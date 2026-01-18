胭脂推薦2026｜25大好用專櫃/平價胭脂：腮紅隱藏用法可減齡修容

【胭脂推薦2026/胭脂畫法】近年亦有不少提亮色、收縮色胭脂面世，如果想減齡、自然地修飾妝容，胭脂絕對能夠助你一臂。除了提升氣色外，胭脂更有隱藏用法，令你發現意想不到的收穫！另外，「01女生」亦為大家收集了各款人氣、高好評胭脂，專櫃、平價品牌全都有。



胭脂的顏色多數是含有紅色成份的暖色調，而提亮色胭脂指明暗度偏高、灰度低，例如淡粉色、蜜桃色、珊瑚色、血色、淺紫色等。收縮色則是指飽和度低、明度低，比膚色深一點，例如豆沙色、土啡色、乾燥玫瑰色等。

胭脂隱藏用法 物盡其用胭脂

胭脂6大隱藏用法：1.腮紅臥蠶



如果用啡色眼影畫上臥蠶不自然的話，可以考慮以粉色調胭脂在臥蠶上疊加暈染，再以提亮色胭脂加以打亮眼下，就可以顯得自然又減齡！

胭脂6大隱藏用法：2. 腮紅擴唇



對於嘴型比較圓滿的女生而言，直接暈染唇膏很容易一不小心作出「香腸嘴」，如果以粉色調胭脂暈染唇周的話，就會得到一個自然的擴唇效果。

胭脂6大隱藏用法：3.腮紅修容



臉長的女生想減齡同時作出自然修容的話，可以用上收縮色胭脂在鼻頭、鼻翼位置上。

胭脂6大隱藏用法：4.腮紅黑眼圈



對於不少女生而言，黑眼圈遮不好就會顯老、妝容污糟似的，如果是不太嚴重黑眼圈的話，可以將胭脂掃在眼下位置，將黑眼圈收藏，變成妝容的一部分。

腮紅減齡、修容都可以（《太陽的後裔》劇照）

胭脂6大隱藏用法：5.腮紅修飾



膨脹色腮紅不單可以打造臉部膨脹，填補臉上凹陷位置，令皮膚看起來更加平滑，例如想將淚溝完全收好的話，可以用上膨脹色腮紅輕掃在眼下位置。想令蘋果肌有原生膠原蛋白滿滿的感覺，可以以提亮色胭脂在臉中畫三角形。

胭脂6大隱藏用法：6.全面腮紅



整臉同色調妝容會顯得和諧，胭脂亦可以作為眼影使用，特別是早上趕上班的時候，更能節省時間。若果手上擁有粉質較粗的胭脂，大家可以從化妝刷轉為以粉撲上臉，妝感會平均自然。

腮紅6大隱藏用法！（《Doctors》劇照）

胭脂推薦2026：MAKE UP FOR EVER HD SKIN 高清多功能粉霜盤 26.5g HK$700

如果追求一盤解決化妝需求，一次過完成提亮與收縮胭脂的話，MAKE UP FOR EVER這盤新推出的高清多功能粉霜盤，奶油狀質地好推同時貼膚，更可以防水抗汗、防暈染，持妝達12小時，12種不同色調亦可以自主混合成專屬色調，輕鬆均勻膚色、修容、胭脂與提亮。

胭脂推薦2026：MAKE UP FOR EVER HD SKIN 高清多功能粉霜盤 26.5g HK$700（品牌提供）

胭脂推薦2026：Maogeping Light Peach Twig Featherlight Blusher 4.5g HK$365

要是看重化妝品外貌的話，由中國美妝師毛戈平先生創立的高端美妝品牌「毛戈平」（MAOGEPING） ，由包裝到內容物都相當吸睛。這款刻有春色小鳥景象的胭脂，暖色調與微珠光結合， 輕鬆打造出令人心動的紅暈。

