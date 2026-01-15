波鞋推薦2026｜十大人氣波鞋款推薦：HOGAN增高波鞋、On小白鞋

【波鞋推薦2026/運動鞋推薦】無論是喜愛休閒造型，或追求舒適感，運動鞋與波鞋都是穿搭當中必備單品，輕鬆配搭出不同風格。波鞋除了舒適好走又百搭外，今年Pantone的年度代表色更是雲上舞白（Cloud Dancer），讓本就人氣高企的小白鞋再度成為追捧對象。如果仍在考慮入手甚麼款式的話，不妨參考本年不可錯過的波鞋推薦！



波鞋推薦2026｜ SANDRO Low-Top Split Leather Trainers HK$2,550

來自法國的時尚品牌SANDRO，這款全米色的低筒皮鞋，配以厚實的鞋舌與橡膠鞋底，鞋跟處與前舌頭綴有品牌標誌，好襯同時能夠偷偷增高，打造長腿線條。

波鞋推薦2026｜New Balance Lunar New Year 204L HK$899

新年限定款的窄長球鞋204L，整體換上同一色調，另外亦將流線形設計與機能感的皮革與網眼紋理融合，打造出充滿70年代與2000年代的運動風格的新設計。

波鞋推薦2026｜New Balance Lunar New Year 204L HK$899（New Balance官網）

波鞋推薦2026｜ On Cloudzone Moon HK$1,590

追求一對實用又時尚的運動鞋，不妨選擇針對運動需求而製造的On，鞋款不單在瑞士設計，更以創新技術作為核心，透過頂尖科學家、技術團隊與精英運動員的多次實驗及測試才推出市面。這款由Zendaya及Law Roach共同創作的鞋款，近期更推出了相當好配搭的新色Ivory，集透氣、柔軟而穩定於一身。

波鞋推薦2026｜ On Cloudzone Moon HK$1,590（On官網）

波鞋推薦2026｜ MOCLER Trailgrip GTX運動鞋 HK$6,650

如果需要一對能夠解決跑步、徒步以及都市散步需求的球鞋，MONCLER這款增高款的Trailgrip運動鞋，配有GORE-TEX®防水膜、防潑水鞋頭與Vibram輪胎紋，輕盈同時保有實用性能，不同情況下亦能夠妥善保護雙足。

波鞋推薦2026｜ MIU MIU Gymnasium機能性面料和麂皮運動鞋 HK$8,950

上年曾掀起不少追捧潮流的MIU MIU運動鞋，這款結合休閒的麂皮以及機能性面料，運動時尚與日常造型能夠輕鬆配合，十分推薦另配充滿個人特色的shoe charms！

波鞋推薦2026｜ Maison Margiela Sneakers Replica sneakers HK$5,300

這款Maison Margiela的薄底鞋，靈感源自70年代的運動鞋，鞋身以皮革和麂皮配合而成，灰白配色相當好襯。

波鞋推薦2026｜ Maison Margiela Sneakers Replica sneakers HK$5,300（Maison Margiela官網）

波鞋推薦2026｜ MARNI White nappa leather Softy Soccer sneaker HK$4,900

MARNI這款外形酷似足球鞋的White nappa，薄底設計配以Ovine 皮革與小牛皮材質，搭以柔軟的橡膠鞋底，穿上有如拖鞋般舒適。

波鞋推薦2026｜ MARNI White nappa leather Softy Soccer sneaker HK$4,900（MARNI官網）

波鞋推薦2026｜ HOGAN HYPERLIGHT 女士 HI-FI 運動鞋

來自今年新春系列的HI-FI 運動鞋，外型設計充滿80年代的運動元素，厚底設計加上深線型設計，加上側鞋身點綴的H字母細節，讓整體設計更添柔美感。

波鞋推薦2026｜Sam Edelman Isabella Slip On Ballerina Sneaker HK$1,400

這款結合芭蕾舞鞋與球鞋的Isabella，絕對是懶人福音！窄長流線外型，加上簡單的套筒設計，以及魔術貼鞋帶設計，為經典運動休閒風格增添少女感！

波鞋推薦2026｜Sam Edelman Isabella Slip On Ballerina Sneaker HK$1,400（Sam Edelman官網）

波鞋推薦2026｜ GOODBAI Goodees白色運動鞋 HK$750

由內地人氣演員白敬亭創立嘅服飾品牌 GOODBAI， 這款鞋款上雖然沒有明顯的童趣元素，復古磨損感與白色鞋面卻展現出永恆、優雅感。