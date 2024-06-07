家用美容儀推薦｜medicube、AMIRO等14款討論高！解構RF射頻原理

家用美容儀推薦｜愈多女生喜歡使用美容儀，不僅一機達致多種功效，而且幫助護膚品吸收，讓肌膚更呈現白嫩潔淨的狀態。美容機常見「RF射頻」的專有名詞，到底是怎樣的原理、會有甚麼功效呢？以下拆解當中謎團，並整理出14款medicube、amiro、YA-MAN、GLYCEL和Panasonic等討論度高的美容儀，大家不妨參考一下。



隨著美容儀的輕身和便利，不少女生都傾向在家使用，為護膚製造舒適的me time。部分美容儀採用的RF，為「Radio Frequency」的縮寫，透過發射電流，讓肌膚出現電阻效應，同時釋放的熱能，可將真皮層的膠原蛋白收縮，達致彈性緊致和減淡細紋的作用，能夠每星期使用約3至4次。不過，若然體內裝有心臟起搏器、近期曾進行填充物注射、侵入式皮膚管理的人，或皮膚不耐熱的人，則需避免或咨詢醫生意見。

此外，部分美容儀則使用EMS微電流，可以刺激肌肉運動，讓肌膚回復彈性；離子則助增加護膚品滲透，以導入更多精華進肌底，同時導出毛孔內的污垢。而LED光則能配合不同顏色光線，達致不同功效，如紅光改善衰老、藍光祛痘消炎及綠光美白提亮等。

家用美容儀推薦1. JUJY - 牛奶光嫩透肌提亮淡斑逆齡美容儀（特價$1,899）

來自日本JUJY牛奶淡斑美容儀隆重登出，港澳首款雙波頭牛奶光PRO搭配港澳首創技術黑金光加牛奶光，一秒10發，輕鬆去斑美白，不單是臉，一機適用於全身，重顯白滑肌。

立即入手

家用美容儀推薦1. JUJY - 牛奶光嫩透肌提亮淡斑逆齡美容儀

家用美容儀推薦2. medicube Age-R Ussera $2,800（特價$1,800）

深受韓國女生歡迎的medicube，獲得多個雜誌獎項認證，結合RF射頻及超聲波，每發採用雙重能量Deep Shot，幫助膠原蛋白再生，提拉下垂的面頰，打造V字瓜子臉。經專業團隊研發，美容儀每日只需用80發，便可達致最佳效果。

家用美容儀推薦2. medicube Age-R Ussera (medicube官網)

家用美容儀推薦3. AMIRO R3 Turbo Facial RF Skin Tightening Device $3,299（特價$2,919）

品牌最新的暢銷型號，相較其他採用更進階技術，主要消除細紋，包括淚溝、眼袋、黑眼圈和法令紋，讓肌膚維持緊緻瘦面。美容儀使用專利機頭，觸感平滑流暢，亦易於清洗，不留有殘餘，以保持衛生。美容儀所採用的溫度，低於攝氏42度，使用後更為安全。

家用美容儀推薦3. AMIRO R3 Turbo Facial RF Skin Tightening Device (AMIRO官網)

家用美容儀推薦3. YA-MAN RF射頻水鑽美顏儀 (IG@yaman.official)

家用美容儀推薦4. 日本JUJY極致煥發膠原射頻貴妃儀Pro $1,129（特價$799）

全新升級，緊緻除皺 ，增強滲透，激活膠原蛋白。三款模式，緊緻模式：利用微電流刺激肌肉，提拉緊緻肌膚，淡化皺紋。RF嫩膚模式：變頻頻率1-3MHz，深入真皮層3mm，深入喚醒膠原蛋白。 MAX滲透模式: 配合300萬次/秒超聲波導入，令肌膚充分吸收護膚精華。在同類型產品比較下超高性價比！

立即入手

家用美容儀推薦4. 日本JUJY極致煥發膠原射頻貴妃儀Pro

家用美容儀推薦5. YA-MAN M18N 射頻水嫩美顏儀 $4,680

美容機擁有多項功能，能夠清潔導入，同時可作眼部護理，並採用DYHP低脈衝滲透技術，有助提升轎輪廓，為肌膚注入更多水份。最特別的是，美容儀設冰感模式，幫助舒緩肌膚，在夏日使用特別感到清涼舒適，還能打造水嫩美肌。

家用美容儀推薦5. YA-MAN M18N 射頻水嫩美顏儀 (IG@yaman.official & 品牌提供)

