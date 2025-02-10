香港SPA推薦｜18大必試渡假式酒店按摩：水療按摩+美容、海景打卡

【香港SPA推介2024/按摩推薦】都市人生活忙碌，工作OT，加上沒有太多時間運動，很容易造成不良坐姿、痛症等問題，想解決疲倦、舒解痛感，好好休息固然重要，在重要日子前後，則更需要多加寵愛自己與另一半，透過按摩與護理結合，一站式完成寵愛與保養。正逢情人節，《01空間》現更加推獨家優惠，使用優惠碼「VDAY95」可額加再享95折，大家不妨趁機入手！



香港SPA推介：1. Mira Hotel Spa 60 分鐘瑞典式全身按摩護理

限時買一送一 人均$550即嘆SPA!

想全日都寵愛自己，連續三年香港最佳日間水療殊榮的 Mira Hotel Spa 會是個絕好選擇。除了可以享受世界水療大獎的護理療程，更可以當日無限專享健身中心、無邊際泳池及溫熱水療設施，包括桑拿、蒸汽浴室、按摩池及漂浮水床等，一整日投入縱寵奢華國度。

香港SPA推介：Mira Hotel Spa

地址：九龍油尖旺區尖沙咀彌敦道118號香港美麗華酒店Mira Spa

供應日期：2024年10月1日至2025年2月28日



香港SPA推介：2. 「喜 ‧ 源」按摩配Lobby Lounge美點

獨家65折預訂

選擇困難的女生有福了！不論你是想要香氣圍繞的香薰按摩、嘗鮮感受不同風格的按摩手法或是緩解不適、放鬆深層肌肉壓力，現在有一個好地方，一次過滿足所需！

東涌世茂喜來登酒店現推出3款按摩療程之選，十分適合忙碌節目前急救或放鬆，包括揉合了深層力度和各種瑞典式按壓手法的傳統瑞典式按摩、以100%有機Neal's Yard Remedies 香薰油結合了淋巴引流技術的香薰按摩以及混合多種按摩技巧的深層組織按摩。

按摩放鬆過後，更可以享受一件Lobby Lounge 蛋糕及指定飲品一杯，另外更可以療程當日免費使用室外游泳池、桑拿浴室及健身中心等設施，盡情沉浸於舒適空間，遠離繁瑣。

香港SPA推介：香港東涌世茂喜來登酒店 喜 ‧ 源

地址：大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店3樓

供應日期：2024年4月15日 至 2025年6月30日



香港SPA推介：3. Bliss® Spa 水療中心

慳高達HK$4,376！

來到忙碌的年末時份，當然要好好稿勞自己！香港W酒店中的Bliss® Spa 水療中心，佔地逾14,500平方呎，能夠一邊享受美肌、舒壓護理，一邊飽覽一望無際的壯麗城市及海景，打卡與護理兼備。

除了可以眺望維港海、欣賞大自然的壯麗，情人節間更有雙人水療與下午茶、甜蜜雙人套餐等選擇，享受完頂級水療服務後，亦可以用親民價錢，享受全港最高室外無邊際泳池以及海景健身中心，加上尊貴香檳與美點，體驗貴族般的悠閒生活。

香港SPA推介：香港W酒店 BLISS® 水療中心

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓Bliss®水療中心

供應日期：即日起至 2025年2月28日



香港SPA推介：4. Sky Club & SPA 深海暖藍按摩

HK01獨家套餐低至43折

想乘著假日寵愛自己，不妨安排休閒活動，令自己身心放鬆。帝苑酒店連續兩年榮獲福布斯旅遊指南中四星評級獎項和榮譽，能夠同時體驗頂尖的按摩及水療服務。

若想放鬆全身，《01空間》與酒店獨家推出Thalgo按摩療程，完成後可享用Sky Club養生茶及及帝苑酒店蝴蝶酥，另外更能夠當日免費使用健身室通行証以及水療設施，一個價錢多樣服務，由早到晚都可以好好放鬆身心，打造愜意下午時光。

香港SPA推介：香港帝苑酒店Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店Sky Club & SPA

供應日期：2024年4月19日 至 2025年3月31日



香港SPA推介：5. Wellness at The Murray 皇牌度身訂造按摩療程

2人套票低至52折!

