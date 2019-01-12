以為做Google員工好爽？「低等」員工待遇有差別　以顏色區分身份

到Google工作或許是不少人的夢幻首選，然而對在裏頭工作的合約員工來說，他們是Google員工制度下最底層的一群隱形勞力。近日，《衛報》拿到了一份Google內部資料，裏頭反映出非正職員工在職場面對到的差別待遇，引起社會上不少討論。

歡迎來到Google

來到Google位於加州山景城（Mountain View）的總部，首先映入眼簾的就是可愛的Android巨型公仔，有閃電泡芙、甜甜圈、薑餅、蜂窩、雪糕三文治、棉花糖。緊接着，你會看到在建築物外鮮豔的Google腳踏車，讓你暢遊整個園區內的健身房、自助洗衣店、照相亭等。此外，Google辦公室裏還有滿坑滿谷的零食和免費食物，這些都是讓Google在全球最受歡迎公司排行榜上名列前茅的原因之一。

Google位於加州山景城（Mountain View）的總部（VCG）

在Google工作，但不屬於Google

然而，對在Google裏工作的TVCs來說，他們在受人欣羨的環境裏工作，但他們卻不屬於這裏。

誰是TVCs？

所謂的TVCs，指的就是除了正職員工外的合約員工、臨時工和供應商（contractors, temps, and vendors），他們在Google的人數幾乎跟正職員工相當，且從上到下都可以碰到他們。無論是在餐廳工作的廚師、在資訊安全部門抓蟲的工程師、在行銷團隊推廣新產品的人員、負責YouTube影片內容的審查員等，TVCs無所不在。

人數直逼正職員工

根據《衛報》掌握的內部情報，在大約 17萬名Google員工中，有 49.95%是TVCs，50.05%是全職員工。在Google內部，分辨合約員工和全職員工最簡單的方式，就是看他們的識別證是紅色還是白色。紅色的就是合約員工，白色的則是全職員工。

對在Google裏工作的TVCs來說，他們在受人欣羨的環境裏工作，但他們卻不屬於這裏。（VCG）

內部教戰守則外洩：不准送Google衣服

Google內部還有一份名為〈TVCs大小事〉（The ABCs of TVCs）的文件，裏頭警告全職員工在與TVCs互動時要多注意。舉例來說，在獎勵表現優秀的TVCs時，不要送來自Google商店的衣服等產品，因為這些東西被視為個人應納稅收入，TVCs有可能需要報稅進而引起稅法上的疑慮。如果真的要感謝TVCs，Google建議或許寫張感謝函、在他們的僱主前多說好話會是比較好的做法。

不准參加全體會議

另外，Google也要求全職員工不要邀請TVCs參與有可能分享商業機密策略或專利資訊的場合、全體會議、團隊外出活動或是每周五的TGIF例會。在TGIF例會上，全職員工可以對經營高層提問。

Google內部還有一份名為〈TVCs大小事〉（The ABCs of TVCs）的文件，裏頭警告全職員工在與TVCs互動時要多注意。（VCG）

全職掛白色，非全職掛紅色

根據兩名Google現任全職員工提供的資訊，每次開全體會議時，外頭都會有警衛嚴格看守，只放那些身上掛白色識別證的全職員工進入會議室，掛紅色識別證的TVCs則被擋在門外。有趣的地方在，警衛身上的識別證也是不准進入的紅色，因為他們也是TVCs的一員。

履歷可以提，但要註明非全職

除了不能參加全體會議，TVCs也不能參加和自己工作不相關的培訓課程，也不能用「Gcard」支付旅行開支，或是在自己的LinkedIn和履歷上寫自己在Google工作，但卻沒有提到自己是合約員工的身份。

Google：我不是僱主

Google在內部文件中寫到，他們之所以嚴格施行這些規定，是為了避免TVCs對公司造成三大風險：違反Google針對歧視和性騷擾等議題所制定的「行為準則」、破壞安全和隱私，以及造成「共同聘僱」的風險，因為Google不想被視為和承包公司一起聘僱TVCs，藉此避免身為僱主的義務。

「在法律上把人當垃圾」

在《衛報》爆出Google內部TVCs的待遇後，一名Google軟體工程師在接受《衛報》採訪時說，公司內部林林總總的規定，都是為了省錢和合理化自己僱用這麼多TVCs。他說：「如果某人告Google，他們想指着這份文件然後說：『嘿你看一下，全職和TVCs有很大的不同喔，看到了嗎？』︰……我們在法律上明確地把人當垃圾。」

