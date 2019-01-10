【職場抉擇】憂懷孕影響事業發展　女性選擇凍卵是出路？

生育與否是不少年輕事業女性需面對的困擾，然而適孕年齡不等人，要在「有仔趁嫩生」與事業發展之間作抉擇實在不易。 近年有些女士會選擇以「凍卵」來處理這困局，外國也有公司會視資助員工凍卵為一項員工福利，不過這做法對女士來說是否為一個完美的決定呢？

生小孩是人生最重要的決定之一，成為父母前一定要想清楚。（GettyImages/VCG）

生育是人生中最有影響力的決定之一，甚至可成為阻礙事業發展的力量，特別是對女性而言，不少人在懷孕時或放產假後就被上司歧視，即使升職也不被列入考慮範圍；在職媽媽亦要同時兼顧工作和照料家庭，生活非常忙碌。加上金錢、時間與生活空間都要重新分配，因此教不少人在決心生育前都要三思。

凍卵是唯一出路？

隨着女性在職場所獲得的機會增加，有些人或會因不想錯過晉升或專心發展事業的機會而決定延遲懷孕的時間，然而她們又擔心當等到事業有成或經濟有基礎後，生育能力卻已不如年青時的好，因此會選擇藉凍卵來保留在未來懷孕的希望。

凍卵，就是「冷凍卵子」的簡稱，即是女性在生育能力開始退化前，先將卵子冷藏，以待未來適合時機進行懷孕，而較適合進行凍卵的年齡是30至35歲。凍卵，就是「冷凍卵子」的簡稱，即是女性在生育能力開始退化前，先將卵子冷藏，以待未來適合時機進行懷孕，而較適合進行凍卵的年齡是30至35歲。如女性要進行凍卵，先要注劑量的荷爾蒙以刺激卵子生長，至卵泡內的卵子成長至一定程度，便再接受注射破卵針，然後再經手術取出卵子。卵子及後將存放於攝氏約200度以下的位置，至事主有意懷孕時，才取出並進行人工受孕。

凍卵以往主要是為因重病而將失去生育能力的女性保留懷孕希望的醫學方法，但落在今天，卻有愈來愈多事業型女性為兼顧工作與生育機會而選擇凍卵。簡單地說，只要是付得起錢，亦符合健康要求，基本上任何女性現都可以接受凍卵。

36歲的台灣藝人田馥甄（Hebe）早前在回顧2018的目標進度時，曾說過去一年只餘下凍卵這事並未完成。其實，不少香港女藝人都曾公開承認做過凍卵手術，包括已婚的鍾欣潼、李嘉欣，以及38歲的容祖兒和葉璇等。（資料圖片）

鍾欣潼曾向傳媒透露，早於兩年前已凍卵，她分享當年的經驗時指，做完凍卵手術後，賀爾蒙失調，肥了足足 20 磅。（鍾欣潼Instagram圖片）

Facebook領頭資助凍卵

現實是有點殘酷，但事業上，女性要在事業與生育之間作出決定，其實是一件很個人的事情，很多企業與僱主都不會就此給予任何意見或支援。然而，Facebook卻應是全球第一間向員工提供凍卵資助服務的企業：話說在2014年時，Facebook的COO桑德伯格（Sheryl Sandberg）得悉有罹患癌症的員工有意接受凍卵，卻因保險公司不願付這筆款項而令她卻步，便建議公司該為這為員工支付相關款項，並於2015年將凍卵資助措施推及至全公司，讓員工可獲最多達20,000美元（約港幣15萬5千元）的資助。

結果隨Facebook這計劃一出，就連Apple與Google亦爭相仿傚，向旗下員工推出相關福利，而享獲這福利的員工便可在生育計劃中掌握更大自由度，好在當下專心工作，減低是否要懷孕所帶來的壓力。

如要在香港冷凍卵子，費用約在5萬至8萬港元之間，而儲存卵子費用，一年約需1萬港元，用不算太「離地」，但對一些打工仔來說，這也不是一個容易負擔的數目。（GettyImages/VCG）

沒有方法是絕對的

如此的說，即凍卵就能解決女性延遲生育的困擾嗎？可惜的是，答案是「不」。因為凍卵某程度上只是將生育的「機會」保存下來，至於是否能順利懷孕及產子，一切也不是接受凍卵與否來做決定。據美國生殖醫學會指，一顆冷凍的卵子用在38歲以下，比較年輕的女士身上，能成功孕育出一個孩子的機率只不過得得2%至12%。另外，凍卵也可能造成卵巢過度刺激、取卵針感染及藥物過敏等風險，女性在接受前應先細心作出評估。

至於Facebook、Google等企業的資助措施，也受到一些輿論的批評，因為這項福利變相就是鼓勵女性將事業放在人生中的首位，生育與家庭計劃怎也不及工作重要，亦即間接造成了職場性別不公，暗指女性如在受聘期限懷孕，是會對事業帶來壞影響。

其實，懷孕產子是女性獨有的母職，是一件值得珍惜及支持的事情，只是礙於在現今講求效率與貢獻的職場裏，生育就變成了一件阻礙個人事業發展以至團隊營運速度的絆腳石。如有經濟能力接受凍卵，也願意承受相關風險，這方法當然有值得一試的價值，但比起這個，建議達適孕年齡又有意懷孕的女性，最好還是先與公司進行溝通，預早有點共識，好在成功懷孕時，也不至因工作表現受到限制而令上司及同事對自己的工作期待有落差。

（資料來源：綜合報道）

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