想感受從細胞開始改善肌膚健康功效，同時放鬆身心，美利酒店以澳洲天然有機Grown Alchemist 品牌，配合獨特的按摩手法，能夠特別針對積存已久的僵硬肌肉組織，由全身按摩到臉部護理。另外，更可以享用私人獨立蒸汽或桑拿設施，感受一整個完整奢華體驗。另外首5位預訂，更加送修甲服務，一站式寵愛全身。

香港SPA推介：香港美利酒店 Wellness at The Murray 皇牌度身訂造按摩療程

地址：中國香港特別行政區中環紅棉路22號

供應日期：2024年11月18日至2025年5月31日



香港SPA推介：6. 富麗敦水療中心「珍珠亮膚身體療程」

二人同行低至4折

位於香港富麗敦海洋公園酒店內的富麗敦水療中心，擁 4 間豪華護理室及各種熱療設施，包括熱水浴池、活力池、桑拿浴室和蒸汽浴室，更可以盡享無敵海景。

重要日子當前，當然要注重美白護理！想打造煥白美肌，可以利用「珍珠亮膚身體療程」，療程配以英國的 Bamford 和澳洲的 Subtle Energies 產品，無論是寵愛自己或共同體驗閨密時光都十分合適，既能夠一掃疲態、黃氣和皮膚問題。療程後更可使用泳池及健身中心、水療中心，而且當日更有機會享85折酒店餐廳折扣優惠，由內到外全身得以放鬆休息！

香港SPA推介：香港富麗敦海洋公園酒店富麗敦水療中心

地址：香港香港島南區黃竹坑 香港富麗敦海洋公園酒店西翼五樓富麗敦水療中心

供應日期：2024年11月1日至2025年11月1日



香港SPA推介：7.「川」水療中心 糅合中醫理念打造之按摩

獨家6折煥活全身舒適放鬆

想以一個親民價錢體驗五星級水療服務，千萬不要錯過香港康得思酒店「川」水療中心，榮獲多間雜誌推薦，而且別具東方色彩，糅合中醫的五行及陰陽平衡理論，提供針對性療程，包括以香薰精油配合的「和諧水療按摩」、疏通經絡的「平衡按摩」以及傳統中式推拿，讓人從中放鬆、回復身體機能和諧的狀態。中心更配備桑拿浴、蒸氣室、健身中心及戶外游泳池，以延續煥活身心之旅。

香港SPA推介：香港康得思酒店「川」水療中心 水療慢活日 (週一至三)

地址：香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店41樓「川」水療中心

供應日期：2025年1月3日至2025年12月1日



香港SPA推介：8. 香港麗思卡爾頓水療中心 個人化護理體驗

對於普通按摩已經試得有點膩？水療護理或者能夠讓你有新驚喜，令你眼前一亮！香港麗思卡爾頓水療中心以傳統的技術手法配以天然的水療產品，打造全新水療概念。

大家可以先與治療師傾談，按個人需要去選擇60分鐘的減壓按摩/淋巴按摩/足部反射療法，之後再以頭皮按摩及熱石背部護理作結，之後慢慢品味隨餐香檳或果汁，探索蒸氣、桑拿設施；在休閒室享受免費茶水以及茶點。

香港SPA推介：香港麗思卡爾頓水療中心 個人化護理體驗（香港麗思卡爾頓水療中心）

香港SPA推介：香港麗思卡爾頓水療中心

地址：柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店 116/F



香港SPA推介：9. 香港君悅酒店靜水沁園 雙人身體按摩護理 HK$2,090起

想要閨密好友或另一半，共渡溫馨私密時光？位於香港君悅酒店11樓的靜水沁園PLATEAU SPA，主打簡約裝潢、恬靜與高隱私度，能夠達到深層次的放鬆及減壓，如同置身世外桃園般。按摩體驗後，亦可一邊享用新鮮水果及養生茶打卡，或使用蒸氣房及桑拿房再度享受。

香港SPA推介：香港君悅酒店靜水沁園 雙人身體按摩護理

地址：港灣道 1 號香港君悅酒店11樓



香港SPA推介：10. Melo煥發護理 HK$1,410起

想感受自然氣息以及香薰按摩，不是只有海外才能夠享受到，沙田凱悅酒店將浸浴、按摩以及水療護理集於一身，能夠享受寧靜同時放鬆身心。想享受更深層體驗，5月前只要惠顧90分鐘舒壓香薰按摩，即可以優惠價享用升級服務：30分鐘滋養香薰浴、30分鐘頭部按摩、30分鐘腳部按摩或30分鐘重點按摩；讓全身都能夠得到放鬆。

香港SPA推介：Melo煥發護理 HK$1,410起（香港沙田凱悅酒店 ）

香港SPA推介：香港沙田凱悅酒店 Melo Spa 水療中心

地址：新界沙田澤祥街 18 號



香港SPA推介：11. Asaya「泰式紓緩按摩療程」HK$1,880起

若然想針對個人痛症、炎症的話，香港瑰麗酒店中的Asaya會透過另類療法和體驗等打造綜合康體概念，以達至驅除疲勞、調和身心的功效。通過最新的「泰式紓緩按摩」療程，傳統泰式按摩手法加上具治療功效的溫熱草藥球，能夠讓另一半徹底放鬆身心，猶如置身泰國鄉郊般寧靜愜意。

想將體驗加倍升級，可以預訂雙人 60 分鐘療程，再以HK$1,000 升級至位於 Asaya 7 樓的 Spa Duet Suite 套房內享用。升級後除了原本療程，更能享受額外 30 分鐘水療設施、1小時香氛花瓣浴以及享用冰凍香檳，體驗專屬二人的極致溫馨時光。