胭脂推薦2026：Maogeping Light Peach Twig Featherlight Blusher 4.5g HK$365（Sephora）

胭脂推薦2026：Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush HK$225

由小天后Selena Gomez所創立的個人美妝品牌， 這款液體胭脂以植物配方製成，水潤同時能持續滋養肌膚，質地輕盈且顯色，只需小量即可輕鬆暈染全臉使用，持妝更長達12小時，輕鬆打造自然紅潤好氣色。

胭脂推薦2026：Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush HK$225（Rare Beauty）

胭脂推薦2026：JUNGSAEMMOOL 彩妝師柔焦氣墊腮紅 Artist Cushion Blush Blur 4g HK$145

想要自然又能自主疊加的好氣息妝感的話，JSM Beauty這款新推出的氣墊腮紅，蘊含83％的水分精華以及控油粉末，能夠在不同底妝上輕拍疊加亦不會移位，營造輕盈靈動的紅暈。

胭脂推薦2026：JUNGSAEMMOOL 彩妝師柔焦氣墊腮紅 Artist Cushion Blush Blur 4g HK$145（JUNGSAEMMOOL官網）

胭脂推薦2026：Prada Light Glowing Powder原生光感光影粉餅HK$650

近年自然妝容可以說是相當大熱，自然光澤感更能夠點綴妝容，打造精緻好氣息。Prada這款原生光感光影粉餅 ，具有3款色調，將乳霜與粉餅結合，加上Micro-Pixel Pearlsä 珠光微粒，能夠為原生肌增添輕薄而精緻的光澤感。

胭脂推薦2026：Prada Light Glowing Powder原生光感光影粉餅HK$650（品牌提供）

胭脂推薦2026：Bobbi Brown 全新絲絨霧光胭脂唇膏 HK$320

擔心胭脂液過於難掌控？不妨選擇能夠自由疊抹的胭脂膏，Bobbi Brown這款絲絨霧光胭脂唇膏，11款彈性色調能夠自主塑造合適的妝感，質地輕盈透薄，高延展性而且親膚，能夠有效修飾毛孔，更是唇頰兩用，多層疊加亦能打造自然健康的妝感。

胭脂推薦2026：Bobbi Brown 全新絲絨霧光胭脂唇膏 HK$320（品牌提供）

胭脂推薦2026：ettusais 光感柔滑胭脂 HK$140

相信大家使用粉狀胭脂時，都會碰上過一個難題，補妝的時候沒有化妝掃於手邊，就難以化出合適的妝感。這款全新的光感柔滑胭脂，當中的微分子半透明粉末採用「Luminous零粉感」配方與補濕成分，質地幼滑好推不飛粉，可以打造長效、不脫妝的妝感。

胭脂推薦2026：ettusais 光感柔滑胭脂 HK$140（品牌提供）

胭脂推薦2026：Charlotte Tilbury UNREAL BLUSH HEALTHY GLOW STICK 幻肌流光胭脂棒 HK$330

Charlotte Tilbury這款幻肌流光胭脂棒，配方用上幼滑的光繪微細珍珠粉未、COLOR LIGHT MAPPING MESH TECH™ 色彩映射網格技術以及滋潤成份，能夠打造貼膚而通透的光澤感，十分適合追求粉潤且飽滿的女生使用。

胭脂推薦2026：Charlotte Tilbury UNREAL BLUSH HEALTHY GLOW STICK 幻肌流光胭脂棒 HK$330（品牌提供）

胭脂推薦2026：Pixi On-The-Glow Blush Tinted Moisturiser Stick Juicy 19g HK$170

新人入手胭脂的話，十分建議從胭脂棒開始，方便攜帶而且容易使用，不用擔心因上妝份量而出錯，不論是日常補妝或是旅行時使用都可以。

胭脂推薦2026：Pixi On-The-Glow Blush Tinted Moisturiser Stick Juicy 19g HK$170（Sephora）

