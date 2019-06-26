【申請移民】英國教育好、澳洲安全　即睇五大熱門國家移民資格

曾經嘅香港喺處於一個咁矛盾嘅時期，雙方都唔明白對方嘅感受，唔明白對方點解會咁諗，無相同嘅經歷又點會明白對方嘅感受呢。直到最近香港政府的行為——修訂《逃犯條例》，終於令香港成為一個「只有城裡人想出去」嘅地方。 香港政府所修訂的《逃犯條例》背後帶來既後果，令續領BNO護照數量再次上升，「移民」一度登上Google Trend嘅熱門搜尋，由此可以知道好多人都開始向往城外嘅風景，但喺相信亦都多人唔知道邊度先係適合自己去？唔知道依家可以點樣做？今日DailyView用網路大數據說話，我哋會客觀咁話俾大家聽，到底邊度係最多人搜索嘅逃生門。

（《KEYPO大數據引擎》）

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BNO護照=有居英權？

呢段時間，好多香港人都去續領BNO護照。筆者相信大家都知道咩係BNO，咁我就唔詳細介紹佢啦，但好多人其實都唔喺好清楚BNO護照到底有咩好處同保障，以下就簡單講解下啦！好多人都以為有BNO護照=有居英權，呢個就大錯特錯啦。咁BNO護照有咩用呢？

好多人都以為有BNO護照=有居英權，呢個就大錯特錯啦。咁BNO護照有咩用呢？（資料圖片）

持有BNO護照嘅人喺英國國外可以享用英國嘅領事服務，如果喺中國境外發生事故，而中國領使館不能幫忙，咁就可以向英國領事館求助。同埋BNO護照亦都喺全球最方便的護照之一，因為免簽國／地區多達185個，呢嗰特區護照就比唔上啦。

重要嘅係一旦香港一國兩制取消，其他國家唔承認特區護照等事發生，依然可以用BNO走到世界各地。有兩本護照點都好過一本嘅。至於續領嘅方法，網上仲有好多熱心人士嘅教學文章同影片再作參考。

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5、日本

日本係一個出名治安好嘅國家，無論係環境安全定係食品安全都十分令人放心，擁有較完善嘅社會保障，而且環境優美，仲有一年一度嘅櫻花季！

如果你想移民到日本的話，建議你可以選擇投資移民，只要喺日本投資日幣500萬元以上，喺日本開設公司，然後你要持續經營、並持續有賺錢，就可以拎到經營管理簽證，撐過10年後，就有機會申請到永駐權喇。

或者你可以選擇讀書移民，去日本留學，畢業後留日，之後可能被當地的公司聘用，只要選擇喺日本就業，留學簽證就會變成工作簽證。然後要穩定地工作到一定嘅時間，就會達到咗申請日本永駐嘅方式，完成移民喇。而呢嗰方法即使你無去日本留學都可以，只要你有機會被日本嘅公司聘用，就可以申請工作簽證。

而且最近日本多一個叫1類特定技能簽證，亦即技術移民，申請人除咗要有基本嘅日語能力之外，從事特定行業，而且要具備相當程度嘅知識同技能。但呢嗰嘅居留期只有5年，但係只要喺留日期間，你喺其所在領域達到更高階水平，就可以申請「特定技能2號」，當你成功申請，喺日本嘅居留期間無限期。

日本（GettyImages）

4、加拿大

加拿大社會福利世界第一好，相信大家都知道，有完善嘅失業保險，政府更為失業人士提供再就業嘅相關培訓，唔驚到時候無工返。

咁移民加拿大嘅途徑有好多，例如技術移民，只要你符合2011年NOC 0、A或B類的職業類別，喺過去10年內喺該類別工作至少1年以上嘅全職工作，同時英文條件需達到加拿大語言標準CLB7級＝IETS要有6分。證明具有至少高中以上學歷，如果喺海外學歷就需要透過加拿大指定嘅機構認證，並喺六大（教育程度，語言能力，工作經驗，年齡，就業安排，適應能力）評分標準上達到至少67分，證明擁有足夠嘅資金喺加拿大維持生活需求。

或投資移民，提出申請前五年入面，證明自己至少有兩年嘅商業管理經驗，並擁有加幣200萬嘅資產證明，願意投資加幣120萬俾加拿大政府嘅投資計劃，投資年限為期五年，到期後，無息償還本金，亦容許用貸款嘅方式。

