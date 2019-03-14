【月光族必學】善用意外之財、訂固定開銷　設立應急基金5大建議

不少剛踏入職場的打工仔因為缺乏儲蓄習慣成為「月光族」，這種月月清的花錢方式不但容易出現月尾「手緊」情況，一旦需要非經常性或意外的開銷，更令人相當徬徨。因此，設立應急基金非常重要。

建立應急基金可以幫助打工仔平安度過失業或生病等突發狀況。（GettyImages/VCG）

對於年輕一代來說，設立應急基金似是不如償還學貸或儲錢去旅行、畀首期等財務目標重要，但人生總有很多不似預期的狀況，要是有天突然因公司遺散、裁員、自己犯錯或因故裸辭，能有一筆可維持日常開銷甚至防止累積債務的現金便至關重要。無論收入多少，建立應急基金都應是當務之急。

美國城市研究所2017年的一項研究發現， 接受調查的18至34歲成年人中，有35.6％的人在過去12個月中經歷過「財務不安全」，與35至49歲及50至64歲兩個組別相比，是三個組別中數字最高的一組。研究將「財務不安全」定義為「無法拿出少量資金來緩衝負面經濟衝擊或支付他／她的信用卡或非抵押貸款」。

其實，要準備應急基金未必如想像中困難，跟從以下幾個建議，儲起一筆適量的資金，應可應付一般突如其來的生活狀況。

準備應急基金建議（按圖了解）：

1. 【由小金額做起，養成習慣】 首先，不論金額多少，先決定每月可定期撥出的金額，然後堅持儲蓄。本港有銀行的最低開戶金額只需港幣十元，亦沒有最低結餘要求。洛杉磯Abacus Wealth Partners認證財務規劃師拉拉·蘭姆（Lara Lamb）指，每周存一小筆現金到戶口比一次性存入大筆款項更容易實行，設定自動轉帳模式將資金轉入單獨帳戶亦可幫助你成功儲蓄。選擇支付高利率的儲蓄賬戶亦可以加快資金增長。（GettyImages/VCG）

（資料來源：Ladders）

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