香港SPA推介：香港瑰麗酒店 Asaya「泰式紓緩按摩療程 」

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店6樓



香港SPA推介：12. MiraSpa「翡翠玉石整全療程」 HK$2,680起

年齡增長就會特別注重養生，想要針對養生需求、感受另類的呵護體驗的話，除了舊式中醫治療外，新式按摩亦有所選擇！MiraSpa結合了傳統亞洲按摩技術及中國傳統醫學概念，打造出利用玉石放鬆肌肉、排毒以及刮痧護理，有助提升面部輪廓、補充膠原蛋白的療程，令你輕鬆維持年輕美肌。

香港SPA推介：MiraSpa「翡翠玉石整全療程」 HK$2,680起（MiraSpa）

香港SPA推介：MiraSpa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號 Mira Place, The Mira Hong Kong, B3



香港SPA推介：13. OM Spa水療中心「招牌香薰按摩療程」HK$888

玫瑰作為護膚之后，既能夠養肌抗老，亦可以打造滑膩膚質，想要在假期中好好復活、為肌膚打打氣，OM Spa水療中心主打的香薰按摩，則能夠潤澤肌膚、提供細緻呵護。

香港SPA推介：麗豪酒店OM Spa水療中心

地址：新界沙田澤祥街 18 號



限定優惠👉🏻Thai Natural Spa

香港SPA推介：14. 悅椿SPA 「Floral Chic」HK$2,400起

想感受正宗、古法泰式按摩的話，不一定要遠到海外，香港亦可以體驗到高質素的泰式水療及按摩！悅椿SPA 來自 Banyan Tree 旗下品牌，由用料到手法，甚至技師亦受過泰國布吉島悅榕 SPA 學院接受專業、嚴格的培訓。

「Floral Chic」以花香精酒配合結合經典技法，由按摩、敷膜、花香磨砂到面部護理，加上陣陣花香，仿如一秒穿越泰國，鬆弛、減壓，帶來喚然一新的體驗。

香港SPA推介：Hotel ICON 悅椿SPA「Floral Chic」

地址：九龍尖東科學館道17號Hotel ICON唯港薈9樓



香港SPA推介：15. 東方水療中心 「Empowering Me療癒護理」 HK$3,650起

都市人生活節奏急促，加上有人生大事的話，更是壓力重重。想深層放鬆，緩解焦慮的話，冥想與按摩亦是一個不錯選擇。東方水療中心以歐洲古代皇族沐浴為靈感，打造出Rasul摩洛哥式浴場、羅馬式Laconium高温浴室、香草桑拿室、熱帶雨林蒸氣浴室等，令人感覺療愈而獨特體會。

若是身心靈初手的話，150分鐘 的Empowering Me療癒護理就再也合適不過，護理先以15分鐘冥想練習開始，其後的60分鐘臉部護理及75分鐘Marma身體按摩，透過用上澳洲護膚品牌Subtle Energies的天然金箔精華及精油，為身心靈賦予力量。

香港SPA推介：香港置地文華東方酒店 東方水療中心「Empowering Me療癒護理」

地址：皇后大道中11-19A號置地文華東方酒店5/F



香港SPA推介：16. 奕居 抗衰老面部、身體療程及運動班體驗

富有時代氣息的奕居，向來主力推崇低調奢華的五星級住家感受。適逢九月，奕居與美國洛杉磯健康品牌 Kaia Wellness Collective，三位健康專家攜手合作，打造出一系列逆齡抗老的專利體驗，由面部及身體運動班到美容療程都有，以將瑞士前瞻性醫學護膚品牌 Nescens產品，提升肌膚狀態，同時讓人輕鬆重獲年輕肌膚！

香港SPA推介：奕居 抗衰老面部、身體療程及運動班體驗

地址：香港金鐘金鐘道88號奕居



香港SPA推介：17. Health Club 深層次按摩體驗

如果你追求身心靈平衡、放鬆身心以及改善睡眠，Health Club 所提供多款奢華按摩體驗：瑞典式按摩、芳香療法、深層放鬆按摩或運動按摩，都可以讓你重新煥發自然光彩，重拾對生活的熱情。

香港SPA推介：香港港麗酒店Health Club

地址: 香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店大堂低座



香港SPA推介：18. THE SPA by HARNN 水療中心

揉合大自然元素的香港海洋公園萬豪酒店，環境寧靜，猶如城市中的綠洲，能夠讓你拋下繁憂好好放鬆。想一次感受多款享受的話，可以選擇身體按摩護理或面部護理時，加購身體磨砂或其他護理服務，加上泰國技師的到位手勢，短短90分鐘就能讓身心煥然一新，為自己充充電。

香港SPA推介：香港海洋公園萬豪酒店THE SPA by HARNN 水療中心

地址: 香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店

