美肌保健食品推薦｜拯救疲態肌膚$28起：CAUDALIE抗老、BHK's美白

美肌保健食品推薦｜在肌膚狀態不佳時，除了使用外用護膚品外，近年都興起進食美容保健食品。許多保健食品品牌，都紛紛推出不同功效的美肌保健食品，但面對琳瑯滿目的產品總會有點無從下手。這次《01女生》為大家集合了7款熱門美肌保健食品，大家可以因應自身肌膚需要挑選！



美肌保健食品推薦1. 明治 Meiji Premium 金色加強 膠原蛋白粉 補充裝 196g

立即入手：HK$290（原價HK$608）

明治的Premium 金色加強版膠原蛋白粉，全面提升肌膚保濕及抗氧功效，更有效緊緻肌膚，針對改善肌膚乾燥、粗糙及皺紋等煩惱，同時有效合成肌膚所需的膠原蛋白。此外，有助加速皮膚新陳代謝，幫助皮膚活化，使肌膚變得柔嫩和光滑，對於改善頭髮、指甲及關節的健康亦有效果！

美肌保健食品推薦1. 明治 Meiji Premium 金色加強 膠原蛋白粉 補充裝 196g HK$290（原價HK$608)（01mall）

美肌保健食品推薦2. FANCL 滿點野菜 150粒

立即入手：HK$28（原價HK$98）

FANCL的滿點野菜營養補充食品，內含15種具強力抗氧化功效的蔬菜營養，包括：大麥嫩葉、無頭甘藍、明日葉、蕃茄、紅蘿蔔等，都是有助增強身體的自我防衛能力，強健體魄，補充蔬菜的營養素，預防腸臟問題。

美肌保健食品推薦2. FANCL 滿點野菜 150粒 $28（原價$98）（01mall）

美肌保健食品推薦3. NeoYouth美康萊 Merrilady美肌の蜜兒 30包 HK$698

NeoYouth 美康萊的Merrilady 美肌の蜜兒，是結合三重呵護美肌革命性皇牌成份，當中的GliSODin®是高活性和高濃度的「生命酵素」，可預防和幫助修復因過度氧化壓力而引起的皮膚損傷；而專利成份Oryza Ceramide 能支援肌膚持續滋潤及提升保護皮膚的保濕屏障，同時有效抑制紫外線引起的色素沉澱。此外，還蘊含保加利亞大馬士革玫瑰幹細胞提取物，有著保護皮膚細胞、促進表皮細胞再生、提高皮膚抵抗紫外線能力及抗炎等功效。

美肌保健食品推薦3. NeoYouth美康萊 Merrilady美肌の蜜兒 30包 HK$698（NeoYouth）

美肌保健食品推薦4. BHK's 極奢潤光錠EX 60粒 HK$1,149

BHK's的極奢潤光錠EX，蘊含四大頂級成分，包括日本專利穀胱甘肽（GSH）、日本專利賽洛美（神經醯胺）、法國專利魚膠原以及95%高純度頂級玻尿酸。使用一瓶就有多種功效，包括肌膚美白、抗皺、保濕以及回復彈性，有效延緩肌膚老化，維持年輕，最適合喜歡縮時保養、長時間出差的人士。

美肌保健食品推薦4. BHK's 極奢潤光錠EX 60粒 HK$1,149（BHK's）

美肌保健食品推薦5. CAUDALIE 葡萄籽白藜蘆醇抗氧美肌膠囊 HK$129

CAUDALIE的葡萄籽白藜蘆醇抗氧美肌膠囊，是100%天然純素的美肌膠囊，是市面上唯一加入白藜蘆醇及葡萄籽多酚、兼具抗氧化及抗皺功效的美顏補充品，有效減少人體 48% 的自由基，預防80%皺紋形成，從內而外為肌膚帶來全面高效抗氧屏障。產品當中還蘊含深層滋潤修復的葡萄籽油、為肌膚補充水份的初榨琉璃苣油以及保持肌膚彈性的初榨月見草油。經臨床實驗證實，皮膚密度能增加17%，同時幼紋及皺紋顯著地減少達53%。

美肌保健食品推薦5. CAUDALIE 葡萄籽白藜蘆醇抗氧美肌膠囊 HK$129（CAUDALIE）

美肌保健食品推薦6. INNESS 日本祛痘美肌飲（內分泌調理）1盒14包 HK$379

INNESS 日本祛痘美肌飲是採用100%純天然成份，當中含有108種珍貴植物成分，有著深層調理由內分泌引起女性各種不適問題的功效，並且有效減少偶發性暗瘡針對改善經常原因不明而長出暗瘡的問題，幫助打造出由內到外的健康美肌。此產品適合人士包括：荷爾蒙失調引致的各種問題（如月經失調不準時）、出現初老症狀、生活作息不定時等。

美肌保健食品推薦6. INNESS 日本祛痘美肌飲（內分泌調理）1盒14包 HK$379（INNESS）

美肌保健食品推薦7. FANCL 水盈美肌透明質酸（片劑）

FANCL的水盈美肌透明質酸，蘊含龍眼果實精華、荔枝種子精華、透明質酸等多種有效成分，而當中的「納米化透明質酸」比一般透明質酸更易吸收，再配合多種美肌營養，提升肌膚補水、鎖水能力及防禦機能，令肌膚水嫩細緻。產品有助從內改善乾燥，提升保濕力，更有助對抗因乾燥而引起的痕癢，很適合有肌膚乾燥困擾的女生。