【公務員】消防處聘救護員　月薪21k　即睇體能、模擬試應考詳情

政府工招聘中，紀律部隊職位一向搶手。現時消防處為救護員展開招聘，起薪點達21K。雖然職位對申請人的學歷要求不高，但體能要求卻極為嚴格。申請人必須過「十二關」，通過體能測驗和模擬實際工作測驗，才能獲得聘用。

投考者要通過4項「模擬實際工作測驗」，包括背負重的救護背囊22秒內從地下跑樓梯上3樓；在救護車車廂內，單手將10粒釘放入孔內，要在24.5秒內完成。這是救護員與其他紀錄部隊的最大投考分別。（劇集《跳躍生命線》劇照）

工作內容

救護員的職責是救死扶傷，具體包括提供緊急救護服務；執行院前護理和救護相關職務；以及駕駛救護車、汽車和客貨車。

另外，救護員一職須受紀律約束，並須輪班當值，穿着制服及在部門安排的體能測驗中取得令人滿意的成績。

入職條件

要成為救護員，申請人必須在DSE或會考五科（包括中、英文）考獲第2級或以上的成績，並能操流利粵語及符合語文能力要求（即中、英文具第2級或以上成績）。此外，申請人必須通過體能測驗、模擬實際工作測驗及能力傾向筆試。另外，申請人如持有有效的香港駕駛執照，在應徵時會較有利。

體能測驗

投考救護員時所接受的體能測試並不輕鬆，據消防處網頁指，救護員的體能測試一共有八個項目，模擬實際工作測驗則有四個項目，項目會按照次序進行，如考生的體能測驗如果不合格，就不能參加模擬實際工作測驗。另外，在每個測試項目之間，考生最少有五分鐘休息時間。考生如果在其中一項測試不及格，便不能參加其餘的測試，而他／她在兩個測驗的整體成績，亦會作不及格論。

體能測驗八個項目詳情（按圖了解，項目會按以下排列次序逐一進行）：

體能測驗第1、2項詳情。（消防處網頁截圖）

救護模擬實際工作測驗詳情如下：

救護模擬實際工作測驗第1項詳情。（消防處網頁截圖）

月前曾有救護員在網上討論區細述工作辛酸，概歎一更12小時，飯鐘卻只有半小時。雖然救護員使命神聖，工作量卻令人吃力，要投考的申請人須有心理準備。（資料圖片/賴南秋攝）

消防處救護員招聘詳情（按圖了解）：

消防處救護員招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 7 + 6 + 5

人工福利

成功獲取錄者將按試用條款聘用三年，人工起薪點21,285元，頂薪點29,455元。職位福利包括有有薪假期、醫療及牙科診療。在適當情況下，公務員更可獲得房屋資助。

聘用條款

然而，要獲得正式聘用卻非易事。如入職者在試用期工作表現令人滿意，試用期滿後可轉為按當時適用的長期聘用條款受聘。而 在通過試用關限之前，獲取錄者必須滿足以下四個條件：

(a) 在基礎訓練課程結業試及格 (b) 持有有效的消防駕駛執照； (c) 在確實聘任前六個月內，通過體能測驗； (d) 試用期滿，表現令人滿意，並完全符合職系的要求和服務需要。

申請須知

此職位的截止申請日期是6月13日，接受郵寄、親身和網上遞交申請。網上申請者必須於截止申請日期後的一個星期內以郵遞方式把修業成績副本及證書副本送交消防總部的委聘組，並須在信封面和文件副本上註明網上申請編號。

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