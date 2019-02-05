【員工滿意度】科技巨企比拼　LinkedIn員工最開心　排第尾是...

不少頂級科技公司為員工提供豐厚的福利，如免費午餐、無限制有薪假期、免費按摩、健身會員資格，甚至是冷凍卵子，希望為員工提供一個更快樂的工作環境。有外國調查發現，LinkedIn、Uber和Salesforce的員工對目前的工作環境最滿意，而Snapchat和eBay的評分最低。

不少科技龍頭公司為員工提供完善的福利和設施，希望提升他們的工作表現和效率。（GettyImages/VCG）

研究表明，快樂的員工工作效率更高，因此不少龍頭科技公司創造積極的工作環境，助員工提升創造力和協作力，帶來更高的利潤水平。

匿名交流應用程式開發商Teamblind早前進行調查，看看哪家科技公司的員工最幸福。他們只設定了一個問題，「你對目前的工作場所感到滿意嗎？」，用戶只需要簡單回答是或否，調查一共收回了10,677個回應。結果發現，66.2％的人回答是，33.8％回答否。

員工滿意度排名最高的5間公司：（按圖了解）

5. Tesla Motors （68.89%）（VCG）

員工滿意度排名最低的5間公司：（按圖了解）

5. Booking.com（44.29％）（資料圖片）

從排名最低的科技公司可見，各種優厚的員工福利和設施並非唯一影響員工士氣和生產力的因素。以Snapchat為例，雖然它為員工提供許多額外津貼，但其秘密文化、微觀管理或奇怪的辦公環境，引起了不少員工的不滿，曾有Snapchat前員工表示，「我絕對不覺得自己是團隊的重要組成部分，你永遠不知道公司發生了甚麼事，只在頭條新聞中讀到相關消息，讓你覺得自己像個局外人和傻瓜。」

（資料來源：綜合報道）

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