在公司永遠低人一等

《彭博社》則形容TVCs在Google裏頭永遠低人一等，雖然他們或許可以吃免費食物和使用特定設施，但諸如健保、病假申請等，還是只能受他們名義上的僱主擺佈。

完全就像種姓制度

一名在Google負責全球商業策略的合約員工表示：「這完全就是個種姓制度。」並且，公司裏還瀰漫着一種「如果你夠好，為什麼你不是正職？你一定是哪裏不夠好才只會是合約員工」的這種氛圍。對合約員工巨大的差別待遇，長期下來也會對一起工作的正職員工產生負面影響。

一名Google軟體工程師在接受《衛報》採訪時說，公司內部林林總總的規定，都是為了省錢和合理化自己僱用這麼多TVCs。（VCG)

夢想可以轉正職

對許多TVCs來說，他們或許懷抱着可以轉正職的夢想。

現在是YouTube全職員工的Stephanie Parker在進入Google前，有在科技產業待過的經驗和兩個來自史丹福大學的學位，但是一開始Google人力資源部聯絡她時，是想要提供她一份在人力資源團隊的暫時職缺，而人力資源這個領域是Parker完全陌生的。

不要期待更多

Parker回憶到，當時Google給她的印象是，她應該要感謝眼前的這個機會，「不要期待、要求更多，或是站出來說話」。Parker表示，Google這樣的態度讓TVCs不敢表達自己對職場的意見。

最後都必須離開

曾經擔任Google合約律師的Ephrat Livni表示，合約員工的合約上限是兩年。通常快滿兩年時，樂觀的人就會和經理討論轉正職，悲觀的人則會開始找新工作，「無論如何，他們的下場都一樣，所有人都必須離開」。

曾經擔任Google合約律師的Ephrat Livni表示，合約員工的合約上限是兩年。通常快滿兩年時，樂觀的人就會和經理討論轉正職，悲觀的人則會開始找新工作，「無論如何，他們的下場都一樣，所有人都必須離開」。（VCG）

對全職員工也不好

Livni表示，這樣的職場環境不僅對合約員工不友善，某種程度上也對全職員工帶來負面影響。舉例來說，有同理心的全職員工可能會對自己享有的特殊待遇深感罪惡，而那些沒有同理心的全職員工則會「從混蛋變成小暴君」。

2018年11月1日，Google員工全球大串連，一起抗議公司不完善的防治性騷擾與不當行為政策。一名Google員工手上拿着寫有「Google這不OK #不作惡」字樣的牌子。近幾個月，Google內部員工紛紛透過抗議和寫公開信的方式，表達對Google管理制度和決策的不滿。

大小眼太嚴重 寫信給CEO

12月5日，受不了Google內部不平等的TVCs寫了一封公開信給Google CEO Sundar Pichai，指控Google對待他們和全職員工間大小眼的情況非常嚴重，像是當 2018年4月YouTube部門發生槍擊案時，全職員工都收到了即時安全通知，但他們卻沒有。

2018年11月1日，Google員工全球大串連，一起抗議公司不完善的防治性騷擾與不當行為政策。（VCG）

TVCs值得更好的待遇

此外，TVCs也寫到在Google利潤創新高的現在，他們應該值得更高的薪水還有與全職員工差不多的福利，像是高品質的健保、特休假、有薪病假和紅利等：「將TVCs排除於重要的溝通和平等待遇之外，是制度性種族歧視、性別歧視和歧視系統的一部分。」

「TVCs中有不少人來自被邊緣化的社群，他們被認為不值得受到補償、機會、工作保護和尊重。」

把合約員工當成可拋式人力

除了Google，諸如Facebook、蘋果等矽谷科技公司也十分依賴合約員工從事核心工作，他們把合約員工當成可拋棄式人力，一旦達到短期商業目標後就能靈活地改變編制。

將TVCs排除於重要的溝通和平等待遇之外，是制度性種族歧視、性別歧視和歧視系統的一部分。（VCG）

微軟的前車之鑑

除了Google，不少大型科技公司也會僱用大量合約員工來填補缺乏的勞動力。圖為微軟的員工。2000年，微軟就遭到了「長期臨時工」（permatemps）的反噬，他們因為不友善的工作環境集體控訴微軟，最後以 9700萬美元微軟和解。

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】