【政府工】發展局聘合約翻譯主任　月薪達35k　3月22日截止申請！

最近政府工密密請人！發展局正為轄下工商科組別招聘翻譯主任。雖然只是「N仔」合約（Non-Civil Service Contract），人工卻比一般合約職位高，接近35K。然而，此職入職要求亦相對較高，除了大學學位外，申請人還需有四年相關工作經驗。

翻譯主任的人工豐厚，入職要求自然不低。（Getty/VCG）

入職要求

翻譯作為一門專業，通常都有一定的入職門檻。此職位對於申請人的學位科目要求並不嚴格，工作經驗的要求卻相對高。

有意應徵翻譯主任一職的申請人，需持有大學學位（修讀翻譯或語文相關學科尤佳，但並非必要條件），並於DSE或CE中、英文兩科考獲第3級或以上成績。不過，申請人必須具備最少四年相關工作經驗，實習、業餘或義務工作經驗將不獲考慮，相信這會是難倒眾多有興趣申請人士的要求。最後，申請人需要熟悉中英文文書處理。

如在截止申請日期前，申請人士未能符合頭三項中任何一項，則申請將不獲考慮。申請人須參加並通過筆試；亦得注意，申請人即使獲邀參加筆試，也並不表示具備資格符合所需的入職條件。

工作內容

翻譯主任顧名思義，主要職責為發展局工務科轄下組別／辦事處進行各種翻譯任務，具體如下：

(a) 協助為發展局提供翻譯、審稿、撰稿或其他語文服務； (b) 翻譯定期及特別會議的會議文件及會議記錄； (c) 翻譯有關香港歷史建築及文物保護的報告、刊物、互聯網資料及其他文件；以及 (d) 協助執行上司委派的其他職務。

特別留意一點，入職者或需不定時及在公眾假期工作。

發展局翻譯主任招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 6 + 5 + 4

成功獲取錄者將按非公務員合約受聘，月薪34,930元。為期18個月。合約屆滿後是否獲續聘，須視乎屆時發展局工務科的服務需求，以及受聘人的工作表現而定。

此職位的截止申請日期是3月22日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。

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