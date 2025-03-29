胭脂推薦2025｜18大好用專櫃平價胭脂！腮紅隱藏用法 可減齡修容

【胭脂推薦2025／胭脂畫法】胭脂的顏色多數是含有紅色成份的暖色調，近年亦有不少提亮色、收縮色胭脂面世。提亮色胭脂指明暗度偏高、灰度低，例如淡粉色、蜜桃色、珊瑚色、血色、淺紫色等。收縮色則是指飽和度低、明度低，比膚色深一點，例如豆沙色、土啡色、乾燥玫瑰色等。另外，《01女生》亦為大家收集了以下人氣好評胭脂，專櫃、平價品牌全都有！



如果想減齡、自然地修飾妝容，胭脂絕對能夠助你一臂，除了提升氣色外，胭脂更有以下6大隱藏用法，令你發現意想不到的收穫！

胭脂隱藏用法 物盡其用胭脂

胭脂6大隱藏用法：1.腮紅臥蠶



如果用啡色眼影畫上臥蠶不自然的話，可以考慮以粉色調胭脂在臥蠶上疊加暈染，再以提亮色胭脂加以打亮眼下，就可以顯得自然又減齡！

胭脂6大隱藏用法：2. 腮紅擴唇



對於嘴型比較圓滿的女生而言，直接暈染唇膏很容易一不小心作出「香腸嘴」，如果以粉色調胭脂暈染唇周的話，就會得到一個自然的擴唇效果。

胭脂6大隱藏用法：3.腮紅修容



臉長的女生想減齡同時作出自然修容的話，可以用上收縮色胭脂在鼻頭、鼻翼位置上。

胭脂6大隱藏用法：4.腮紅黑眼圈



對於不少女生而言，黑眼圈遮不好就會顯老、妝容污糟似的，如果是不太嚴重黑眼圈的話，可以將胭脂掃在眼下位置，將黑眼圈收藏，變成妝容的一部分。

腮紅減齡、修容都可以（《太陽的後裔》劇照）

胭脂6大隱藏用法：5.腮紅修飾



膨脹色腮紅不單可以打造臉部膨脹，填補臉上凹陷位置，令皮膚看起來更加平滑，例如想將淚溝完全收好的話，可以用上膨脹色腮紅輕掃在眼下位置。想令蘋果肌有原生膠原蛋白滿滿的感覺，可以以提亮色胭脂在臉中畫三角形。

胭脂6大隱藏用法：6.全面腮紅



整臉同色調妝容會顯得和諧，胭脂亦可以作為眼影使用，特別是早上趕上班的時候，更能節省時間。若果手上擁有粉質較粗的胭脂，大家可以從化妝刷轉為以粉撲上臉，妝感會平均自然。

腮紅6大隱藏用法！（《Doctors》劇照）

胭脂推薦2025：Pixi On-The-Glow Blush Tinted Moisturiser Stick Juicy 19g HK$170

新人入手胭脂的話，十分建議從胭脂棒開始，方便攜帶而且容易使用，不用擔心因上妝份量而出錯，不論是日常補妝或是旅行時使用都可以。

胭脂推薦2025：Pixi On-The-Glow Blush Tinted Moisturiser Stick Juicy 19g HK$170（Sephora）

胭脂推薦2025：TOM FORD SOLEIL LIP BALM HK$395

TOM FORDT今個夏日以水面反射陽光作為靈感，將晶瑩剔透、透亮水光感打造出「2025 SOLEIL SUMMER 系列」。系列中最為突破的是，多用途唇頰可用的SOLEIL LIP BALM，六款充滿度假風情的色調，既擁有SOLEIL的水潤光澤，加上透明質酸配方與經典椰子海藍香調，完美展現夏日度假情懷。

胭脂推薦2025：TOM FORD SOLEIL LIP BALM HK$395（品牌提供）

胭脂推薦2025：YSL BEAUTY全新高訂皮革胭脂 HK$465

如果你追求化妝品顏值的話，YSL Beauty新推出的MAKE ME BLUSH BOLD BLURRING BLUSH高訂皮革胭脂，柔軟的皮革配上大膽配色的外觀，少女心與奢華感兼備，當中的粉狀胭脂輕盈、容易上色，能夠輕鬆打造合適的妝感。

