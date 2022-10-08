超簡易「字母胭脂」畫法修補臉部缺點　W型適合長臉、C型修飾顴骨

胭脂是打造好氣色的精髓，然而不只是眉型，連每一種臉型都有適合的畫法，才會將優點放大、不容易暴露缺點。不過要拿捏好專屬自己的畫法，既花時間，又考功力。有網紅發明了零失敗的「字母腮紅」，讓新手也可以輕鬆掌握！



胭脂是打造好氣色的精髓。 (IG @for_everyoung10)

畫「字母腮紅」，顧名思義就是在臉上畫字母，因此使用液態胭脂描繪字型會比較容易上手，相對精確。畫好之後，再用化妝掃或美妝蛋輕輕拍開就可以了。那我們馬上來看看這些有趣簡單的「字母胭脂」吧！

W型「字母胭脂」

W型胭脂適合臉型較長的女孩。（小紅書@老闆娘Mathilda）

W型胭脂適合臉型較長的女孩，相比起其他字母所覆蓋臉部面積最多，不過妝感卻不會太過厚重。從左邊臉頰開始寫一個W，經過鼻樑到右側臉頰，接著輕輕拍開。W型胭脂之所以較適合臉型較長的女孩，是因為胭脂大範圍橫向覆蓋兩個臉額和鼻樑，視覺上蘋果肌會變得圓潤，可以拉闊一點臉型，亦能縮短人中，讓臉部比例更平衡。

將胭脂點在W字型的頭尾和3個尖角處。（小紅書@老闆娘Mathilda）

如果怕擔心妝感太重的話，可以試一下「五點式」畫法，將胭脂點在W字型的頭尾和3個尖角處，這樣妝感就會淡一點。而W型胭脂妝感有一種微醺妝容的感覺，帶點小性感的女人味。

W型胭脂妝感有一種微醺妝容的感覺，帶點小性感的女人味。（小紅書@老闆娘Mathilda）

O型「字母胭脂」

O型胭脂的畫法非常簡單，而且適合所有臉型。（小紅書@老闆娘Mathilda）

O型胭脂的畫法非常簡單，而且適合所有臉型。只要在眼睛下方，各畫一個圓圈，接著用化妝掃或美妝蛋把胭脂推開就完成了。O型胭脂的妝感走可愛風格，突顯兩頰澎潤，像兩顆紅蘋果一樣活潑，達致減齡的效果。

C型「字母胭脂」

從額頭到顴骨的地方畫一個大大的C字。（小紅書@老闆娘Mathilda）

C字胭脂絕對是為臉型偏骨感的女生而設的，從額頭到顴骨的地方畫一個大大的C字，然後一樣把它暈開。道理跟上述的一樣，畫了胭脂的地方，則太陽穴有膨脹的效果，顴骨有縮小的錯覺，眼下也會變得飽滿。因此想修飾太陽穴凹陷或者菱形臉顴骨較高的女孩絕對要試試看。