家用美容儀推薦6. Glycel G-POWERLIFT+極V雙頻提拉彈力套裝 $1,688

全新升級版美療級活肌儀G-PowerLift+離子射頻緊膚儀，首度結合Galvanic 離子引導科技、RF活膚射頻與LED光能煥顏技術。3動能激活肌膚，引發8次元修護效果，鎖定真皮層，一次過提升、緊膚、美白、去紋、淨化、V面、注養、煥膚，360°重塑無瑕緊緻嫩肌。

家用美容儀推薦6. Glycel G-POWERLIFT+極V雙頻提拉彈力套裝 (GLYCEL官網)

家用美容儀推薦7. Panasonic RF 超聲波緊緻器 EH-XR10 $3,880

美容儀使用極集中RF射頻及超聲波技術，有助肌膚緊緻提升，可用於眼底、面頰、嘴部及下顎等，並設3種溫感強度調節。其機頭以獨有設計，能夠緊貼肌膚不同的凹凸位置，亦較易控制和操作。

家用美容儀推薦7. Panasonic RF 超聲波緊緻器 EH-XR10 (IG@panasonic_beauty)

家用美容儀推薦8. nu skin ageLOC LumiSpa® iO 基礎套裝 $2,400

nu skin美容儀也是較常聽到的牌子，這個以專利微脈動反旋科技，能夠淨化潔淨毛孔，同時幫助維持健康的膠原蛋白，提升整體的緊緻和飽滿感覺。美容儀亦可配合護膚咨詢應用程式VERA，進一步瞭解膚況，打造更好的護膚習慣。

家用美容儀推薦8. nu skin ageLOC LumiSpa® iO 基礎套裝 (IG@nuskin)

家用美容儀推薦9. ReFa BEAUTECH RAISE 射頻美容儀 $3,400

美容儀特別在於獨特的RF-Wpulse模式，使用時帶有溫感，同時有著超聲波及滲透效果的脈衝，達致支撐、循環及守護的護膚理念，打造出彈性健康美肌。

家用美容儀推薦9. ReFa BEAUTECH RAISE 射頻美容儀 (ReFa官網)

家用美容儀推薦10. Emay Plus 纖面排毒美顏儀 $399（特價$339）

有用過刮痧板的人，都會對這個美容儀的外形不陌生，以排毒為主，配合熱能和震動，有助活膚通淋巴，以去除浮腫問題，同時緊緻肌膚。美容儀的體積較小，而且扁平，非常容易收納。

立即入手

家用美容儀推薦10. Emay Plus 纖面排毒美顏儀 (IG@emayplus)

家用美容儀推薦10. Notime Icelady RF 逆齡儀 (01Mall)

家用美容儀推薦11. Tripollar Inspire HK$7,299

採用3大突破性技術，包括清潔毛孔的EchoTech回聲超聲波、煥膚再生的OmniCurrent全電流及有助提亮的LED光療能量，同時具備4大模式，幫助緊致肌膚、修護頸部、調整下顎線輪廓和滋養肌膚，緩慢衰老引致的肌膚問題。

家用美容儀推薦11. Tripollar Inspire (品牌官網)

家用美容儀推薦12. LG Pra.L Intensive Multicare 5合1射頻嫩膚儀 BLP1 HK$5,490

設有3種客製化護理模式，當中彈性逆轉密集護理模式，可以透過射頻、微電流、超聲波導入及離子導入等技術，提升肌膚彈性及飽滿度；眼部護理模式則可以細緻呵護雙眼，回復炯炯有神的狀態，而冰爽模式則能消除毛孔，特別適合早上醒來時、面部浮腫時用。嫩膚儀採用110°機頭設計，可最大限度地減少手臂疲勞，讓美容時更加舒適。

家用美容儀推薦12. LG Pra.L Intensive Multicare 5合1射頻嫩膚儀 BLP1 (品牌官網)

家用美容儀推薦13. CurrentBody Skin 射頻美容儀 HK$2,900

運用全球美容專科及美容院的專業技術，加上智能偵測肌膚技術，讓肌膚吸收到最有效及穩定的能量，能夠刺激肌膚自體膠原蛋白生長，有效提升肌膚明亮度和嫩膚效果，同時提拉肌膚，減少眼周細紋。

家用美容儀推薦13. CurrentBody Skin 射頻美容儀 (品牌官網)

家用美容儀推薦14. Silk'n FaceTite Revive HK$1,992（原價HK$2,490）

結合3種抗老技術，有效撫平細紋、強化肌膚和提升飽滿度。其LED光療及紅外線能量在被肌膚吸收後，可以刺激肌底下4厘米的膠原蛋白增生，有效嫩膚和減淡色斑，讓整個人更顯年輕。