SOGO感謝祭2023｜17大必買香水：2支$399、情侶香水、FURLA抵買

【SOGO Thankful Week 2023|SOGO崇光感謝祭2023】SOGO崇光感謝祭2023已經開鑼了!在優惠活動期間,除了化妝品、護膚品、手袋等,推出了超抵折扣優惠外,香水都是不容錯過的,像是ARMANI beauty、Dolce&Gabbana、Tory Burch等品牌香水,都紛紛推出了不同的優惠。《01女生》就為大家集合了多個香水套裝,有意入手新香水的女生勿錯過啊!



SOGO Thankful Week 2023崇光感謝祭時間

SOGO Thankful Week 2023崇光感謝祭一如以往,會分成eStore網店及實體店進行優惠活動,崇光eStore網店已於10月13日展開,而實體店優惠活動則於10月27日開鑼,大家要記得以下日期,萬勿錯過各大優惠活動!

崇光eStore:2023年10月13日至11月26日

21/F崇光感謝祭美妝VIP預購日:2023年月10月18日至10月24日

SOGO實體店 第一階段日期﹕2023年10月27日至 11月12日

SOGO實體店 第二階段日期﹕2023年11月13日至11月26日



SOGO Thankful Week 2023 優惠1. ARMANI beauty 自選ARMANI/PRIVE香水套裝 HK$1,780-$3,240(根據香水款式而定)(原價:HK$2,014-3,474)

ARMANI beauty所推出香水,一直是不少女生的入手目標之一,這次SOGO崇光感謝祭中,ARMANI beauty 推出了自選ARMANI/PRIVE香水套裝,包括可自選1件100ml的ARMANI/PRIVE香水,或自選2件50mlARMANI/PRIVE香水,且套裝還有ARMANI/PRIVE 擴香石以及ARMANI/PRIVE Santal Dansha香水7.5ml,之前在考慮入ARMANI beauty香水的話,不妨趁著這次機會。

SOGO Thankful Week 2023 優惠2. ISSEY MIYAKE L'Eau d'Issey 經典香氛套裝 HK$1,768 (原價HK$2,480)

Issey Miyake三宅一生香水,以獨特的香水瓶和與眾不同的香氣,吸引許多人想入手收藏。而在這次SOGO崇光感謝祭中,Issey Miyake推出了L'Eau d'Issey 經典香氛套裝,就包括了L'Eau d'Issey Pivoine 淡香氛 100ml、L'Eau d'Issey Eau&Magnolia 淡香氛 100ml、身體潤膚乳 75ml以及香氛便攜裝 10ml,一次入手品牌兩款經典香氛,非常抵買!

SOGO Thankful Week 2023 優惠2. ISSEY MIYAKE L'Eau d'Issey 經典香氛套裝 HK$1,768 (原價HK$2,480)(ISSEY MIYAKE)

SOGO Thankful Week 2023 優惠3. narciso rodriguez all of me 香氛套裝 HKD1,120 (原價HKD 1,560)

narciso rodriguez的all of me 香氛﹐是今年新推出的香水,香氣非常獨特,是將玫瑰香調與傳統上不常用於女性香氛的花香調結合,創造出一種與眾不同的花香氛﹐有一種打破傳統規範的感覺。而這款香水亦在這次SOGO崇光感謝祭中,推出了「all of me 香氛套裝」,包括了all of me 淡香精 90ml、身體潤膚乳 50ml以及香氛便攜裝 10ml,一次過擁有all of me 3款產品。

SOGO Thankful Week 2023 優惠3. narciso rodriguez all of me 香氛套裝(narciso rodriguez)

SOGO Thankful Week 2023 優惠4. Tory Burch Essence of Dreams 珍藏香氛套裝 HK$1,683 (原價HK$2,390)

Tory Burch的Essence of Dreams香水系列,一直都備受女生們喜愛,這次於 SOGO崇光感謝祭中,推出了 Essence of Dreams 珍藏香氛套裝,可任選2款 90ml 的Essence of Dreams 淡香精、2款7.5ml的珍藏版香氛,以及一組珍藏版香氛套裝,非常抵買,而且可與好友一起分享!

SOGO Thankful Week 2023 優惠4. Tory Burch Essence of Dreams 珍藏香氛套裝 HK$1,683 (原價HK$2,390)(Tory Burch)

SOGO Thankful Week 2023 優惠5. Dolce & Gabbana Beauty Light Blue Summer Vibes香氛套裝 HK$1,705 (原價:HK$2,026)

Dolce&Gabbana Beauty於SOGO崇光感謝祭中,推出了多組限量香氛組合套裝,更涵蓋全新香氛系列,讓大家沉浸在意大利奢華美學之中,感受充滿地中海風情的氣息。其中Light Blue Summer Vibes香氛套裝,包括了Light Blue Summer Vibes EDT 100mL、Light Blue Summer Vibes Pour Homme EDT 75mL、Light Blue EDT 10mL、指定 Dolce&Gabbana Beauty 5mL香氛兩件以及Devotion 美妝收納袋,非常豐富,而且兩款貨裝香水是一支女士香水和男士香水,很適合當作情侶香水!

SOGO Thankful Week 2023 優惠5. Dolce & Gabbana Beauty Light Blue Summer Vibes香氛套裝 HK$1,705 (原價:HK$2,026)

SOGO Thankful Week 2023 優惠6. FURLA AUTENTICA EDP 50ml 香水套裝 HKD480 (原價:HK$890)

義大利時尚品牌FURLA,旗下的香水系列亦是深受女生們喜愛,於SOGO崇光感謝祭中,亦推出了優惠套裝。其中FURLA AUTENTICA EDP 50ml 香水套裝,包括了AUTENTICA EDP 50ml、5支INCANTEVOLE EDP 體驗裝2ml、身體潤膚露75ml以及精美手提袋,非常划算!

SOGO Thankful Week 2023 優惠6. FURLA AUTENTICA EDP 50ml 香水套裝 HKD480 (原價:HK$890)

SOGO Thankful Week 2023 優惠7. LALIQUE SOLEIL LALIQUE EDP濃香水禮盒套裝 HK$840 (原價:HK$1700)

趁著SOGO崇光感謝祭優惠期間,還可為身邊朋友先準備聖誕禮物,其中LALIQUE 的SOLEIL LALIQUE EDP濃香水禮盒套裝,非常合適!套裝包括了SOLEIL LALIQUE 濃香水100ml以及SOLEIL LALIQUE香氛身體乳液 150ml,還備有充滿節日氣氛的禮盒,很適合作為聖誕禮物!

SOGO Thankful Week 2023 優惠7. LALIQUE SOLEIL LALIQUE EDP濃香水禮盒套裝 HK$840 (原價:HK$1700)(品牌提供)

