繼在Facebook分享心得，早前更寫下自己的減肥餐單，給粉絲們作參考。



【謝金燕｜減肥】謝金燕雖然已踏入47歲，身材依然保持健美。 (Facebook@JeannieHsieh謝金燕___bbb)

【謝金燕｜減肥】謝金燕早前於高雄舉辦演唱會，大曬結實腹肌。 (Facebook@JeannieHsieh謝金燕___bbb)

謝金燕的減肥餐單基本都很簡單，早餐會吃兩根香蕉和一個飯糰，午餐食量則較多，除了小肉粽、運動飲料及能量飲料，還有6顆雞蛋。到了晚上，謝金燕亦吃2顆雞蛋、運動飲料和四分一片肉乾，當中每日所攝取的雞蛋數量相當驚人。對於這高蛋白餐單，經營Facebook專頁「蒨膳營」的英國註冊營養師楊蒨珩（Stephanie）認為，整體卡路量較正常成年女士每日所需的低，有助短期內減重，但與此同時建議修改以下4點，讓營養攝取更為平衡，在減肥的同時也能維持健康。

【謝金燕｜減肥】謝金燕公開自己的24吋腰。 (Facebook@JeannieHsieh謝金燕___bbb)

餐單修正一：寶礦力、葡萄適別喝多

不少人在運動後，都會喝運動或能量飲料補充血糖。但楊蒨珩指出，寶礦力或葡萄適等能量飲料含糖成分高，若然攝取過多，對減重其實沒幫助。由於餐單沒標明飲用量，故她建議午餐和晚餐所列出的運動飲料和能量飲料，都最好只喝一樽，這樣整天下來的卡路里量才會較正常的低，並有效達致減肥。

餐單修正二：早餐加入蛋白質

楊蒨珩認為，早餐是整天裡最重要的一餐，以啟動身體機能，不過在謝金燕的早餐餐單裡，卻缺少了蛋白質。這樣或易讓身體感飢餓，其後的攝取食物的分量也會提高，而且整天精神狀況更會變差，因此需在早餐內加入蛋白質食物。

【謝金燕｜減肥】楊蒨珩指「蛋黃內含的膽固醇會影響人體健康」的說法已在近10年被推翻。(freepik)

餐單修正三：深海魚脂肪有助減重？

相信不少人覺得， 一天吃8隻雞蛋是不健康做法，特別在膽固醇所致的健康問題上，更是值得關注。楊蒨珩認同高蛋白質可助建立肌肉，並指「蛋黃內含的膽固醇會影響人體健康」的說法已在近10年被推翻。她解釋早年的實驗是在兔子身上進行，但現時證實蛋黃膽固醇在人體內不會影響健康。她建議，以正常人一日內所需的蛋白質份量來算，不要吃多過2至3隻蛋。

此外她亦表示，不應只從雞蛋攝取蛋白質，建議多吃低脂肉類如雞胸等，她推介可以吃深海魚，有科學根據指出，當中的好脂肪還能幫助減重。

餐單修正四：蔬果助身體機能正常運作

在整個餐單中，楊蒨珩認為最不可取的地方，便是除香蕉外，沒有任何蔬菜和水果。她認為飲食上應要多元，以攝取不同的營養，而蔬菜和水果含有大量微量元素，可助身體機能正常運作，因此可以在餐單內多添一些蔬果食物。

【謝金燕｜減肥】謝金燕當年憑〈嗶嗶嗶〉爆紅。 (Youtube@乾坤唱片)

除了飲食餐單，謝金燕較早前曾分享過自己的減肥貼士和習慣，大家不妨參考以下其中7個吧！

【謝金燕｜減肥】減肥法一：在家只穿貼身衣服

要維持減肥的決心，謝金燕認為要透過衣著，時刻提醒自己的身形狀況。她指出，自己在家從不穿寬鬆衣服，並選擇緊迫的服飾，讓自己隨時觀察多出來的贅肉，同時亦會到處放全身鏡，若照到不對勁，就會去運動。此外，謝金燕還會看美女圖片，以提升自己的減肥動力，「多看美圖催眠自己也可以。」

【謝金燕｜減肥】減肥法二：運動從興趣做起

謝金燕認為培養運動習慣很重要，因此需要「動腦筋讓自己的運動不無聊」。她會將運動融入日常，如煲劇時活動手腳、洗碗時蹲馬步和以行樓梯取代乘升降機，以減少辛苦的感覺，同時也能騰出更多時間做其他事情。

【謝金燕｜減肥】現年47歲的謝金燕還有結實的腹肌。 (Facebook@JeannieHsieh謝金燕___bbb)

【謝金燕｜減肥】減肥法三：飲食七分飽

有的女生以為一次過吃很多東西，便可以延遲肚餓的時間，但其實這樣容易撐大肚皮，使食量更多。因此謝金燕指出，自己每餐都只會吃七分飽，盡量適可宜止。書本《消除虛用水腫，7天瘦3公斤》亦提到，時下不少人運動量不足，易營養過盛致肥，因此只需每餐攝取七分飽即可，而且進食時體溫會上升，加上咀嚼可以刺激腦部，從而達致穩定情緒的效果。

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