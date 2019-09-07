【旅遊意外】去旅行最怕遇着咩？　調查：冇WiFi只係排第二…

近期大部分上班族面對生活與社會的壓力，人人都面臨爆煲的臨界點，想離開、想放鬆都好像有點罪咎感。然而，不去理會個人情緒的話，是沒有其他人能夠幫你，置之不理又可能釀成無可挽回的後果。要知道，喘息是必需的，只有你能自己由情緒的牢籠中走出來。來一個短短的假期，重拾心情可好？

WiFi對現代人來說是很重要的存在。﹙電影《上流寄生族》圖片﹚

即使是放假，其實都有不一樣的壓力，美國一項調查訪問了2000位成年人，有近半數人﹙49%﹚表示，如果去旅行時沒有WiFi網絡，他們寜願留在家不出門。你又點睇？

WiFi重要過冷氣

美國網上媒體公司Roku早前進行了一個調查，發現有四分之三﹙75%﹚的美國人認為去旅行必需要租用WiFi或電話卡等可以連上互聯網的設備，只有61%人表示「需要冷氣」為最優先選項，及53%人覺得「洗衣設備」才是必需品。

就算是咖啡，原來也敵不過WiFi網絡的吸引力，因為調查亦發現，有五分之二受訪者認為Netflix是他們在旅程上的必須品，比咖啡更重要。

Netflix與咖啡，哪個比較重要，結果有五分二被訪者選擇串流平台服務Netflix。﹙jens-kreuter/unsplash﹚

成人渴求WiFi

生活既已與網絡不可分割，若不能與網上世界保持同步，就彷彿被困孤島的感覺。不過是次調查亦整理了多項旅客不想遇到的事情，當中有一項甚至比「沒有WiFi」還教人不想遇到，不知你又是否認同？

十三大外旅「災難級」的麻煩：﹙按圖了解﹚

第13位：很差的交通﹙33%﹚﹙Photo by Đức Mạnh on Unsplash﹚

+ 8 + 7 + 6

其實去旅行都是想放鬆心情，所以別迫得自己太緊，有時減少一點網上娛樂，看看旅行地點四周的風景，感受難得的清靜，讓思緒得到休息，反而更能澄明心靈。

﹝資料來源：Study Finds、Roku﹚

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