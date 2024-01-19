眼部精華推薦2024｜用法4部曲！10大減細紋款：Aesop、fresh、YSL

眼部精華推薦2024｜眼部精華的用法，相信不少人都曾用錯！日常妝容最濃的部位，相信都是眼妝，因此卸妝時也較繁複，易令眼周肌膚受拉扯，加上經常手機不離手，使雙眼負擔加倍，日積月累出現眼紋、黑眼圈和下垂等問題。以下精選10款好用的眼部精華，可助改善眼周種種初老問題。



眼部精華用法四部曲

若然塗眼部精華時，使用與面霜一樣的做法，易令脆弱的眼周肌膚受拉扯，容易變乾早，眼部亦會缺彈性，從而出現下垂問題。較為溫和的用法，為先用無名指沾取眼部精華，由於力度較輕，因此減少眼部負擔。然後可將眼部精華，點在眼尾位置，再慢慢塗至眼頭，這樣就能避免眼頭分量太多。接著運用無名指腹的溫度，於眼底均勻塗抹至吸收。最後更可以「C」字方式，塗抹眼簾和眼尾，讓整雙眼都吸引到營養。

眼部精華推薦款式1. The Ordinary 咖啡因眼部去腫去黑色素精華

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討論度超高的眼部精華，使用5%極高濃度咖啡因，可助消除眼部浮腫，促進血液循環，減淡黑眼圈。由於價錢較為親民，加上效果不俗，得到不少歡迎。此外，由於眼部精華內的綠茶素(EGCG)對光敏感，故用後需要塗抹防紫外光的產品。

眼部精華推薦2024｜The Ordinary 咖啡因眼部去腫去黑色素精華 (The Ordinary官網)

眼部精華推薦款式2. Aesop 瑩澈眼部精華

筆者一度回購的款式，質感輕盈易吸引，按摩後可以減淡細紋，眼周變得明亮。眼部精華富含維他命B、C及E，可為眼周肌膚提供持久保濕，改善暗沉並均勻膚色。它的香氣亦很療癒，帶有溫暖的木質調，讓人能夠放鬆心情。

眼部精華推薦2024｜Aesop 瑩澈眼部精華 (Aesop官網)

眼部精華推薦款式3. fresh 紅茶緊緻亮采眼部精華

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紅茶可以抗老抗氧化，fresh的眼部精華，便蘊含紅茶複合成分，有效改善肌膚彈性和光澤，同時結合眼周塑型胜肽，可以收細眼袋、緊緻雙眼。眼部精華同時加入杞子果實萃取及宇治茶，能夠緊緻肌膚、提升膚質。

眼部精華推薦2024｜紅茶緊緻亮采眼部精華 (fresh官網)

眼部精華推薦款式4. YSL Beauty Pure Shots 修復亮眼精華

添加「咖啡因複合物」和摩洛哥月光仙人掌萃取，可以煥活眼眸，逐漸減淡黑眼圈、眼袋和細紋。眼部精華質感輕盈，用後不感黏笠，有明亮和提升眼周的效果。

眼部精華推薦2024｜YSL Beauty Pure Shots 修復亮眼精華 (YSL Beauty官網)

眼部精華推薦款式5. Dior 完美活能超效眼部精華

Dior眼部精華質感細滑舒適，塗抹不消一會便被吸收，而且具有提亮效果。採用92%天然成分，糅合3大活性成分，加上專利按摩棒，有效紓緩疲勞，而煥妍草及裸麥萃取則能煥活細胞，讓雙眼保持精靈活力。

眼部精華推薦2024｜Dior 完美活能超效眼部精華 (Dior官網)

眼部精華推薦款式6. CHANEL SUBLIMAGE全效再生緊塑眼部精華液

蘊含高濃度香莢蘭多重分餾萃取，結合秋麒麟草萃取，有效溫和地賦活及重塑輪廓。眼部精華亦能明亮雙眸，讓整個輪廓更分明，並減淡黑眼圈與浮腫。

眼部精華推薦2024｜CHANEL SUBLIMAGE全效再生緊塑眼部精華液 (CHANEL官網)

眼部精華推薦款式7. Lancôme 升級版冰鑽亮眼精華

特設專利360°冰鑽明眸棒，觸感清涼，有提神作眸。眼部精華蘊含7種益生元及益生菌萃取物，可為眼周肌膚提供營養，同時糅合咖啡因及精氨酸，幫助改善眼部浮腫問題。

眼部精華推薦2024｜Lancôme 升級版冰鑽亮眼精華 (Lancôme官網)

眼部精華推薦款式8. Clinique 96小時補濕凝珠眼部精華

眼部精華質感水潤，特別在於智能水循環技術，可為脆弱的眼周肌膚注水，持續多個小時，有效擊退乾紋、提亮眼周。

眼部精華推薦2024｜Clinique 96小時補濕凝珠眼部精華 (Clinique官網)

眼部精華推薦款式9. La Prairie 魚子精華眼部提升緊緻液

使用瑞士魚子精華作科研焦點，將當中成分作用更有效發揮。眼部精華運用最新革命性魚子精華科技，可以釋放魚子的修復潛能，提升雙眼的緊緻度。其氣味散發清香的魚子味，讓人感受到奢華的體驗。

眼部精華推薦2024｜La Prairie 魚子精華眼部提升緊緻液 (La Prairie官網)

眼部精華推薦款式10. Tatcha 煥麗深層保濕緊緻眼部精華

以自然為靈感的Tatcha，眼部精華使用沖繩著名的沖繩紅藻，可減輕浮腫並改善眼紋和皺紋的出現，結合冰涼的陶瓷塗頭，幫助紓緩肌膚。它亦含有23K微細金箔，有助遮蓋眼周的陰影和黑眼圈，讓眼周變得明亮有神。