胭脂推薦2026：TOM FORD SOLEIL LIP BALM HK$395

TOM FORDT以水面反射陽光作為靈感，將晶瑩剔透、透亮水光感打造出「2026 SOLEIL SUMMER 系列」。系列中最為突破的是，多用途唇頰可用的SOLEIL LIP BALM，六款充滿度假風情的色調，既擁有SOLEIL的水潤光澤，加上透明質酸配方與經典椰子海藍香調，完美展現夏日度假情懷。

胭脂推薦2026：TOM FORD SOLEIL LIP BALM HK$395（品牌提供）

胭脂推薦2026：YSL BEAUTY全新高訂皮革胭脂 HK$465

如果你追求化妝品顏值的話，YSL Beauty新推出的MAKE ME BLUSH BOLD BLURRING BLUSH高訂皮革胭脂，柔軟的皮革配上大膽配色的外觀，少女心與奢華感兼備，當中的粉狀胭脂輕盈、容易上色，能夠輕鬆打造合適的妝感。

胭脂推薦2026：Hourglass Unreal Liquid Blush 32g HK$320

想打造透膚又自然的胭脂效果，底妝後利用胭脂液，既能保護皮膚的光澤感，又能打造不厚重的胭脂。Hourglass 今個夏日推出的Unreal Liquid Blush，滴管設計衛生又方便，加上當中的創新保濕技術，延展性極好，一小滴即夠全面使用，輕鬆呈現12小時飽滿持久妝容。

胭脂推薦2026：Dolce&Gabbana Beauty CHEEKS&EYES MATCH 持妝腮紅眼影粉 HK$400

不論是旅行或是早八趕忙上班，一盒多效合一的化妝品就能夠大派用場。Dolce&Gabbana Beauty 這款持妝腮紅眼影粉，6款色調能夠適合不同肌膚，而且可以一物三用，雙頰、眼影與胭脂都能兼顧好，打造和諧色調妝容。

胭脂推薦2026：Dolce&Gabbana Beauty CHEEKS&EYES MATCH 持妝腮紅眼影粉 HK$400（Dolce&Gabbana Beauty）

胭脂推薦2026：Burberry Beauty Essentials Glow Palette HK$735

追求一致性與方便的女生，不妨入手這款Burberry Beauty 三合一臉部彩妝盤，修容、胭脂、蜜粉全都有，能夠一盤走天下，滿足你所需。

胭脂推薦2026： Burberry Beauty Essentials Glow Palette HK$735（Burberry Beauty）

胭脂推薦2026：Gucci Blush de Beauté胭脂 HK$490

Gucci這個首款粉狀胭脂，以粉調作整個包裝，再以星晨作點綴，外形極具少女心。粉末配方中含有不少護膚油成分：蠟油、乳木果油、透明質酸和黑玫瑰油，胭脂具多樣功效，臉頰或眼部都可使用。

胭脂推薦2026： Gucci Blush de Beauté胭脂 HK$490（Gucci）

胭脂推薦2026：CHANTECAILLE 珍珠光采胭脂保育系列 Philanthropy Cheek Shade Collection HK$410

可持續發展並非止在綠色時尚、可持續藝術之上，想支持環保同時化妝，除了可以選擇不經動物測試、不含動物衍生物的化妝品，更可以以購買表達心意。

CHANTECAILLE所有珍珠光采胭脂保育系列的5％收益將捐贈予6個不同慈善機構，而且胭脂粉質細緻柔滑，容易暈染，六款色調由淡雅粉紅至亮麗珊瑚都有，每款胭脂均壓上不同的保育動植物浮雕圖案：帝王蝶、野馬等，能夠輕易打造不同妝容。

胭脂推薦2026：CHANTECAILLE 珍珠光采胭脂保育系列 Philanthropy Cheek Shade Collection HK$410（CHANTECAILLE）

