【公務員】行政署聘助理廚師　月薪20k　5年經驗、需精通中西烹飪

行政署現正為政務司司長辦公室聘請助理廚師。此職位為公務員合約作招聘，月薪起點為20K，最高可達25K。申請人無需精通語文，只要能讀寫簡單中、英文即可，然而，應徵者卻一定要具備一定廚藝經驗及精通中西菜餚。

助理廚師需要留宿政務司司長辦公室，為司長張建宗和其他相員工提供服務。（政府新聞處）

入職要求

助理廚師一職對申請人的語言要求不高，只要能操流利粵語和簡單英語，又可以閱讀和書寫簡單中、英文即可。然而，申請人卻必須具備一定程求的專業技能和經驗：應徵者必須備最少五年在大戶家庭或大型機構烹調食物的經驗及擅長烹飪中西菜餚。

此外，為了推廣《基本法》，求職者面試時需要以口頭提問方式表現對《基本法》的了解。

工作內容

助理廚師的職責描述非常簡單直接，就是負責預備食物、提供烹調服務及保持廚房清潔衞生。特別注意，入職者必須留宿辦公室，並需不定時和超時工作（包括在晚上、周末及公眾假期工作），而且在工作時必須穿着制服。

行政署助理廚師招聘詳情（按圖了解）：

行政署助理廚師招聘詳情 。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

+ 7 + 6 + 5

薪酬、工作時間和地點

獲取錄者將會按公務員合約受聘三年，薪酬起薪點是20,270元，頂薪可達25,790元。

申請須知

此職位的截止申請日期為6月13日，接受網上、郵寄及親身遞交申請。網上申請者必須在6月20日或之前把所需證明文件副本送達相關部門，信封封面和所有文件副本上須註明網上申請編號。

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