與機械人做同事的真實感受　Walmart員工 ：在身邊走動令人不安

美國零售巨頭Walmart近日引入一批機械人給商店前線員工「做同事」，目的是幫助後者減省重覆乏味的任務，從而集中精力到更重要的工作上。這計劃聽上去不錯又新潮，但實行起來卻有反效果，員工們紛紛直言表示反感，因為新同事亦不如想像中聰明，反而要幫他們「執手尾」。

Walmart引入的機械人由當地公司Bossa Nova研發。店舖真人員工們卻因要幫機械人同事執手尾而不滿。（Bossa Nova）

美國零售巨頭Walmart近年大力引入機械人到旗下商店，如在今年4月，便有一批機械人進駐多間店舖，協助進行點貨、清潔地板和從卡車卸貨等工作。隨着公司員工漲薪及線上購物送貨服務不斷發展，Walmart期望透過此舉減低企業成本。公司高層Mark Propes接受《華爾街日報》訪問時，強調機械人不會搶走真人員工的職位，反而是在幫忙他們處理厭煩的工作，而且公司同事都會繼續招聘及開設更多職位。

外國有科技記者拍片測試Walmart機械人的功能，片中可見機械人引起顧客的新奇。（YouTube影片《Walmart Robots Working Store Aisles, Checking Stock》截圖）

然而，實際上員工所擔心的事情卻與高層不同。比起工作會否被機械人取化，Walmart員工們更在意機械人有沒有向他們添麻煩。於同一《華盛頓郵報》的報道指那些與機械同事合作的員工都「討厭」（hate）它們，因在它們周圍，人們便會感到緊張，不知如何反應是好。另外，有些員工們表示，有些負責尋找失物的機械人會無原因地在顧客背後悄悄移動，非常嚇人。

此外，員工們又投訴機械人同事們很多時都無法完成指定任務，令他們被迫花費額外時間「執手尾」。

隨着AI和機械人技術愈發流行成熟，打工仔都會擔憂個人的工種會否被取而代之，但這事情或許還是較遙遠。相比之下，由這個例子可看出，打工仔可能更先要擔心機械人同事好不好用、會不會添麻煩吧。

（資料來源：Interesting Engineering、Washington Post、The Wall Street Journal）

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