仲有親屬依親移民，申請人要同擔保人既關係可以喺配偶，子女，包括收養子女，年齡要22歲以下單身；同居人，並擁有同居一年以上証明；父母或祖父母，並証明每年有配額限制及需提供規定嘅收入。

加拿大（資料圖片）

3、英國

英國出名嘅喺咩？就喺佢高品質嘅教學水準，世界大學排名前10名中，英國大學就佔咗四間。有良好嘅教育水平，自然就有良好嘅治安，風景優美呢啲廢話我就唔多講啦。

假如你屋企好有錢嘅，又想移民去英國，咁你可以揀投資移民，投資移民條件好簡單，申請人要夠18歲，無犯罪記錄，如果有仔囡，仔囡不得超過18歲，而且要有200萬英鎊的流動資金，喺三個月內投資英國，只要維持投資資金，就可以擁有居留權。如果想快啲有永久居留權，就投資500萬英鎊，3年獲得永久居留權；想再快啲投資1000萬英鎊，2年獲得永久居留權。

雖然個個都適合以上方法嘅，但仲有企業家移民呢個方法。申請人要16歲或以上，亦無犯罪記錄，而且有20萬英鎊資金可用於英國投資，並且提供合法嘅資金來源，IETS 4分以上，或者有英國本科學位以上學位／海外英語學士學位或以上學歷，仲擁有至少3年相關嘅創業經驗，當然仲要有足夠的生活存款（提交存款申請前90天：主申請人3310英鎊，配偶/子女每人1890英鎊），仲要通過肺結核體檢。

英國（gettyimages）

2、澳洲

澳洲最吸引嘅就喺佢嘅自然環境。香港嘅石屎森林同澳洲比，真係無得比。同埋澳洲大部分地區都係四季分明，而且澳洲係世界上最安全的國家之一，犯罪率低，仲有其他優點就唔一一細說。

重點係點樣過去呢？近排最多人討論嘅就係技術移民同投資移民。澳洲嘅 189獨立技術移民喺移民中最為龐大嘅一群，申請人要依靠個人嘅學歷、工作經驗/專業技能、語言成績提出嘅移民申請，但其職業要屬於澳洲技術移民職業清單Skilled Occupation list（SOL），而且要滿足移民評分最低標準65分，雅思要考8，仲有PTE要考個79，先合乎資格申請，所以同志們需要努力啊，當移民成功後就可以喺澳大利亞任何地區生活，工作同學習喇。

當然唔少得投資移民啦，澳洲188A類投資移民係商業移民中應該最受歡迎，因為佢嘅申請條件比較寬鬆，對申請公司嘅審計要求同投資金額要求都較低，注重嘅係公司嘅營業額。而申請人需要55歲以下，而且要有直接參與經營同管理企業嘅成功經歷。如果申請人喺企業股東，就需持股30%以上；如果喺上市公司，就需持股10%以上，商業凈資產及個人凈資產要達到80萬澳幣，而且喺申請前4年，有2年企業營業額要達到50萬澳幣，同時EOI嘅評分要達到65分。

澳洲（GettyImages）

1、台灣

相信大家都明白點解台灣咁吸引港人移民，租金、物價低，生活節奏慢，美食就更加唔洗多講。但相信大家都喺想知有咩方法移民過去。

後生嘅想離開香港，可以試下讀書移民。選擇到台灣升學，畢業之後，只要留台工作並連續居留連滿5年，而且每年在台居住183日以上，且最近一年於台灣地區平均每月收入逾中央勞工主管機關公告基本工資2倍者，就可申請定居。

如果已經過咗讀書嘅階段，仲有其他方法移民。例如投資移民，呢嗰就需要喺台灣投資600萬元新台幣（約158萬港元），通過審查就可以獲得居留證，同時亦須喺台灣連續居住1年，而期間每次離台唔可以超過30日；或連續兩年內，每年喺台灣居住滿270日，就可申請定居證入籍台灣。

但喺香港唔喺個個都有資本去投資嘅，同時又已經過咗讀書嘅階段，咁你就可以諗下技術移民，顧名思意，申請人要具有專業技術能力，並取得香港執業相關證書，或者喺學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光專業領域有特殊成就，就可申請。

台灣（VCG）

分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月20日至2019年06月18日。 網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『移民／BNO』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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