【內地職場】鼓勵Fresh Grad返鄉創業？網民憂變「上山下鄉2.0」

今年三月，中國共青團中央印發了一份計畫文件，擬在 2022年以前組織千萬人次青年志工下鄉服務、推動 10萬在外青年返鄉就業創業。這份旨在提升鄉村發展的計畫在中國引發兩極討論，不少人擔心這將成為毛澤東時期「上山下鄉運動 2.0版」。

今年三月，中國共青團中央印發的一份計畫文件在網路上引發熱議。根據文件內容，中國政府將在未來三年內組織千萬名學生青年志工前往鄉村地區服務、就業與創業。（Gettyimages／視覺中國）

鼓勵大學生暑假前往鄉村服務

今年三月，中國共青團中央印發了一份《關於深入開展鄉村振興青春建功行動的意見》，擬在 2022年前組織千萬名青年志工從城市前往鄉村地區服務。作為中國領導人習近平主要政策「農村再生」的環節之一，當局鼓勵大學與職業學校學生在暑假期間前往全國各地的農村，為當地的科技、醫療及文化發展做出貢獻。

推動青年返鄉創業

除此之外，該文件也寫到，政府擬安排 10萬在外青年返鄉，在原本的居住地發展個人職涯規劃，包含在當地政府設立的青年創業協會的幫助之下於家鄉創業。在文件中，共青團中央表示青年返鄉創業計畫將增加青年的能力、發展城市化以及傳播科學理論。

中國城鄉差距極大

中國大約有 5億7,700萬人口居住在發展相對緩慢的鄉村地區。《路透社》的報導分析，這項計畫顯示中國共產黨極度想要提升鄉村地位，以減少社會不穩定的風險、增加鄉村消費與投資量，並控制都市人口增長。

讓青年為鄉村帶來進步

根據中國《環球時報》的說法，這項計畫的目標是讓被吸引到大城市工作、生活的青年人才有興趣回到家鄉服務。湖南省某副鄉長張林斌告訴《環球時報》：「我們需要這些青年利用科學和科技的力量，翻新鄉村老舊的發展模式。」

國約有 5億7,700萬人口居住在鄉村地區。對中國政府而言，城鄉發展不均不只會造成國家進步停滯，從鄉村外流到城市的待業與失業人口可能也會讓社會不穩定。（Gettyimages／視覺中國）

實際執行細節仍未公開

根據共青團中央的資訊，前動亂地區、極度貧窮地區以及少數民族居住地區將會是分派青年下鄉服務的優先目的地。儘管該計畫強調青年服務的志願性，CNN報導指出，對於希望在共產黨和政府發展職涯的學生而言，該計畫應該具有一定的強制性。除此之外，中國政府以及共青團中央皆未具體說明他們將用哪些條件吸引青年返鄉服務。

毛澤東「上山下鄉運動」極為相像

CNN的報導表示，雖然該計畫聽起來只是習近平用以解決貧困、拉近城鄉發展的新政策，這份文件卻在中國的網路上引起極大的反彈聲浪，許多網友指稱「歷史正在倒退走」。原來，共青團中央所提出的計畫與中國前領導人毛澤東於 60年前實施的「知識青年上山下鄉運動」有異曲同工之妙。

文化大革命時期，毛澤東所實施的「知識青年上山下鄉運動」與現在共青團中央擬推行的青年返鄉服務計畫有異曲同工之妙。（Gettyimages／視覺中國）

強制將千萬名學生送往鄉村農耕

簡稱「上山下鄉運動」的「知識青年上山下鄉運動」是 1950年代到 1960年代文化大革命時期，中國政府組織城市知識青年到農村定居及勞動的政治運動。根據統計，大約有 1,700萬名高中在學生與畢業生被強制從城市移往鄉村成為農民。

中國「失落的一代」集體創傷

上山下鄉運動對日後的中國造成了深刻的影響。CNN指出，這項運動造就了中國「失落的一代」的集體創傷。他們在最精華的年歲被送往農村永居，不但被迫與親人別離，也無法追求其他職涯發展選擇。

從外地「北漂」前往北京尋找工作機會的鄉村外移人口逐漸增加，造成中國主要城市的失業率提高、人口過多等問題。（Gettyimages／視覺中國）

受教育後無法一展長才

CNN駐北京資深記者蔣欣（Steven Jiang）表示，他的父母也是「下鄉青年」時代的一員。他父母清楚記得，他們的某些同學得知，經過這麼多年的教育後，他們不但無法如願上大學，還得被迫成為農夫，因而抑鬱到嘗試自殺。

成年後職涯發展受阻

蔣欣說，他的一位叔叔當年與數十位青年一起被送往位於中俄邊境的黑龍江省。成年後，他沒有學歷也沒有工作經驗，幾乎不可能再回到城市發展。「一趟 2千4百多公里的北上火車，回程花了他好幾年的時間才走完。」

不願兒女經歷相同困境

跟其他擁有相同經歷、現在已為人父母的中國民眾相同，蔣欣的叔叔可以理解為什麼現在共青團中央推出的新計畫會造成這麼大的反彈。「當年的經驗一點也不值得。」他告訴CNN：「沒有人喜歡上山下鄉運動，也沒有人希望他們的小孩經歷這種事情。」

中國現任領導人習近平的執政風格和政策方向時常被拿來與中國前領導人毛澤東做比較，曾為「下鄉青年」一員的習近平也對外聲稱鄉村服務經驗對他有極大的正面影響。（Gettyimages／視覺中國）

政府強調該計畫全採志願制

在接收到網友的反彈聲浪後，共青團中央和中國主要媒體紛紛發表公告澄清，強調該計畫的志願性和短期性，並表示該計畫與上山下鄉運動毫無關聯或相像之處。然而，有些分析師仍時常在毛澤東和習近平所推出的經濟政策中找到許多類似之處。

專家：欲控制城市失業人口增加

中國近代歷史學家章立凡指出，習近平近年因城市失業率攀升和經濟發展緩慢倍感壓力，與毛澤東過去曾面臨的城市畢業生就業率不足問題相似。「一直以來，中國都有一股『社會淨化』風氣，試圖避免城市中的失業移民和青年人口過多。」他說：「對掌權者而言，這些人口等同於社會不穩定因子。過去，他們將青年送回鄉下，現在他們大概也有相同的思維。」

習近平也曾是下鄉青年

值得一提的是，習近平本人也是「下鄉青年」一代的經歷者之一，他也公開形容他在鄉村服務的時間讓他「收穫良多」、「改變他的人生」。章立凡指出：「他似乎希望眾人向他成功的鄉村服務經驗看齊。」章立凡也說，儘管該計畫受到的反對聲浪大於支持，以習近平的作為而言，他不可能會取消該計畫的執行。

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】