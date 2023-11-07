SOGO感謝祭2023｜17大必買香水：2支$399、情侶香水、FURLA抵買
【SOGO Thankful Week 2023｜SOGO崇光感謝祭2023】SOGO崇光感謝祭2023已經開鑼了！在優惠活動期間，除了化妝品、護膚品、手袋等，推出了超抵折扣優惠外，香水都是不容錯過的，像是ARMANI beauty、Dolce&Gabbana、Tory Burch等品牌香水，都紛紛推出了不同的優惠。《01女生》就為大家集合了多個香水套裝，有意入手新香水的女生勿錯過啊！
【SOGO感謝祭2023】SOGO Thankful Week 2023優惠合集(持續更新)
SOGO Thankful Week 2023崇光感謝祭時間
SOGO Thankful Week 2023崇光感謝祭一如以往，會分成eStore網店及實體店進行優惠活動，崇光eStore網店已於10月13日展開，而實體店優惠活動則於10月27日開鑼，大家要記得以下日期，萬勿錯過各大優惠活動！
崇光eStore：2023年10月13日至11月26日
21/F崇光感謝祭美妝VIP預購日：2023年月10月18日至10月24日
SOGO實體店 第一階段日期﹕2023年10月27日至 11月12日
SOGO實體店 第二階段日期﹕2023年11月13日至11月26日
SOGO Thankful Week 2023 優惠1. ARMANI beauty 自選ARMANI/PRIVE香水套裝 HK$1,780-$3,240（根據香水款式而定）(原價：HK$2,014-3,474)
ARMANI beauty所推出香水，一直是不少女生的入手目標之一，這次SOGO崇光感謝祭中，ARMANI beauty 推出了自選ARMANI/PRIVE香水套裝，包括可自選1件100ml的ARMANI/PRIVE香水，或自選2件50mlARMANI/PRIVE香水，且套裝還有ARMANI/PRIVE 擴香石以及ARMANI/PRIVE Santal Dansha香水7.5ml，之前在考慮入ARMANI beauty香水的話，不妨趁著這次機會。
SOGO Thankful Week 2023 優惠2. ISSEY MIYAKE L'Eau d'Issey 經典香氛套裝 HK$1,768 （原價HK$2,480）
Issey Miyake三宅一生香水，以獨特的香水瓶和與眾不同的香氣，吸引許多人想入手收藏。而在這次SOGO崇光感謝祭中，Issey Miyake推出了L'Eau d'Issey 經典香氛套裝，就包括了L'Eau d'Issey Pivoine 淡香氛 100ml、L'Eau d'Issey Eau&Magnolia 淡香氛 100ml、身體潤膚乳 75ml以及香氛便攜裝 10ml，一次入手品牌兩款經典香氛，非常抵買！
SOGO Thankful Week 2023 優惠3. narciso rodriguez all of me 香氛套裝 HKD1,120 （原價HKD 1,560）
narciso rodriguez的all of me 香氛﹐是今年新推出的香水，香氣非常獨特，是將玫瑰香調與傳統上不常用於女性香氛的花香調結合，創造出一種與眾不同的花香氛﹐有一種打破傳統規範的感覺。而這款香水亦在這次SOGO崇光感謝祭中，推出了「all of me 香氛套裝」，包括了all of me 淡香精 90ml、身體潤膚乳 50ml以及香氛便攜裝 10ml，一次過擁有all of me 3款產品。
SOGO Thankful Week 2023 優惠4. Tory Burch Essence of Dreams 珍藏香氛套裝 HK$1,683 （原價HK$2,390）
Tory Burch的Essence of Dreams香水系列，一直都備受女生們喜愛，這次於 SOGO崇光感謝祭中，推出了 Essence of Dreams 珍藏香氛套裝，可任選2款 90ml 的Essence of Dreams 淡香精、2款7.5ml的珍藏版香氛，以及一組珍藏版香氛套裝，非常抵買，而且可與好友一起分享！
SOGO Thankful Week 2023 優惠5. Dolce & Gabbana Beauty Light Blue Summer Vibes香氛套裝 HK$1,705 （原價：HK$2,026）
Dolce&Gabbana Beauty於SOGO崇光感謝祭中，推出了多組限量香氛組合套裝，更涵蓋全新香氛系列，讓大家沉浸在意大利奢華美學之中，感受充滿地中海風情的氣息。其中Light Blue Summer Vibes香氛套裝，包括了Light Blue Summer Vibes EDT 100mL、Light Blue Summer Vibes Pour Homme EDT 75mL、Light Blue EDT 10mL、指定 Dolce&Gabbana Beauty 5mL香氛兩件以及Devotion 美妝收納袋，非常豐富，而且兩款貨裝香水是一支女士香水和男士香水，很適合當作情侶香水！
SOGO Thankful Week 2023 優惠6. FURLA AUTENTICA EDP 50ml 香水套裝 HKD480 （原價：HK$890）
義大利時尚品牌FURLA，旗下的香水系列亦是深受女生們喜愛，於SOGO崇光感謝祭中，亦推出了優惠套裝。其中FURLA AUTENTICA EDP 50ml 香水套裝，包括了AUTENTICA EDP 50ml、5支INCANTEVOLE EDP 體驗裝2ml、身體潤膚露75ml以及精美手提袋，非常划算！
SOGO Thankful Week 2023 優惠7. LALIQUE SOLEIL LALIQUE EDP濃香水禮盒套裝 HK$840 （原價：HK$1700）
趁著SOGO崇光感謝祭優惠期間，還可為身邊朋友先準備聖誕禮物，其中LALIQUE 的SOLEIL LALIQUE EDP濃香水禮盒套裝，非常合適！套裝包括了SOLEIL LALIQUE 濃香水100ml以及SOLEIL LALIQUE香氛身體乳液 150ml，還備有充滿節日氣氛的禮盒，很適合作為聖誕禮物！