國泰推讚賞文化《從心我賞》短片獲獎引共鳴　父女檔出演感動人心

工作上得到讚賞和認可，有時候可能比升職加薪更讓人鼓舞。國泰每年都會舉辦Niki and Betsy Awards頒獎禮，肯定同事的努力和貢獻，以表揚他們專業的服務精神。而今年最讓人感動的，莫過於香港國際機場員工績效及傳訊部團隊，零拍攝經驗及歷時六個月時間，製作出一段感動人心的短片來為公司內部新App作宣傳，最終備受肯定，獲得Niki and Betsy Awards的Can-do Awards 獎項嘉許 。頒獎一刻，現場掌聲四起，團隊最後更獲得由全體國泰員工共同投票的People’s Choice Awards 大獎。究竟得獎背後，是一個怎樣的故事？傳遞出一個怎樣的信息？



國泰香港國際機場員工績效及傳訊部製作企業内部宣傳片《從心我賞》榮獲公司今年Niki and Betsy Awards的 Can-do Awards獎項嘉許。（圖片由國泰提供）

國泰內部手機App「UPLIFT」 推廣讚賞文化

國泰每年也會頒授分別以國泰首兩架客機名稱而命名的Niki及Betsy獎項予傑出員工，以感謝他們全心照顧乘客、盡力支援同事及體現出國泰的企業文化。

為了鼓勵員工之間互相鼓勵和讚賞，國泰去年更推出「UPLIFT」計劃，並製作了一個內部使用的手機應用程式，員工只須透過手機app便可對同事表達謝意。而團隊希望讓更多國泰同事認識這個計劃，推崇讚賞文化，令工作氛圍更加正面開心；於是想到以影片形式介紹，製作出約20分鐘的短片《從心我賞》。不過，製作影片從來都不是一件容易的事，更何況一切由零開始！

還原前線員工真實經歷 拍出感動人心畫面

《從心我賞》是透過講述DoDo從面試應徵國泰員工，到加入成為國泰一員後，每天要面對各式各樣的挑戰與壓力的故事，例如上班前對儀容的嚴格要求，那怕只是有一小撮頭髮外露，也會被要求重新整理；又或如何應對顧客的提問、為協助同事錯過了與家人朋友的約會等等，看似微不足道的瑣碎片段，卻正正反映他們每天盡心盡力的工作日常，是有血有肉的真實故事。

「我們不希望只用直白的方式介紹這個計劃，而是以更有感染力的方式去影響身邊的人，影片當中的情節，很多都是由真實的經歷取材。另外也希望讓各位同事知道，公司是看得見大家的努力的。」擔當隊長角色的員工績效及傳訊部總管Daniel還說，希望透過故事讓大眾更加了解國泰同事對工作的盡心盡力，也讓同事知道讚賞的力量。而擔任影片幕後工作的員工績效管理副經理Noel也補充，這份力量不只再局限於同輩之間或由上至下，更是無分等級、所有人都可表達的一份心意。

《從心我賞》取材自國泰員工的真實經歷，是有血有肉的故事。（圖片由國泰提供）

團隊零經驗 由策劃到剪接一手包辦

雖然整個團隊對製作影片都缺乏經驗，但從來沒想過成敗得失、最後會否前功盡廢，只是一心希望盡最大努力去完成這項挑戰。後來得知公司要頒獎給他們，感恩這份堅持受到了公司的認可。

宣傳片只有短短20分鐘，但其實團隊也下了相當大的苦功，以及犧牲了很多休息或私人時間。為求盡善盡美，他們即使下了班，還會聚在一起細心翻看當日拍攝的畫面，逐個片段看到凌晨，甚至沒有因為經驗不足而降低要求，對於每個鏡頭的細節也一絲不苟。即使只是簡單的一個鏡頭，團隊都會多番討論和研究，重拍至滿意為止。

當中飾演媽媽角色的優質服務主管Tennia回憶當時的拍攝過程，說由於故事背景是發生在疫情期間，但當天所拍攝的片段所有演員都沒有戴口罩，惟有全部重新再拍，幸好大家一條心，沒有半句怨言。「我們就像一家人，不會計較那麼多。」擔任女主角的顧客服務主任Dodo這樣說。

團隊雖然缺乏製作影片經驗，但從來沒想過成敗得失，只是希望盡最大努力完成挑戰。後來得知獲獎，感受到公司對他們的認可。（圖片由國泰提供）

員工與父親演出及合唱 是巧合也是使命

在拍攝的過程中，除了有歡笑有汗水，原來也有不少淚水。提到DoDo為什麼願意與爸爸共同演出，其實只是一個「偶然」。為了讓短片更加真實，團隊決定找前線員工擔任演員，物色適合的對象。而團隊當初正正是看中了DoDo在工作上的感染力，邀請她前來試鏡，DoDo得知有這樣的機會，亦勇於接受這個挑戰。

不過，團隊本來也沒有想過找她的父親出演，而是找另一位同事擔任此角色，豈料那位同事在拍攝當日因病而缺席。正當團隊焦急之際，DoDo主動請纓，推薦她的父親參演，也因此讓兩人上演了一場真實父女檔的對話，令DoDo自自然然地便哭了出來，讓故事更添一份真摯的感情。

沒料到這個無心插柳的安排，卻令團隊喜出望外！一次拍攝期間，DoDo爸爸坐在沙發上哼歌，剛開始時大家不以為然，以為那動人的聲線是來自收音機。後來才發現那是DoDo爸爸的歌聲，就這樣成就了二人合唱的契機。Daniel回想起來，覺得這樣的巧合，就像冥冥中的一份使命，要完成這段鼓勵人心的短片。

因一次無心插柳的安排，成就了感動人心的合唱，Daniel回想起來，就像冥冥中的一份使命，要完成這段鼓勵人心的短片。（圖片由國泰提供）

影片放映後管理層大受感動 引薦到整個國泰城

在團隊共同的努力下，宣傳「UPLIFT」計劃的影片最終成功誕生。Daniel稱他在國泰工作了十多年，深信《從心我賞》是過往云云宣傳片之中，最能引起眾多同事共鳴的影片。

影片播出前，他們也找來公司管理層觀看。他們大為感動，認為影片帶出的訊息正是國泰的核心精神，不想這段影片只在機場內部播放，而要將《從心我賞》引薦到其他部門，讓整個國泰都可放映，無論是前線同事抑或辦公室同事都可以看到他們的成果，也令國泰宣揚的讚賞文化可傳播到機場社區每一個角落。

當影片播出後，他們都收到很多同事正面的評價，除了對拍攝過程感到好奇之外，還主動上前和他們搭話及讚賞他們的努力。團隊覺得這個反應證明他們的作品已成功感染到國泰的每一位員工，達成了他們開始時的初衷。

獲全體員工投票 獲額外大獎嘉許

作品不僅成功打動人心，還得到公司的認同，當得知短片獲公司Niki and Betsy Awards的嘉許時，Noel感到非常意外，當初團隊只想盡心做好一件事，不論成敗、不計犠牲，最後收穫竟比付出多，也深深感受到被認可的力量。

在Niki and Betsy Awards頒獎禮當天，團隊除了榮獲Can-do Awards 的獎項嘉許外，還額外獲得由國泰全部員工共同投票選出的People’s Choice Awards大獎，在宣布結果的一刻，全場掌聲雷動，相信影片的感染力也如他們所想那樣，成功傳遞開去。