胭脂推薦2025：Hourglass Unreal Liquid Blush 32g HK$320

想打造透膚又自然的胭脂效果，底妝後利用胭脂液，既能保護皮膚的光澤感，又能打造不厚重的胭脂。Hourglass 今個夏日推出的Unreal Liquid Blush，滴管設計衛生又方便，加上當中的創新保濕技術，延展性極好，一小滴即夠全面使用，輕鬆呈現12小時飽滿持久妝容。

胭脂推薦2025：Dolce&Gabbana Beauty CHEEKS&EYES MATCH 持妝腮紅眼影粉 HK$400

不論是旅行或是早八趕忙上班，一盒多效合一的化妝品就能夠大派用場。Dolce&Gabbana Beauty 這款持妝腮紅眼影粉，6款色調能夠適合不同肌膚，而且可以一物三用，雙頰、眼影與胭脂都能兼顧好，打造和諧色調妝容。

胭脂推薦2025：Dolce&Gabbana Beauty CHEEKS&EYES MATCH 持妝腮紅眼影粉 HK$400（Dolce&Gabbana Beauty）

胭脂推薦2025：Burberry Beauty Essentials Glow Palette HK$735

追求一致性與方便的女生，不妨入手這款Burberry Beauty 三合一臉部彩妝盤，修容、胭脂、蜜粉全都有，能夠一盤走天下，滿足你所需。

胭脂推薦2025： Burberry Beauty Essentials Glow Palette HK$735（Burberry Beauty）

胭脂推薦2025：BOBBI BROWN 全新 2 合 1 胭脂光影套裝 HK$515

BOBBI BROWN這款2 合 1 胭脂光影套裝，將人氣暢銷的美肌光影粉和亮澤胭脂完美結合，輕鬆提亮並塑造好氣色、光澤感妝容。配合新年限定的幸光炫彩包裝，顏值與內涵兼備，為新一年帶來幸福閃爍感！

胭脂推薦2025： BOBBI BROWN 全新 2 合 1 胭脂光影套裝 HK$515（BOBBI BROWN）

胭脂推薦2025：Gucci Blush de Beauté胭脂 HK$490

Gucci這個首款粉狀胭脂，以粉調作整個包裝，再以星晨作點綴，外形極具少女心。粉末配方中含有不少護膚油成分：蠟油、乳木果油、透明質酸和黑玫瑰油，胭脂具多樣功效，臉頰或眼部都可使用。

胭脂推薦2025： Gucci Blush de Beauté胭脂 HK$490（Gucci）

胭脂推薦2025：CHANTECAILLE 珍珠光采胭脂保育系列 Philanthropy Cheek Shade Collection HK$410

可持續發展並非止在綠色時尚、可持續藝術之上，想支持環保同時化妝，除了可以選擇不經動物測試、不含動物衍生物的化妝品，更可以以購買表達心意。

CHANTECAILLE所有珍珠光采胭脂保育系列的5％收益將捐贈予6個不同慈善機構，而且胭脂粉質細緻柔滑，容易暈染，六款色調由淡雅粉紅至亮麗珊瑚都有，每款胭脂均壓上不同的保育動植物浮雕圖案：帝王蝶、野馬等，能夠輕易打造不同妝容。

胭脂推薦2025：CHANTECAILLE 珍珠光采胭脂保育系列 Philanthropy Cheek Shade Collection HK$410（CHANTECAILLE）

胭脂推薦2025：SUQQU 晶采淨妍胭脂 #107 夢忘 YUMEWASURE 6.4g HK$420

SUQQU今個春日，以花屏風色彩為靈感，將春日意韻細膩呈現化妝品當中。這款限定色的晶采淨妍胭脂，粉嫩色調並不挑膚色，另外更壓有細膩的動感美態，讓化妝過程更添詩意。

