【公務員．AO】政府推實習計劃　月薪$9800　應屆畢業生可申請！

AO、EO是不少打工仔心目中的公務員筍工、鐵飯碗，甚至很多大學生都視這些職位為他們應徵政府工的終極目標。若然你是應屆畢業的大學生，不妨考慮申請公務員事務局舉行的2019年政務職系實習計劃，在一嘗當AO的滋味之餘，也可視它為未來申請相關工作的踏腳石。

AO的吸引之處在於薪酬理想、工作穩定，雖然在政府體系內工作，或不如在自由市場內找到的職位精彩，但視為「鐵飯碗」也不失為一個理想考慮。（資料圖片）

入職條件

叫得做「煙腸」，申請人不僅要持有大學學歷，而且還必須是應屆的大學生！因為此計劃要求申請人須符合兩個基本條件：

i. 於2018-19學年及2019-20學年在本地或海外╱內地大專院校就讀全日制課程，並已擁有或將於2020年夏季(即9月前)獲得學士學位或以上程度學歷的學生；

ii. 持有香港特別行政區永久性居民身份。

能滿足上述要求人士，便合乎資格申請參與此計劃。另外，如申請者擁有中、英文俱佳、成績優良、積極參與社區╱學校活動、具備領導才能、有志服務社會並且有志於在畢業後加入政務職系等心態及技能，當然亦會有幫助。

根據以往受訪者表示，執文件都由EO負責，無需AO動手，但AO實習生呢……（資料圖片）

工作內容

參加實習計劃的學生會在不同部門擔任與AO相似的工作，那麼究竟AO做甚麼呢？

根據公務員事務局指出，AO是政麼的專業管理人員，具有不同的學術和專業背景，負責協助制定公共政策、統籌和監察各項施政計劃，以及管理公共資源的運用。他們會定期獲調派到不同的決策局及部門工作，因此他們的工作多樣化，並得以在政府內不同範疇的工作中作出貢獻。

因此，參加計劃的學生將被派到不同的政府決策局或部門擔任指定職位，負責類似的工作。此外，學生亦有機會獲安排前往不同的政府工作單位和/或公共機構參觀。

2019政務職系實習計劃招聘詳情。（公務員事務局網站截圖）

月薪接近一萬

如獲取錄者，將於2019年5月至9月期間展開為期兩個月或以上的實習，月薪為9800元（包括強積金款供），每星期工作44小時，如需加班，亦會獲補假作償。

就讀本地大學的申請人必須透過就讀院校申請與查詢手續詳情、截止日期；而海外院校的就必須在2019年1月25日或之前將郵寄至政府部門。另外，除申請表格外，大學生亦需提交兩封由所讀教院的教職員所撰寫的求職信，以及分別以中、英文撰寫字數不多於300字，分享有意參加這計劃的文章。

雖然政府的民望近年不算理想，但這仍無礙一些年輕人加入政府的志向。說到底，單是「薪高糧準」一點已滿有吸引力，年輕人或可視此計劃為一次職場體驗，藉此好好了解公務員的工作是否適合自己。

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