【Jeff Bezos離婚】買地、探索太空　世界首富萬幾億身家點用？

亞馬遜行政總裁、世界首富傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）和結婚25年的妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）在周三（9日）宣布決定離婚。大眾目光聚焦在二人的財產分配，有指貝佐斯會考慮出售或質押股票。在事件塵埃落定前，我們可以回顧一下這個現代史上最富有的人，如何一步步累積財富，以及利用這筆遠超常人想像範圍的金錢。

世界首富傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）和結婚25年的妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）在周三（9日）宣布決定離婚。（VCG）

貝佐斯與麥肯齊在Twitter發表聯合聲明，宣布了離婚決定，表示「經過長時間用愛探索和試行分居後，我們決定離婚，並繼續作為朋友共同生活……我們感到非常幸運能夠找到對方並對結婚的每一年都深表感激……如果知道我們會在25年後分開，我們當初仍會選擇結婚。」

54歲的傑夫貝佐斯是世界上最富有的人，淨資產達1,560億美元（約12,480億港元），在宣布離婚消息後，不少人關注他的資產會如何分配。貝佐斯居住的華盛頓州實行共有財產制，意味著在婚姻期間賺取的任何財富都可以由兩者平分。亞馬遜是在貝佐斯結婚一年後成立的，因此麥肯齊可以主張有權獲得貝佐斯在亞馬遜擁有的財富的一半，根據該公司今天的市值，她最多可獲660億美元（約5,280億港元）。

在宣布離婚消息後，不少人關注貝佐斯的資產會如何分配。（VCG）

不過，財產分配的方式眾說紛紜，有指貝佐斯會考慮出售或質押股票。在事件塵埃落定前，我們可以回顧一下這個現代史上最富有的人，如何一步步累積財富，以及利用這筆遠超常人想像範圍的金錢。

貝佐斯的估計淨資產為1560億美元（約12,480億港元），是第一個積累超過1000億美元（約8,000億港元）財富的人。他共有五項房地產投資，是美國最大的土地所有者之一。 根據外媒Business Insider計算，貝佐斯支付88,000美元（約704,000億港元）與平均美國人花費1美元（約8港元）相似。

自1997年首次公開募股以來，亞馬遜拆分調整後股價已上漲97,000％。（VCG）

亞馬遜是貝佐斯財富的主要來源。他於1994年創立亞馬遜，如今他是行政總裁和最大的股東，擁有該公司16％的股份。隨著亞馬遜股價上漲，其財富也隨之增加。自1997年首次公開募股以來，亞馬遜拆分調整後股價已上漲97,000％。

現時亞馬遜已經成為一個幾乎觸及生活所有方面的品牌，並通過有利可圖的收購和投資實現增長。2009年，亞馬遜以12億美元（約96億港元）的價格收購了網上鞋類零售商Zappos；2017年，該公司以137億美元（約1,096億港元）收購了食品超級市場連鎖店Whole Foods，令亞馬遜在美國網上食品雜貨市場佔有18％的份額。2018年2月，亞馬遜推出了網絡服務公司，涉及價值175億美元（約1,400億港元）的雲端計算業務。

亞馬遜公司是一家總部位於美國西雅圖的跨國電子商務企業，業務起始於線上書店，不久之後商品走向多元化。（VCG）

貝佐斯也是美國最大的土地擁有者之一。他在華盛頓州麥地那擁有一塊5.3英畝的房子，價值2500萬美元（約2億港元）。他的莊園與全球第2大富豪比爾蓋茨相鄰。貝佐斯還在華盛頓特區擁有一座價值2300萬美元（約1.84億港元）的聯排別墅，與奧巴馬以及伊凡卡特朗普當鄰居。此外，他在比華利山莊擁有2500萬美元（約2億港元）的豪宅，在紐約市擁有3套公寓，總值1700萬美元（約1.36億港元）。不過，他最大規模的房地產是位於德克薩斯州範霍恩一個佔地30,000英畝的牧場，作為其太空探索公司Blue Origin（藍色起源）的基地。

為了方便穿梭到不同房屋和投資項目，貝佐斯購入了一架價值6500萬美元（約5.2億港元）的灣流噴氣式飛機。與其他億萬富翁不同，他並不經常參與公益慈善事業，但曾向支持西雅圖無家可歸者組織Mary's Place，及支持移民青年的TheDream.US做了大筆捐款。

消息指，貝佐斯（Jeff Bezos）旗下太空探索公司Blue Origin來年組織全球首個太空旅行團，旅費最少每人20萬美元（約156萬港元）。（VCG）

貝佐斯亦有不少公開投資和資助項目，2013年，他資助並領導了一次遠征，從大西洋海底尋回阿波羅12號的其中一枚火箭發動機。根據他的要求，美國宇航局將其捐贈了給西雅圖的飛行博物館。在2018年初，貝佐斯通過The Long Now Foundation為具有長期思考象徵的「萬年鐘」提供了4200萬美元（約3.36億港元）的資金。

此外，貝佐斯透過風險投資公司Bezos Expeditions進行了大量投資和收購，他個人投資了Google、Uber、Airbnb等，以及在2013年以2.5億美元（約20億港元）收購華盛頓郵報，但他最雄心勃勃的冒險一直是其太空探索司Blue Origin。

他每年動用10億美元（約80億港元）的亞馬遜股票，資助Blue Origin項目及支持大規模人類太空飛行和移民太陽系的目標。該公司的新雪帕德火箭（New Shepard）已經成功試飛數次，目前正開發一架名為「New Glenn」的大型火箭。他計劃用所有財富資助太空探索，並認為這是他最重要的工作，希望Blue Origin能夠提高人類生產和效率，並有助避免文明停滯。

（來源：綜合報道）

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