胭脂推薦2025：SUQQU 晶采淨妍胭脂 #107 夢忘 YUMEWASURE 6.4g HK$420（品牌提供）

胭脂推薦2025：RMK Shade & Glow Face Palette 光影胭脂修容盤 HK$480

想打造透明感，自然的原生光肌，光影以及胭脂是個相當重要的存在。RMK 今個秋日推出的全新多用途胭脂修容盤，柔和色調的細緻粉質，一盒解決陰影、光澤和紅潤感，打造光彩變化與立體感，光澤與水潤感兼備而不顯俗氣。

胭脂推薦2025：RMK Shade & Glow Face Palette 光影胭脂修容盤 HK$480（品牌提供）

胭脂推薦2025：CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD BLUSH & GLOW GLIDE PALETTE 星光耀顏胭脂 HK$290

想要一款外形與內涵並存的胭脂，CHARLOTTE TILBURY 外盒極吸晴，內含LIGHT FLEX 技術與完美細膩粉末的胭脂，能夠持久紅潤之餘平滑肌膚、柔焦妝感，打造無暇光澤妝容。

胭脂推薦2025：CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD BLUSH & GLOW GLIDE PALETTE 星光耀顏胭脂 HK$290（CHARLOTTE TILBURY）

胭脂推薦2025：MAKE UP FOR EVER ARTIST FACE POWDERS 持色融肌胭脂 HK$260

MAKE UP FOR EVER 一直作為化妝師們的至愛，妝感質素無容懷疑。這款全新胭脂更輕盈、細滑，不單可以完美地與肌膚融合，更有多達14款胭脂顏色選擇。

胭脂推薦2025： MAKE UP FOR EVER ARTIST FACE POWDERS 持色融肌胭脂 HK$260（MAKE UP FOR EVER）

胭脂推薦2025：shu uemura 胭脂 HK$210

想要減齡、修容一次做好的話，啞光胭脂會是一個好選擇，而shu uemura 的胭脂更有四大光亮度、色調選擇：啞光、珠光、閃亮及幻彩質感，單抹、層疊亦可輕鬆打造立體妝容。

胭脂推薦2025：shu uemura 胭脂 HK$210（shu uemura）

胭脂推薦2025：CANMAKE花漾瑰麗胭脂 HK$96

作為日本國民品牌，亦是多年@COSME中網友精選開架胭脂榜單之上，可見CANMAKE的魅力收獲不少少女歡心。這款花漾瑰麗胭脂性價比高，盒中具有幾個色調，能夠可以自由組合，帶出不同妝感變化。而且當中蘊含閃粉粉末，掃上後能修飾毛孔，令肌膚充滿透明感。

胭脂推薦2025：CANMAKE花漾瑰麗胭脂 HK$96（CANMAKE）

胭脂推薦2025：CLINIQUE Cheek Pop Blush 花之戀光感胭脂 HK$165

CLINIQUE 這款「花花胭脂」 Cheek Pop Blush 可謂常年熱賣好物，深受日韓台港女生喜愛。除了因為花朵造型令人難以抗拒，加上胭脂含有珠光粉末，有助塑造自然紅潤好氣息。

胭脂推薦2025：CLINIQUE Cheek Pop Blush 花之戀光感胭脂 HK$165（CLINIQUE）

胭脂推薦2025：ALBION 輕透花瓣胭脂 3g HK$428

平日用上腮紅，最怕無法均勻暈染，不單不貼膚、更令皮膚瑕疵盡現。ALBION 這款輕透花瓣胭脂，終於登陸香港！當中植物性油性彩粉和高透光粉，能夠打造清晰、透明的透薄妝效，化妝新手亦能輕鬆駕馭！

胭脂推薦2025：ALBION 輕透花瓣胭脂（ALBION）

胭脂推薦2025：BOBBI BROWN Blush Matte 全新輕感霧光胭脂 3.5g HK$320

想要紅潤面色同時提亮雙頰？BOBBI BROWN 這款全新輕感霧光胭脂，相當易暈染，當中的珍珠粉末能夠呈現出柔和的霧面質感，打造出臉頰的自然紅潤光澤。