胭脂推薦2026：SUQQU 晶采淨妍胭脂 #107 夢忘 YUMEWASURE 6.4g HK$420

SUQQU今個春日，以花屏風色彩為靈感，將春日意韻細膩呈現化妝品當中。這款限定色的晶采淨妍胭脂，粉嫩色調並不挑膚色，另外更壓有細膩的動感美態，讓化妝過程更添詩意。

胭脂推薦2026：SUQQU 晶采淨妍胭脂 #107 夢忘 YUMEWASURE 6.4g HK$420（品牌提供）

胭脂推薦2026：RMK Shade & Glow Face Palette 光影胭脂修容盤 HK$480

想打造透明感，自然的原生光肌，光影以及胭脂是個相當重要的存在。RMK 今個秋日推出的全新多用途胭脂修容盤，柔和色調的細緻粉質，一盒解決陰影、光澤和紅潤感，打造光彩變化與立體感，光澤與水潤感兼備而不顯俗氣。

胭脂推薦2026：RMK Shade & Glow Face Palette 光影胭脂修容盤 HK$480（品牌提供）

胭脂推薦2026：MAKE UP FOR EVER ARTIST FACE POWDERS 持色融肌胭脂 HK$260

MAKE UP FOR EVER 一直作為化妝師們的至愛，妝感質素無容懷疑。這款全新胭脂更輕盈、細滑，不單可以完美地與肌膚融合，更有多達14款胭脂顏色選擇。

胭脂推薦2026： MAKE UP FOR EVER ARTIST FACE POWDERS 持色融肌胭脂 HK$260（MAKE UP FOR EVER）

胭脂推薦2026：shu uemura 胭脂 HK$210

想要減齡、修容一次做好的話，啞光胭脂會是一個好選擇，而shu uemura 的胭脂更有四大光亮度、色調選擇：啞光、珠光、閃亮及幻彩質感，單抹、層疊亦可輕鬆打造立體妝容。

胭脂推薦2026：shu uemura 胭脂 HK$210（shu uemura）

胭脂推薦2026：CANMAKE花漾瑰麗胭脂 HK$96

作為日本國民品牌，亦是多年@COSME中網友精選開架胭脂榜單之上，可見CANMAKE的魅力收獲不少少女歡心。這款花漾瑰麗胭脂性價比高，盒中具有幾個色調，能夠可以自由組合，帶出不同妝感變化。而且當中蘊含閃粉粉末，掃上後能修飾毛孔，令肌膚充滿透明感。

胭脂推薦2026：CANMAKE花漾瑰麗胭脂 HK$96（CANMAKE）

胭脂推薦2026：CLINIQUE Cheek Pop Blush 花之戀光感胭脂 HK$165

CLINIQUE 這款「花花胭脂」 Cheek Pop Blush 可謂常年熱賣好物，深受日韓台港女生喜愛。除了因為花朵造型令人難以抗拒，加上胭脂含有珠光粉末，有助塑造自然紅潤好氣息。

胭脂推薦2026：CLINIQUE Cheek Pop Blush 花之戀光感胭脂 HK$165（CLINIQUE）

胭脂推薦2026：ALBION 輕透花瓣胭脂 3g HK$428

平日用上腮紅，最怕無法均勻暈染，不單不貼膚、更令皮膚瑕疵盡現。ALBION 這款輕透花瓣胭脂，終於登陸香港！當中植物性油性彩粉和高透光粉，能夠打造清晰、透明的透薄妝效，化妝新手亦能輕鬆駕馭！

胭脂推薦2026：ALBION 輕透花瓣胭脂（ALBION）

胭脂推薦2026：BOBBI BROWN Blush Matte 全新輕感霧光胭脂 3.5g HK$320

想要紅潤面色同時提亮雙頰？BOBBI BROWN 這款全新輕感霧光胭脂，相當易暈染，當中的珍珠粉末能夠呈現出柔和的霧面質感，打造出臉頰的自然紅潤光澤。